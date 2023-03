VALGTE FEILFØRST: – Personlig visste jeg ikke at yrket mitt fantes for 10 år siden. Og jeg føler meg ganske trygg på at flere har vært i samme båt, skriver Maja Rønningsbakk i dette innlegget.

Jeg valgte feil i 10. klasse

Hvorfor pusher vi studiespesialiserende på «alle», når det finnes like mange muligheter om en velger yrkesfag?

MAJA RØNNINGSBAKK (25), prosessoperatør

Jeg kommer fra «industrikommune nummer 1» i Trøndelag, Orkland.

Det kryr av industri i nærområdet, og mulighetene er store. Det hjelper fint lite når flere av de som skal søke seg inn på videregående ikke er klar over mulighetene de har.

Personlig bestemte jeg meg for hva jeg ville bli i 2015.

I fjor høst, syv år senere, gikk jeg endelig opp til fagprøve etter tre og et halvt år i læretid. Og like lang ventetid. Ventetid på å få mulighet til å bli det en drømmer om.

Høres kanskje rart ut å nesten bruke like lang tid på et fagbrev som det hadde tatt å oppnå en doktorgrad på universitetet.

Men i 10.klasse valgte jeg feil.

Feil linje på videregående, slik som så mange andre.

Og når ungdomsretten ungdomsrettenUngdomsrett etter opplæringslova § 3-1 betyr at du har rett til videregående opplæring i tre år, eller mer hvis utdanningen varer lengre. Retten gjelder ut det skoleåret som begynner det året du fyller 24 år. er brukt opp på «feil» linje er det ikke lett å starte på ny. For da er det rett og slett ikke plass i systemet til oss som allerede har fullført videregående.

Per dags dato finnes det ingen enkel vei til fagbrev hvis du allerede har fullført en annen linje på videregående skole. Fullført studietid på videregående betyr slutt på ungdomsretten.

I retten legges det også opp til at elever kan ta et omvalg på linje og derfor kan få et ekstra år. For de som har fullført og bestått yrkesfaglig opplæring gir det også rett til et år med påbygg.

Så hvorfor ikke åpne for at de som har fullført studiespesialisering kan ha rett til å ta yrkesfag, og få fritak for de fagene de har tatt fra før?

Den eneste måten å oppnå fagbrev i dag, hvis en har allmennfaglig bakgrunn fra videregående, er å søke rundt som ufaglært. Og kanskje er du heldig. Jeg fikk napp etter noen år, og fikk endelig startet på veien mot fagbrevet, men det får ikke alle.

For kommer du deg ikke inn i en bedrift, eller går riktig linje på videregående skole rett etter ungdomsskolen, er løpet kjørt.

Det var ikke mange av de på trinnet mitt på ungdomsskolen som valgte yrkesfag. Med rådgivere som forteller oss at du kan bli alt i verden om du velger studiespesialiserende, kun fotograf om du velger Vg1 media og kommunikasjon, elektriker om du velger Vg1 Elektro og datateknologi, og mekaniker om du velger Vg1 Teknologi og industrifag.

Selvfølgelig valgte flesteparten av oss studiespesialiserende, en ville jo holde alle dører åpne.

Personlig visste jeg ikke at yrket mitt fantes for 10 år siden. Og jeg føler meg ganske trygg på at flere har vært i samme båt.

Informasjonen om muligheter rundt yrkesfaglig utdanning er for dårlig.

Trinnet mitt fikk null informasjon om alle forskjellige fagretninger, påbygg, fagskole og Y-veien Y-veienY-veien er kort for «yrkesfaglig vei» og opptak til studier forutsetter at du har relevant fagbrev, svennebrev eller yrkeskompetanse fra videregående skole. Studiene som tilbys gjennom y-veien er altså tilrettelagt for personer med yrkesfaglig bakgrunn. Y-veistudier er vanligst innen realfags- og ingeniørutdanninger. Kilde: Utdanning.no. Og vi er garantert ikke de eneste. Dessverre.

Fra mitt eget perspektiv og erfaringer i jobb er de beste ingeniørene de med fagbrev i bunn.

Hvorfor blir da ikke Y-veien snakket om av rådgiverne på ungdomsskolen?

Hvorfor pusher vi studiespesialiserende på «alle», når det finnes like mange muligheter om en velger yrkesfag?

Jeg har møtt flere mennesker med en utdatert holdning om at yrkesfag er for de elevene som er skolelei, med andre ord har vi som samfunn en lang vei å gå.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) vil det fram mot 2035 mangle nesten 100 000 fagarbeidere hvis det ikke tas kraftige grep.

For å møte dette gapet må vi må lette informasjonsflyten angående yrkesfaglig utdanning fra ungdomsskolealder, og fortsatt ha en yrkesfaglig utdanning som er åpen for de som faller utenfor eller velger feil.

Det vil være lønnsomt for samfunnet og for norsk næringsliv.

Vis ungdommen veien, veien inn i industrien. Vi trenger unge håpefulle som søker seg inn på yrkesfag.

Prat høyt om jobben din, hvilke flotte yrker som finnes der ute, vær en stolt fagarbeider. Jeg er stolt over at jeg er fagoperatør innen kjemiprosessfag, og jeg håper flere unge får muligheten til å velge industrien i årene framover!

