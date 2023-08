Leder

Ja til mobilfrie klasserom

Å være eller ikke være på mobilen er ikke spørsmålet. Heller ikke hva en mobilfri skole skal kalles. Poenget er at mobiltelefonen ikke hører hjemme i klasserommet.

KrF ønsker et nasjonalt forbud mot mobiler på barne- og ungdomsskolen. Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) sier nei. Hun mener dette må være opp til den enkelte skole å bestemme selv.

Det samme sa Margret Hagerup (H), medlem av Stortingets utdanningskomité, i Politisk kvarter på NRK radio onsdag.

Men det var i Høyre forslaget om forbud først ble formulert.

Allerede i 2018 skrev Mathilde Tybring-Gjedde (H) her i VG at mobilen «først og fremst distraherer og ødelegger konsentrasjonen til elevene». Hun ønsket strengere regler for mobilbruk i skolen, men var skeptisk til et nasjonalt forbud.

Fem år senere hadde hun tvilt seg frem til at nasjonale regler likevel var å foretrekke. Sammen med tidligere digitaliseringsminister Nikolai Astrup og leder av partiets resolusjonskomite på landsmøtet i 2023, Peter C. Frølich, tok hun til orde for at Høyre i sitt nye prinsipprogram skulle gå inn for et landsdekkende mobilforbud i grunnskolen.

Vi har tvilt oss frem til det samme. I likhet med tidligere barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF), som i sin statsrådstid var en fremoverlent tilhenger av allehånde skjermbruk i skolen, har vi latt oss overbevise av ny og relevant forskning som temmelig entydig slår fast at smarttelefonen er et distraherende og tidvis destruktivt element i barns skolehverdag.

Slik Høyres landsmøte i vår begrunnet avvisningen av forslaget om et nasjonalt mobilforbud, gikk vi her på lederplass tidligere inn for at dette måtte være opp til skolene i respektive kommuner å avgjøre.

Det er et ansvar rektorer og lærere kan få slippe. Både pedagogiske og sosiale argumenter taler for at elevene bør skjermes for mobiltelefoner i skoletiden.

Ifølge en fersk Unesco-rapport er det en direkte sammenheng mellom mobilbruk på skolen og at elever presterer dårligere. FNs organ for utdanning og vitenskap anbefaler at smarttelefoner fjernes fra skolen.

Rapporten dokumenterer at omfattende bruk av smarttelefoner ikke bare reduserer evnen til å lære, men også at mye skjermtid påvirker barns følelsesmessige stabilitet negativt. Både Frankrike og Nederland har innført nasjonale mobilforbud i skolen med dette som bakgrunn. I Danmark diskuteres et tilsvarende.

En doktoravhandling ved Norges Handelshøyskole viser lignende funn fra skoler som har innført forbud mot smarttelefoner i klasserommet: Karakterene går opp, elevene presterer bedre på eksamen, og mobbingen går ned.

Knapt noen er uenig i at mobiltelefoner ikke har noe i klasserommet å gjøre. Mobilen hemmer også barns utfoldelse i skolegården. Det burde være helt ukontroversielt at elevene leverer inn mobilen når de kommer til skolen, og får den tilbake når de skal hjem igjen.

Om denne ordningen kalles mobilhotell eller forbud er kun av semantisk interesse. Det overordnede er at alle skolebarn har lik rett til like mobilfrie klasserom i hele landet. Og det er et nasjonalt anliggende.