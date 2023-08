BARNEMATDEBATTEN: – Små barn trenger å spise det samme som voksne – mer råvarer og mindre ultraprosessert mat, skriver innleggsforfatterne.

Slik våre besteforeldre gjorde det

Du må ikke være aktiv på Instagram for å gi barna dine sunn mat. Men du må bli immun mot markedsføring og utdatert ernæringsinformasjon for å gi barna dine sunn mat.

MAJA SKOGSTAD,

SUSANN STAVE, Barnematbyen

Kjøpegrøt – en enkel og rask løsning for noen, men for andre et valg basert på at industrien tok fra de troen på at de kan lage maten selv. «Gi kjøpegrøt – hvis ikke klarer du ikke å dekke jernbehovet», er beskjeden mange får.

Vi har god innsikt i foreldres utfordringer. Vi veileder dem hver dag. Den vanligste er kresne barn, og barn som avviser hjemmelaget grøt, fordi de allerede har fått den søte, ultraprosesserte kjøpegrøten.

Debatten om kjøpegrøt er ikke flisespikkeri. Det er grunnmuren i barns kosthold. Den norske studien Spedkost viser at 96 % får grøt ved seks måneders alder. Hos tre av fire består måltidene utelukkende av «industrigrøt».

Hovedingrediensen i flere grøter er maltet hvetemel, men dette er ikke «naturlig forekommende sukkerarter», slik det hevdes. Melet har blitt gjort om til sukkerarter, på en måte som bare industrien får til – kornet spaltes med enzymer slik at det blir sukkerarter.

Slik gjøres maten søtere (som legger til rette for gjenkjøp) samtidig som de lokker med «uten tilsatt sukker». Dette er etter vårt syn villedende markedsføring og fratar foreldre retten til å ta informerte valg.

På kosttilskudd står det «bør ikke erstattes av et variert kosthold», og det er bred enighet om at syntetiske vitaminer/mineraler ikke har samme helseeffekt som vitaminer/mineraler fra råvarer.

Dette poenget hoppes glatt over i VG-kronikken til Thea Myklebust-Hansen og Kari Brandal. Det som står bakpå pakken er ikke det kroppen tar opp. Opptak av jern fra kjøpegrøt: 1-4%. Jernrikt korn: 2-20%. Animalsk mat: 15-35%.

Det som avgjør opptaket mest, er barnets behov. Kroppen er smart, og maten likeså – så lenge den ikke tukles med.

«Det gagner ikke barna å ha engstelige foreldre som sliter seg ut uten grunn», skriver de to. Vel, det gagner ikke barna at foreldre tar valg på feil premiss.

Ernæringsutdannede bør fokusere mer på å opplyse om matens innhold, og mindre på å passe på folks følelser.

Hjemmelaget passer ikke alltid, men når det passer må foreldre få bestemme selv ut ifra sin unike situasjon. Det er ikke alle foreldre som blir hverken sliten eller engstelige av å røre sammen havregrøt fremfor kjøpegrøt.

Om du sammenligner kiloprisen, kan det tvert imot føles avslappende.

Vi anerkjenner at foreldre er under et enormt press. Både mor og far skal jobbe og vi har ikke den «landsbyen» vi hadde før. Fremveksten av tidsklemmen utnyttes av matindustrien ved å formane at du må kjøpe deres produkter, slik at du kan være mer med barnet ditt, hjemmelaget mat er vanskelig, dyrt og krever tid.

Vi «influensere» (som også har fem års utdannelse innen samfunnsernæring) trengs for å fortelle andre siden av historien.

Små barn trenger ikke helt spesiell mat, som bare industrien kan lage. Små barn trenger å spise det samme som voksne – mer råvarer og mindre ultraprosessert mat.

Dette er ikke hokus pokus som du bare lærer på Instagram. Det er slik våre besteforeldre gjorde det.

