PÅ BESØK: – Det var rørende å se den entusiastiske mottagelsen USS Gerald R. Ford fikk, og hvordan det norske folket fikk marinegastene til å føle seg velkomne, skriver USAs ambassadør til Norge.

Et ekstraordinært år for norskamerikansk samarbeid

Jeg ser frem til å fortsette det tette samarbeidet med norske kolleger om å takle den eksistensielle krisen verden står overfor. Jeg kan ikke tenke meg en bedre partner å gjøre dette sammen med.

MARC NATHANSON, USAs ambassadør til Norge

Tilbake fra sommerferie etter mitt første år som USAs ambassadør til Norge ser jeg med stolthet tilbake på en periode med ekstraordinært intenst og produktivt samarbeid mellom våre to land.

Som nære allierte i NATO, vil USA og Norge fortsette å forsvare våre felles verdier, ivareta den arktiske regionen og sørge for energisikkerhet samtidig som vi håndterer klimakrisen.

Da hangarskipet USS Gerald R. Ford besøkte Oslo i mai, var det et symbol på det spesielle vennskapet mellom USA og Norge. Det var rørende å se den entusiastiske mottagelsen skipet fikk, og hvordan det norske folket fikk marinegastene til å føle seg velkomne.

De kommer aldri til å glemme det.

BIDENS UTSENDTE: Ambassadør Marc Nathanson.

Som norske kommentatorer påpekte, skjedde besøket fra USS Gerald R. Ford mot et alvorlig bakteppe. Med Russlands fullskala invasjon av Ukraina står vi overfor den største sikkerhetsutfordringen siden 2. verdenskrig.

Norge, USA, våre allierte i NATO og partnere fortsetter å støtte Ukraina. USA og Norge tilpasser seg en ny sikkerhetssituasjon i Europa. Og når vi gjør dette er NATO mer samlet enn noensinne.

Vi er henrykte over at Finland og Sverige blir med i alliansen.

USA berømmer Norge for å ha satt av mer enn 25 milliarder kroner til humanitær hjelp, forsvarsbistand og annen støtte til Ukraina, samt for å være et av de første landene som har lovet flerårig støtte med 75 milliarder kroner over fem år gjennom Nansen-programmet.

Vi berømmer også Norge for å ta steg for ytterligere å styrke Forsvaret. Alle NATO-allierte er enige om at det er nødvendig å øke bevilgningene til forsvarsinvesteringer for å ivareta vår fremtidige sikkerhet, stabilitet og velstand.

Jeg vil personlig rose profesjonaliteten i det norske Forsvarets pågående arbeid med å utvikle og ta i bruk nye teknologier. USA mener at det norske Forsvaret og dets lederskap er blant de mest kompetente i verden.

I løpet av året som er gått, har USA og Norge ytterligere fordypet vårt bilaterale forsvarssamarbeid. Vår Tilleggsavtale om forsvarssamarbeid (SDCA) ble formalisert i fjor sommer og vil legge til rette for utvidet amerikansk militær trening i Norge.

I februar inngikk delstaten Minnesota og Norge et State Partnership Program (SPP), som vil skape flere muligheter for forsvarssamarbeid. Det var med stor glede jeg undertegnet den avtalen og overvar seremonien i Trondheim med Hennes Majestet Dronning Sonja, Forsvarsjef Eirik Kristoffersen, og andre viktige gjester.

Å sikre stabilitet, velstand og miljømessig bærekraft i Arktis er en sentral prioritet for både Norge og USA. Vi er begge stolte arktiske nasjoner og tar på største alvor vårt ansvar som forvaltere av regionen.

NÆRT SAMARBEID: – Det amerikanske tilstedeværelseskontoret i Tromsø vil bidra til ytterligere å forberede samarbeidet vårt med Norge, skriver Marc Nathanson, her sammen med utenriksminister Anthony Blinken på Gardermoen i mai.

Dette var grunnen til at utenriksminister Antony Blinken i Oslo i mai kunngjorde at vi vil åpne et nytt amerikansk tilstedeværelseskontor i Tromsø senere i år.

Dette nye kontoret vil bidra til ytterligere å forbedre samarbeidet vårt med Norge om klimatiltak, investeringer i bærekraftig utvikling og å håndtere strategisk konkurranse i regionen. Først og fremst ønsker vi å være der for å lære om de norske nordområdene og utveksle erfaringer.

I året som har gått, har både USA og Norge trådt til og sørget for europeisk energisikkerhet, og jeg er meget stolt over at begge våre land bidrar til å sikre tilgang på olje og gass samtidig som vi ser mot fremtiden og den grønne energiomstillingen.

Når Biden-regjeringen gjennomfører den mest ambisiøse amerikanske politiske agenda noensinne for å håndtere klimakrisen, ser vi på Norge som en nøkkelpartner.

Norske bedrifter og forskningsmiljøer er ledende i utviklingen av nye teknologier for å akselerere den grønne omstillingen. Norge vil spille en viktig rolle i å skape sikrere forsyningskjeder for kritiske mineraler som trengs i grønn industri.

Jeg ser frem til å fortsette det tette samarbeidet med norske kolleger om å takle den eksistensielle krisen verden står overfor. Jeg kan ikke tenke meg en bedre partner å gjøre dette sammen med.

Dette samarbeidet er basert på et bunnsolid fundament av felles verdier og personlige bånd, som i mitt tilfelle går tilbake syv tiår.

Hvor enn min kone Jane og jeg møter mennesker i Norge – om det er skoleelever eller studenter, kunstnere, entreprenører, næringslivsledere eller regjeringsmedlemmer, om det er i Oslo Pride-paraden eller i kø for å kjøpe pølse i Tromsø – hører vi historier om inspirerende forbindelser mellom våre to land.

Vi ser frem til å fortsette vår spennende reise med Norge.