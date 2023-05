VIL IKKE BADE: – Nordmenn er for gode på å blande seg i hva andre gjør, skriver Petter Haga, også kjent som artisten Slæm Dønk.

«Skal du ikke bade, Petter?»

Alt for lenge har jeg gjort det andre ville at jeg skulle gjøre. Det er jeg ferdig med, og det håper jeg at du også er.

PETTER HAGA, sivilingeniør, artist og foredragsholder

Ey, Petter, bli med og bad, a!

Nei, jeg bare chiller’n her, jeg.

Hæ? Alle gutta bader, Petter!

I seg selv er dette helt uproblematisk. Problemet oppstår når masingen ikke bare gjelder bading, men hvem man er, hva man tenker og gjør. Jeg mener nordmenn er for gode på å blande seg i hva andre gjør.

Skal du ikke være med på russebussen?

Skal du ikke drikke alkohol?

Om alle følger de samme normene og lever innenfor de samme rammene, så slipper man å forholde seg til annerledeshet. Det er bedre om alle er, vil og gjør det samme. Da har vi de samme preferansene.

Eller, det blir feil. Vi har ulike preferanser. Men ved å presse alle til å gjøre det samme, så undertrykker mange sine egne preferanser, og på overflaten blir alt enklere.

Skal du ikke ta mastergrad?

Skal du ikke få barn snart?

Vi får forventninger dyttet på oss fra venner, familie, kollegaer, medstudenter og kanskje mest av alt: sosiale medier. Vi får høre og ser hva vi burde gjøre. Alt vi ikke gjør. Alt vi ikke er. Alle vi ikke henger med.

Det skaper et jag etter noe vi ikke nødvendigvis ønsker, men noe andre pålegger oss. I denne prosessen er det fort gjort å miste kontakten med seg selv og egne preferanser.

Skal du ikke til utlandet i ferien?

Skal du ikke jobbe åtte til fire?

Så hvordan kan man komme seg ut av denne situasjonen? Bevisstgjøring er en god start. Spør deg selv «hvem gjør jeg dette for?».

Valgene våre er ofte påvirket av andre. Av og til til et punkt hvor vi kan bli selvutslettende. Dette er et godt utgangspunkt for utbrenthet, personlige kriser og eksistensiell angst.

Heldigvis vil små endringer kunne utgjøre en stor forskjell. Det viktige er være bevisst når et valg skal tas. Ikke bare spør deg selv «hva vil jeg?», men også «vil jeg det fordi jeg selv faktisk ønsker det?»

Så neste gang noen spør meg:

Skal du ikke bade, Petter?

Vel, kanskje jeg skal det. Eller kanskje ikke. Men det viktigste for meg er å klare å skille mellom hva jeg gjør for andre, og hva jeg gjør for meg selv. Alt for lenge har jeg gjort det andre ville at jeg skulle gjøre.

Det er jeg ferdig med, og det håper jeg at du også er.

