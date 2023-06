Leder

Humper og hull i veivedlikeholdet

ASFALTERING: Nattlig vedlikeholdsarbeid og asfaltering på E18 mellom Asker og Lier i Viken.

Riksrevisjonen har saumfart både pengebruk, standard og vedlikehold på norske veier. De fant humper, hull og et enormt etterslep - tross stadig større milliard-bevilgninger.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og hans granskere finner det «kritikkverdig» at kostnadene til drift og vedlikehold har økt

betydelig siden 2015 - uten at dette har gitt mer fremkommelige,

miljøvennlige eller tryggere veier.

Kritikkverdig er den nest mest alvorlige kategorien i vurderingen av hvor tung på labben Riksrevisjonen skal være i sin kritikk.

Info Kritikkens rangering Riksrevisjonen benytter følgende begreper for kritikk, med denne rangeringen etter høyest alvorlighetsgrad:

1. Sterkt kritikkverdig er Riksrevisjonens sterkeste kritikk. Dette kritikknivået brukes når Riksrevisjonen finner alvorlige svakheter, feil og mangler. Ofte vil disse kunne få svært store konsekvenser for

enkeltmennesker eller samfunnet.

2. Kritikkverdig brukes når Riksrevisjonen finner betydelige svakheter, feil og mangler som ofte vil kunne få moderate til store konsekvenser for enkeltmennesker eller samfunnet.

3. Ikke tilfredsstillende brukes når Riksrevisjonen finner svakheter, feil og mangler, men som i mindre grad får direkte konsekvenser for enkeltmennesker eller samfunnet. (Kilde: Riksrevisjonen) Vis mer

Noe av den viktigste substansen i kritikken går på at Statens vegvesen, som er selve rattet i regjeringens styring av veinettet, ikke har vært nok «på» i forvaltning og bruk av pengene til vedlikehold.

Stortinget har gjennom Nasjonal transportplan vedtatt at to av hovedmålene i veiutviklingen fremover er:

• Mer for pengene.

• Nullvisjon for drepte og hardt skadde.

Riksrevisjonen synes ikke måloppnåelsen er noe å skryte av. Snarere tvert i mot.

Det er på ingen måte godt nok at ulykkesfaktorer relatert til drift og vedlikehold, som veidekke og glatt vei, har medvirket i omtrent 30 dødsulykker i årene 2017–2021.

Året etter, i 2022 økte ulykkestallene. Foreløpig er det uklart hvor mange av fjorårets 118 dødsulykker og 709 ulykker med alvorlig skade som delvis kan kobles til drift og vedlikehold.

Men ingenting tyder på at det er færre enn årene før.

KARL JOHANS GATE: Veivedlikehold måtte også til i juni 1969 - på selveste paradegaten Karl Johan i hovedstaden.

Uansett bør både Statens vegvesen, Stortinget og regjeringen ta lærdom av revisjonsrapporten - og skjerpe styring og tilsyn med vedlikeholdet på veiene.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) skriver i sitt tilsvar til Riksrevisjonen at det har har skjedd så mange organisatoriske endringer i veiforvaltningen - at dette antas å ligge til grunn for noe av det som kritiseres.

Konkret henviser han til avviklingen av en felles veiadministrasjon og oppdeling av forvaltningen av veinettet på flere vei-eiere.

Som forklaring på en del av årsaken til høyere pengebruk, viser Nygaard til den høye prisstigningen i bygg- og anleggssektoren de siste årene.

Det er uansett forklaring - svært lite betryggende for trafikanter i Norge at nullvisjonen for dødsulykker og ulykker med hardt skadede - som ble kommunisert for over 20 år siden, synes fjernere enn på lenge.

BRUKOLLAPSEN: En tung dag for samferdselsminister Jon-Ivar Nygård - etter at Tretten bru over Gudbrandsdalslågen kollapset i august i fjor.

Norge har et omfattende offentlig veinett på om lag 98.000 kilometer –

hvorav omtrent 11.000 kilometer er riksvei og 45.000 kilometer er fylkesvei.

Resten er kommunale veier.

Det er selvsagt krevende å kvalitetssikre et systematisk vedlikehold som asfaltering, rassikring, tunnel- og broutbedringer i et så enormt veinett.

Men desto viktigere er det å sikre en bedre samlet oversikt over utført vedlikehold og behov.

I tillegg forventer vi i likhet med Riksrevisjonen at Vegvesenet og Samferdselsdepartementet får mer veivedlikehold ut av de milliarder av offentlige kroner som brukes på en så viktig del av vår felles infrastruktur.

Stikkord er større stordriftsfordeler, styrking av fagmiljøene hos veieierne og lavere administrasjonskostnader.

Kjør i vei!