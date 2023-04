SVIK: – Vi kan ikke være vitne til det som skjer. Den dårlige oppfølgingen av forsvunne asylbarn er kritikkverdig og ikke er en rettsstat verdig, skriver forfatterne.

Må få strakstiltak for de forsvunne asylbarna

Gjennom mange år har hundrevis av barn forsvunnet fra norske asylmottak, og ingen har oversikt over hva som har skjedd med dem. Selv etter kritikk fra Stortinget og FN-komiteer, fortsetter barn å forsvinne og det gjøres lite for å finne dem.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

CECILIA DINARDI, advokat i advokatfirmaet Elden AS

JOHANNE FREANLEY, jusstudent og Redd Barna-frivillig

Dette er en svikt mot en av de svakeste av de svakeste i samfunnet og ikke en rettsstat verdig. Nå må strakstiltak på plass.

Politidirektoratet uttalte tirsdag 4. april at de ved en gjennomgang av 49 forsvinningssaker av asylbarn avdekket alvorlige mangler i størsteparten. Vi vet lite om barna som forsvinner, men vi vet at de aller fleste har vært under statens ansvar på forsvinningstidspunktet.

Av de 432 barna som siden 2015 forsvant fra mottak og aldri kom til rette, er det antatt at flere har reist til andre europeiske land og at flere har blitt igjen i Norge.

Det er stor grunn til bekymring for at flere har blitt ofre for alvorlig utnyttelse.

Gjennom årene har flere forsvunne asylbarn som senere har tatt kontakt, fortalt om urovekkende opplevelser. De som senere har tatt kontakt med NOAS, advokater eller andre voksne støttepersoner, har kunnet fortelle om tilfeller av utnyttelse til prostitusjon, maktmisbruk fra voksne som har tatt hånd om dem, og om utnyttelse til å arbeide som kurer eller dopselgere i kriminelle miljøer.

Felles for de fleste er at de har vært sårbare barn i særlig risiko for å kunne bli utsatt for alvorlig utnyttelse.

I 2022 responderte Norge til FNs torturkomité sin kritikk på Norges mangelfulle leting etter forsvunne asylbarn. Norge viste til at politiet har hatt grunn til å tro at barn på et generelt grunnlag forsvinner frivillig fra mottakene.

At barn «forsvinner frivillig» er en uholdbar og ansvarsløs antagelse som ikke kan aksepteres. En slik antagelse brukes ikke om norske ungdommer som forsvinner fra barnevernsinstitusjoner. Hvorfor skal den da anvendes på barn som forsvinner fra asylmottak?

Alle barn uten foresatte i Norge blir tatt vare på av barnevernet, med ett stort unntak: enslige asylbarn over 15 år. Disse har UDI oppfølgingsansvar for.

Barna bor ofte på mottak med voksne asylsøkere, og får langt mindre oppfølging enn barna under 15 år som bor på barnevernets omsorgsboliger. Den barnefaglige kompetansen til omsorgspersonene på UDIs mottak er utilstrekkelig for å gi barna tryggheten de trenger.

Les også TV-anmeldelse «Uønsket»: Det menneskelige paradoks Leo Ajkic klarer å fremstille asylbarn generelt og Mustafa Hasan spesielt både mer menneskelig og mer spisset.

Dette er barn som har blitt påført dype traumer fra situasjonen de flyktet fra, og fluktreisen derpå. Ungdommer under UDIs ansvar er særlig utsatt for vold, overgrep, menneskehandel og kriminelle miljøer.

I 2015 vedtok Stortinget på nytt at enslige mindreårige asylsøkere som forsvinner skal letes etter på lik linje med alle andre.

Dette har ennå ikke skjedd. I gjennomgangen som nylig ble gjort av Politihøgskolen kom det frem at politiet sjeldent møter opp på stedet hvor barnet forsvant fra, det blir ikke samlet fysisk eller elektroniske spor, det blir ikke gjennomført samtaler med mulige vitner og heller ikke gjort søk i internasjonale politiregistre.

Varsler om menneskehandel og prostitusjon følges ikke opp, voksne har kunnet hente barn fra mottak uten å identifisere seg og det meldes om fysisk og psykisk syke barn der noen er vurdert som fare for seg selv og andre. Førsteamanuensis Egil Olsvik ved Politihøgskolen har uttalt at dette er en rettssikkerhetssvikt som vi ikke bør være bekjent av.

Det må derfor foretas strakstiltak som kan sikre at alle saker om forsvunne asylbarn blir umiddelbart henvist til politiet og at det blir foretatt de nødvendige etterforskningsskritt på samme måte som når andre barn i landet forsvinner. Det bør særlig vurderes å oppnevne setteverge for forsvunne asylbarn, og advokatbistand for å sikre deres rettigheter.

Vi kan ikke være vitne til det som skjer. Den dårlige oppfølgingen av forsvunne asylbarn er kritikkverdig og ikke er en rettsstat verdig.

Dette er en alvorlig forsømmelse mot sårbare barn, og illustrerer en grov svikt og tydelige mangler i gjeldende prosedyrer for når barn forsvinner. Vi må derfor ta grep og vi må gjøre det nå.

Alle barn, uansett status, har rett på å bli funnet, beskyttet og tatt vare på.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post