Leder

Åpnet for en viktig samtale

Sumaya Jirde Ali (24) har anmeldt komiker Atle Antonsen (53) etter en episode på et utested denne høsten.

Forfatter Sumaya Jirde Ali valgte å fortelle om og anmelde rasismen hun ble utsatt for. Det har gitt oss som samfunn en anledning til å lytte og lære.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Hendelsen som utspilte seg mellom Sumaya Jirde Ali (24) og komiker og skuespiller Atle Antonsen (53) har satt rasisme på dagsorden.

Ali har gjennom sitt mot åpnet for en viktig samtale.

Hun har gitt oss muligheten til å tilegne oss viktig innsikt i et mangfoldig Norge. Hvor stadig flere nordmenn er mørkhudet, og hvor mange har opplevd fordommer, diskriminering og rasisme.

Det være seg i kommentarfelt, i klasserom, på butikken på hjørnet, på arbeidsmarkedet, eller som denne gang på en bar i Oslo.

Det er nå vi skal stille de åpenbare, men også vanskelige spørsmålene: Hva er rasisme? Hvordan kan den komme til uttrykk? Og hva kan vi gjøre med den? Som medborgere og storsamfunn?

Antonsen har bedt om tilgivelse. Saken er ferdig etterforsket av politiet og venter på påtalevurdering.

Siste punktum i denne saken blir muligens satt i en norsk rettssal.

Men samtalen kan ikke slutte med det. Samtalen har så vidt begynt.

Les også Det skjer for ofte For hver ekstreme og åpenbart rasistiske uttalelse, er det utallige små hendelser som går ubemerket for de fleste.

For følgene av rasistiske uttalelser og handlinger er alvorlige, langvarige og vidstrakte. Både for hun som blir rammet av dem, men også for alle andre. Som deler klasserom, arbeidsplass, nabolag, fotballbane, utested og en sete i bussen med andre mennesker.

Rasismen er farlig, fordi den utvanner limet i samfunnet. Den undergraver tilliten mellom nordmenn. Både de med og uten pigmenter.

Norge er Norge fordi det finnes et grunnleggende syn om at vi vil hverandre vel.

Dersom flere blir utrygge på hverandre taper alle. Dersom færre ungdommer vil kalle seg norske, fordi de opplever seg ekskludert, taper vi alle.

Derfor er det viktig at vi lytter når Sumaya Jirde Ali og andre forteller om rasistiske uttalelser. Om den ødeleggelsen slike hendelser skaper i dem.

Det er sjelden rasismen er så eksplisitt og uttalt som tilfellet er i denne saken. Som regel er fornærmelsene subtil, og består gjerne av en vond replikk, et blikk eller en gest som tydelig viser avsmak, fordommer eller uvitenhet.

Det krever mot å fortelle. Folk er gjerne tykkhudet, snarere enn hårsåre. De aller fleste som blir utsatt for rasisme velger å tie om det. Å bli utsatt for slikt er skamfullt, og det er nedverdigende.

Skal vi kunne gripe inn, må vi kunne kjenne igjen, ikke bare den åpenbare rasismen, men også den mer lavmælte og skjulte rasismen. For også den gjør stor skade.

Forstår vi rasismens vesen blir det enklere å vite når og hvordan vi skal gripe inn.

Vi må forstå hverandre, være villige til å lytte til hverandre og å lære av hverandre skal vi bevare limet.