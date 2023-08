Kommentar

Brutalt og kynisk

Det russiske regimet viser en grenseløs brutalitet og kynisme i krigføringen i Ukraina.

Brutaliteten viser seg i nyhetsmeldingene om drepte eller sårede i nye russiske angrep mot sivile mål. Dagens angrep mot bykjernen i Tsjernihiv har krevd mange sivile ofre.

Kynismen viser seg i de målrettede russiske angrepene mot ukrainske kornlagre og utskipningshavner.

De offisielle tallene på drepte sivile ukrainere nærmer seg 10 000. FN sier at det virkelige tallet er langt høyere.

Lørdag ble sentrum av Tsjernihiv, en by nord for Kyiv, truffet av russisk missil – se video:

Det skal ha vært mange mennesker på det store torget ved byens teater i formiddagstimene. Minst syv mennesker ble drept og 90 såret. Blant disse er mange barn.

En vanlig dag i Tsjernihiv ble brått fylt av smerte og tap, som president Volodymyr Zelenskyj uttrykker det.

Å ødelegge kornlagre og blokkere Svartehavet rammer ikke bare Ukraina, men også livsviktige forsyningsruter til land i Afrika, Midtøsten og Asia.

Først brukte Russland energi som våpen. Og i et forsøk på utpressing. Nå bruker de mat.

Og i tillegg fortsetter terroren mot sivile.

Ifølge FN har over 9 444 sivile blitt drept i Ukraina siden den russiske fullskala-invasjonen startet 24. februar i fjor. 17 000 sivile er såret.

FNs høykommissær for menneskerettigheter påpeker at de mangler fullstendige opplysninger om drepte og sårede fra russisk-okkuperte byer.

Sist søndag ble landsbyene Stanislav og Shyroka Balka i Kherson-regionen utsatt for russiske artilleriangrep. Syv sivile ble drept. Blant disse var en far, en mor og deres 23 dager gamle datter. Drept i sitt hjem. Noen timer senere døde også familiens tolv år gamle gutt av skadene.

Lørdag ble sentrum av Tsjernihiv en krigssone. Mennesker på vei til en religiøs høytid i byens kirker ble drept eller såret på den store plassen ved byens teater.

Dette føyer seg inn i en lang rekke lignende russiske angrep med missiler, artilleri og droner. Det kan ikke oppfattes som annet enn terror mot sivile.

I KLOSTER: Vladimir Putin og hans allierte i Belarus, Aleksandr Lukasjenko, tente lys i et kloster ved Ladoga-sjøen 24. juli.

Russland og Ukraina er blant verdens største produsenter av korn.

I juli trakk Russland seg fra en avtale som sikret trygg transport av ukrainsk korn via Svartehavet. Takket være denne avtalen ble det fra august i fjor eksportert 33 millioner tonn korn og andre matvarer langs denne ruten.

Forgjeves forsøkte FN og Tyrkia å overtale Putin til å forlenge avtalen. Men Russland kom med motkrav.

De krever lettelser i de vestlige økonomiske sanksjonene, spesielt det som gjør det vanskelig å eksportere russisk korn og kunstgjødsel.

BOMBET HAVNELAGER: En lagerbygning ved en havn i Odesa-regionen skal ha blitt ødelagt i et russisk droneangrep 2. august.

Da kornavtalen brøt sammen steg den globale prisen på hvete med 10 prosent. Det kan Russland profittere på. I 2022–23 er den russiske kornproduksjonen rekordhøy. Ved å blokkere Ukrainas korneksport kan Russland vinne globale markedsandeler.

Etter å ha trukket seg fra avtalen startet de russiske luftangrepene mot ukrainske kornlagre og utskipningshavner. Først ble havner ved Svartehavet bombet, deretter sto anlegg ved utløpet av Donau for tur.

Elven Donau markerer grensen mellom Ukraina og Nato-landet Romania. Når Russland blokkerer Svartehavsruten blir den alternative korntransporten på Donau desto viktigere.

I slutten av juli opplyste ukrainske myndigheter at 180 000 tonn korn var blitt ødelagt i løpet av ni dager med russiske luftangrep. 2. august ble ytterligere 40 000 tonn ødelagt i angrep mot havner ved Donau. De siste dagene har ødeleggelsen fortsatt.

Natt til onsdag ble kornsiloer og lagerbygg i Odesa-regionen skadet i russiske droneangrep. Ukrainske utskipningshavner for korn ved Donau er en rekke ganger blitt utsatt for russiske angrep.

TOPPMØTE: Vladimir Putin møtte afrikanske ledere i St. Petersburg 30. juli.

Romanias utenriksminister Luminita Odobescu fordømmer de russiske angrepene på uskyldige mennesker og sivil infrastruktur. Hun kaller det åpenbare brudd på folkeretten.

Russland truer skipsfarten i Svartehavet og verdens matvaresikkerhet.

Russland tilbød i sommer noen afrikanske land gratis korn. Men de afrikanske lederne på et toppmøte i St. Petersburg var ikke imponert over Putins gavmildhet. De oppfordret i stedet Putin til å fornye kornavtalen med Ukraina. Den afrikanske union (AU) ønsker slutt på krigen.

Krigen i Ukraina er blitt en stillingskrig. Det pågår en ukrainsk offensiv for å frigjøre russisk-okkuperte områder. På noen områder har ukrainerne fremgang. Men russerne er forberedt og det er vanskelig å trenge gjennom deres godt befestede posisjoner.

De militære tapstallene er svært høye. Det anslås at flere hundre tusen russiske og ukrainske soldater er blitt drept eller såret i kampene.

De russiske styrkene ser ikke ut til å være i stand til å gjennomføre en større offensiv. De forsøker å stanse ukrainske fremrykninger på bakken. Samtidig trapper Russland opp luftangrepene mot sivile mål og infrastruktur.

TRAFF SUPERMARKED: Et butikksenter i Odesa ble ødelagt i forbindelse med omfattende russiske rakett og droneangrep på natten 14. august.

Den største landkrigen i Europa siden andre verdenskrig fortsetter, selv om den ikke får like stor internasjonal oppmerksomhet som tidligere.

Det oppstår en fare for at de daglige meldingene om angrep og tap ikke gjør like sterkt inntrykk som i krigens første fase.

Vi må aldri oppfatte ugjerninger i krig som noe dagligdags. Situasjonen i Ukraina er like alvorlig og prekær som tidligere. Putins aggresjon mot Ukraina er den største utfordringen for Europa i nyere tid.

Vi må aldri glemme hvilke lidelser Vladimir Putin utsetter ukrainerne for. Og at det som skjer i Ukraina er en pågående forbrytelse.