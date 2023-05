Kommentar

Hurra, noe nytt!

Selma Moren Debattjournalist og kommentator

HOPPER ETTER SØRENSEN: Komiker Isalill Kolpus (32) tar over for Pernille Sørensen i Nytt på nytt.

Nå var dere litt kule, NRK.

«Blir det Else Kåss? Sigrid Bonde Tusvik?»

Da det ble spekulert hvem som skulle ta over for Pernille Sørensen i «Nytt på Nytt», kanskje en av de mest ærefulle humorjobbene man kan få her til lands, var det nok de færreste som gjettet Isalill Kolpus (32).

Jeg, som mange andre, var ikke godt kjent med henne fra før, men dette vet vi:

Hun har samisk bakgrunn, står bak podkasten «Sameting» sammen med Dávvet Bruun-Solbakk, har stått på Latter, vært å se på Nytt på nytt før, og har jobbet som manusforfatter for programmet.

NY: Finnmarkingen Isalill Kolpus blir å se i «Nytt på nytt» fremover.

Jeg vet ikke helt hva det er med oss nordmenn, men det er liksom noen ting du ikke kan kødde med - som fredagstaco og - ja, programmer som «Nytt på nytt».

Da er det lov å kalle det modig at NRK ikke velger en allerede etablert komiker, men noen som faktisk kan, ja: bidra med noe nytt.

For det er jo ingen hemmelighet: Norske kjendiser resirkuleres oftere enn panteflasker.

Kanskje hvis du ser bort ifra influensere, som dukker opp og forsvinner annenhver dag.

Men gull-jobbene, de store programleder-stillingene og ærefulle plassene, de går jo veldig ofte til de samme folka. Og, la oss være ærlig, de er ofte en ganske homogen gruppe.

Altså, vi elsker Solveig Kloppen, men vi trenger jo noe annet innimellom.

Av kommentarfeltene å dømme, er folket selv overraskende positive til noe nytt, i mellom alle «HVEM??»-kommentarene, og: «Legg ned hele programmet!».

En skriver:

Det blir litt vel mye samisk og skeiv etter min smak. Verden ER større enn det.

Da virker det som Isalill Kolpus er et knallvalg, spør du meg.