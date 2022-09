DRONNINGENS FARVEL: – Jeg fikk innskytelsen til å uttrykke min respekt for en figur som for meg var blitt et symbol på en epoke da dette frihetsbegrepet fikk lov til å prege verden, skriver den svenske forfatteren Göran Rosenberg.

Til Vestens forsvar

Dronning Elizabeth ble med tid og stunder et symbol for den vestlige verden som begynte å ta et oppgjør med koloniarven og til en viss grad forsøkte å gjøre bot for sine synder. Evnen til selvrefleksjon, selvransakelse og selvkritikk er for meg en sentral del av den vestlige tradisjon og historie.

GÖRAN ROSENBERG, forfatter og skribent

Da meldingen om dronning Elizabeths død kom, befant jeg meg i London, og morgenen etter bega jeg meg til det raskt voksende blomsterhavet utenfor Buckingham Palace for å gi uttrykk for min respekt.

De elektroniske reklameskiltene på busser, T-banestasjoner og offentlige plasser hadde over natten skiftet til et portrett av dronningen med svart ramme, det var som om hele byen hadde senket pulsen en anelse og det var ikke vanskelig å få følelsen av at noe stort hadde hendt.

Drøyt to uker senere, etter en statsbegravelse som samlet stort sett alle ledere i verden, med visse talende unntak, begynner jeg å forstå hva det var som fikk også meg, en svenske på tilfeldig besøk i London, til å ville vise min respekt.

I hele mitt liv har dronning Elizabeth, på godt og vondt, vært et symbol for det vi pleier å kalle Vesten, og det tidspunktet da hun etter sytti år på tronen går ut av tiden, faller tilfeldigvis sammen med tidspunktet da Russland med trusler om atomvåpen har innledet en brutal krig som i sin ytterste konsekvens og helt uttalt retter seg mot nettopp Vesten.

FOLKETS HYLLEST: Kong Charles og dronning Camilla inspirerer blomsterhavet utenfor Buckingham Palace etter dronningens bortgang.

Vi har unektelig hørt en hel del om Vestens feil og mangler i disse tider, ikke minst fra Vladimir Putin og den russiske statspropagandaen, men også fra et stadig mer autoritært og aggressivt Kina, som med ivrig støtte fra alskens autoritært innstilte regimer og bevegelser i verden ønsker å se en svekkelse av de liberale og demokratiske verdier og idealer som begrepet Vesten forbindes med i vår tid.

Men naturligvis kan Vesten også forbindes med noe annet.

Da dronning Elizabeth tiltrådte som statsoverhode, var Storbritannia fortsatt et kolonialt imperium, og om man vil dømme Vesten på grunnlag av kolonihistorien, er det ikke mangel på anklagepunkter. Og vil man dømme Vesten på grunnlag av all den ondskap som har foregått der og som fortsatt foregår, finnes det ingen ende.

Men det finnes heller ingen ende på Vestens evne til å reflektere over sin egen ondskap, over sine mangler og svakheter, og til å kritisere, reformere og endre seg.

Evnen til selvrefleksjon, selvransakelse og selvkritikk er for meg en sentral del av den vestlige tradisjon og historie.

Dronning Elizabeth ble jo med tid og stunder også et symbol for den vestlige verden som begynte å ta et oppgjør med koloniarven og til en viss grad forsøkte å gjøre bot for sine synder.

Også jeg kan se svakhetene og manglene og ganske ofte også hykleriet i det som Putin, og Xi Jinping, for den saks skyld, nå så hatefullt kaller Vesten.

FREMTIDEN? Risikerer vi et Vesten som deler Putin og Xi Jinpings syn på så vel Vestens ideer og idealer som på det liberale demokratiet, spør forfatteren, som tenker frem mot presidentvalget i USA om to år.

Men jeg kan også se at den verdensordningen som vi har levd med siden slutten av andre verdenskrig, som i stor grad bygger på Vestens ideer og idealer, og som, på godt og vondt – en hel del vondt, det må sies – har hatt Amerikas forente stater som sin ytterste garantist, er vel verdt å forsvare mot den verdensordningen som Vladimir Putin har gått til krig for og som Xi Jinping ser ut til å ruste opp til, og som de begge, hvis man skal dømme etter hva de sier og gjør, vil bygge på prinsippet om at makt er rett og at den sterkeste vinner, og at det er de sterke og mektiges rett å herske over de mindre og svakere.

Risikoen for at vi beveger oss mot en slik verden, blir ikke mindre av at den viktigste garantisten for det Vesten som Putin har gått til krig mot, godt kan tenkes å bli overtatt av en president og et parti som deler Putin og Xi Jinpings syn på så vel Vestens ideer og idealer som på det liberale demokratiet.

I 1934, ett år etter Hitlers maktovertagelse, sto forfatteren Pär Lagerkvist på Akropolis-klippen i Aten, «Vestens hellige fjell», som han kalte det, og så ut over et Vesten som i «ustoppelig negativisme» var i full ferd med å fornekte seg selv.

«Vesten har gitt opphav til et frihetsbegrep av en annen art og med en annen betydning enn noe annet sted», skriver Pär Lagerkvist i «Den knutna näven».

Og slik ser nok jeg det også.

Og det var nok derfor at jeg på denne tidlige fredagsmorgenen i London fikk innskytelsen til å uttrykke min respekt for en figur som for meg var blitt et symbol på en epoke da dette frihetsbegrepet fikk lov til å prege verden.

Oversatt fra svensk av Bård Kranstad.