MER ÅPENHET: Det burde bli en mer åpen dialog rundt alkohol, skriver Fanny Andersen.

Jeg drakk jo ikke til frokost?

Jeg hadde ikke ofret forholdet mitt til alkohol en tanke, før jeg havnet på legevakten med 3,2 i promille.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

FANNY ANDERSEN (28), artist og forfatter av boka «Festjenter gråter ikke».

Da jeg var 23 år gammel, endte jeg opp på avrusning.

Da fikk jeg kjenne på kroppen hvor skummelt og skamfullt det er å innrømme at alkoholinntaket har gått for langt.

Det som hadde startet som uskyldig festing på ungdomskolen, hadde utviklet seg til noe mer omfattende i voksenlivet.

Alkoholen var jo over alt.

Vin med venner, pils på date, fredagspils, lønningspils, rosé fordi været er fint, bobler - bare fordi!

Det var ikke før jeg drakk så mye at jeg endte opp på legevakten med 3,2 i promille, at jeg ble kritisk til egen konsumering av alkohol.

Det hadde jeg aldri ofret en tanke. For alle drikker jo?

Fanny Andersen (28) er en av forfatterne bak «Festjenter gråter ikke», og har gitt ut musikk siden 2016.

Fra vi er barn ser vi at voksne drikker alkohol for å markere alt fra nasjonaldagen til begravelser. Og filmene vi så, ga oss inntrykk av at alkohol var roten til alt som var gøy.

Fest. Stemning. Voksenlivet. Det var et utopia det kriblet i fingrene etter å ta del i.

Det var ikke sånn at jeg noen gang drakk til frokost, så da hadde jeg vel ikke et problem?

Har nordmenn et for ukritisk forhold til alkohol? Ja, det tror jeg gjelder for mange Nei, folk flest tar ansvar for seg selv

De som hadde problemer, så heller ikke ut som meg. De var eldre. Hadde ølmage og rødmusset hud.

Nå generaliserer jeg så klart, men det er poenget: Vi har et så snevert bilde av hvem det er som sliter med alkohol.

Det er enten- eller. Enten har du et sunt forhold til det, eller så er du alkoholiker. Spekteret mellom de to ytterpunktene forsvinner i et vakuum av en festkultur som lar deg gjemme et problem.

Det må bli greit å ikke drikke uten at man ender som en elefant i alle sosiale rom, skriver Fanny Andersen.

Det er selvsagt greit å drikke alkohol. Jeg gjør det selv. Men vi burde få en mer åpen dialog rundt det.

Vi må snakke om mengdekontroll, usunn drikkekultur, drikkepress og skam.

Man skal ha lov til å ikke drikke uten å måtte forsvare seg. Man burde vite at man kan søke hjelp om man vil regulere inntaket sitt, eventuelt slutte å drikke.

Det må bli greit å ikke ville drikke uten at man ender som en elefant i alle sosiale rom.

Det viktigste for mennesker, er mennesker. Vi er avhengig av å være sosiale for å overleve, og alkohol kan ikke være det som binder oss sammen.