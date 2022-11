Arbeidsmiljøloven, tariffavtaler og bedriftsinterne ordninger skaper gode rammer for at ansatte kan kombinere arbeid og fritid. Loven fyller 45 år i år, og Norge var i 1977 et foregangsland. Fra å bli sett på som en kostnad ble helse, miljø og sikkerhet sett på som en investering.

Å skape muligheter for at den ansatte skal kunne ha en meningsfull arbeidshverdag, ligger allerede i arbeidsgivers plikt til å sørge for at de ansatte skal sikres et godt psykososialt arbeidsmiljø, herunder muligheter for faglig og personlig utvikling. Om den ansatte har behov må dette adresses til sjefen. Jeg kan ikke med min beste evne fatte hvordan å slutte i det stille kan bidra til en meningsfull hverdag for den enkelte.