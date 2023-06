Kommentar

Norsk «Prime time»

Logan Paul og KSI solgte leskedrikken Prime for 2.7 milliarder kroner i fjor. Det er ikke sikkert det bare er smaken unge tørster etter. Suksessen kan handle om behovet for å høre til.

I dag er YouTube-stjernene i Oslo for å lansere «Prime Hydration». Foran scenen på Aker brygge hyler horder av fans tirsdag ettermiddag, når duoen presenterer drikken som består av kokosvann med elektrolytter og antioksidanter.

I mai sa Mattilsynet at Prime brøt med det norske regelverket, og at den i verste fall kunne medføre en helserisiko.

Danske myndigheter mente også at salget var ulovlig. Årsaken var blant annet for høyt innhold av koffein og A-vitamin.

Forbuden frukt smaker som kjent best.

Prime har allerede vært berømt lenge, og gått for rundt 300 kroner literen på finn.no i flere måneder.

Selv tomflasker med Prime har vært solgt med hell.

Nå er innholdet i de fargerike flaskene justert, og Prime Hydration kan omsettes lovlig i Danmark og Norge.

KSI og Logan Paul er ikke alene om å tjene store penger på ung lengsel. Etter noe. Salget av energidrikker har gått til himmels de siste årene.

I 2022 satte nordmenn til livs 73 millioner liter energidrikk, ifølge Bryggeriforeningen. Det er ny rekord og tilsvarer langt over 100 millioner bokser med Burn, Monster eller Redbull.

Men hva er det egentlig de selger?

Mye tyder på at det er noe mye større en søtt vann med koffein eller antioksidanter i fargerike bokser med kult design. Slagordene gir kanskje en pekepinn:

Redbull: «Gives you wings»

Burn: «Fuel your fire»

Ifølge Anna-Bertha Heeris Christensen, adjunkt ved Copenhagen Business School, og ekspert i markedsføring, handler hypen rundt Prime ikke så mye om selve leskedrikken.

– Det handler om fellesskapet som er skapt rundt den, mener hun.

Hun viser til Logan Paul og KSI som personer som representerer noe unge relaterer seg til.

– De har et fellesskap, hvor det er skapt noen normer og en villskap, som voksne ikke nødvendigvis er invitert inn i, sier hun til dansk P1 Morgen.

– Det er en hel kultur rundt det å være ung, vill og grensesøkende.

Logan Paul og KSI lanserer Prime i London fra toppen av en buss

Eller for å si det slagordet til Monster: Unleash The Beast – Come With Us.

Til sammen har Logan Paul og KSI over 100 millioner følgere på YouTube, Instagram, Twitter og TikTok. Det gir en unik mulighet til å snakke direkte med unge på en måte som ikke tidligere var mulig.

– Følgere kan livechatte med influencerne og skrive til dem. Slik får de et forhold hvor de speiler seg i dem som storebrødre eller venner, forklarer Christensen.

Influenserkanaler gir også et enormt salgspotensial, fordi det går veldig kort tid mellom samtale og salg, og du kan ofte kjøpe produktene ved å klikke på en link.

En kommentar i The Guardian påpeker hvordan flere energidrikker spiller særlig på unge menns usikkerhet og sårbarhet, og prøver å selge dem urealistiske forventninger om å bli hypermaskuline supermenn.

Fra boksekampen mellom KSI og Logan Paul i november 2019. KSI vant.

Logan Paul og KSI var mest kjent for å skape underholdning ved å slå løs på hverandre med boksehansker. Nå er rivalene blitt bestevenner.

Og slik beskriver de selv ideen om den eventyrlige suksessen Prime:

«We created PRIME to showcase what happens when rivals come together as brothers and business partners to fill the void where great taste meets function. Now that we’re both fighting for the same team, we truly believe the sky is the limit», skriver de på Primes hjemmeside

(Vi skapte prime for å, vise hva som skjer når rivaler kommer sammen som brødre og forretningspartnere, for å fylle tomrommet der smak møter funksjon. Nå som vi begge sloss for det samme laget, tror vi oppriktig at det kan vokse til himmels).

Ikke det verste slagordet du kan ha. Selv om de færreste blir milliardærer av å selge eventyr.