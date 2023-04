Leder

Fox må stå til rette

Løgnene om valgjuks, også formidlet gjennom Fox News, har påført det amerikanske demokrati stor og langvarig skade. En rettssak kunne avdekket enda mer.

Slik blir det ikke. I et forlik må Fox News, USAs mest sette nyhetskanal, betale 8,2 milliarder kroner i erstatning. Samtidig må Fox erkjenne at de har kommet med falske påstander om valgjuks. Dette er prisen selskapet må betale for å ha fungert som Donald Trumps megafon.

Det amerikanske selskapet Dominion Voting Systems krevde opprinnelig over 16 milliarder kroner i erstatning fra mediegiganten. Dominion gikk til sak fordi Fox i 2020, gjentatte ganger og over en lengre periode, kringkastet påstander om at selskapets stemmetellemaskiner ble brukt i omfattende valgjuks.

Saken har fått stor oppmerksomhet fordi den handler om jus, politikk og pressefrihet. Pressefriheten har et sterkt vern i USA. Kongressen skal ikke lage lover som begrenser ytrings- og pressefriheten, heter det i grunnloven. Dominions påstand er at Fox, med vitende og vilje, spredte konspirasjonsteorier og beskyldninger om valgjuks som de visste var usanne.

Like før rettssaken skulle starte på tirsdag kom partene til et forlik. Dominion fikk om lag halvparten av det de krevde, som likevel er et av de største beløpene som noensinne er utbetalt i en sak om ærekrenkelse. I tillegg kom Fox News med en uttalelse der de erkjenner rettens vurdering av at «visse påstander» om Dominion er usanne.

Fox News ønsket selvsagt å unngå en langvarig rettssak. Selskapets ledelse, blant andre mediemogul Rupert Murdoch, og noen av de mest kjente programlederne, slipper nå å vitne under ed. Det kunne ha blitt en pinlig affære. Dominion har lagt frem et omfattende bevismateriale, basert på tekstmeldinger og e-poster mellom ledelse, produsenter og programledere, der det fremgår at de ikke trodde på påstander om at stemmemaskinene var blitt manipulert til Joe Bidens fordel.

Problemet for Fox er at innholdet i den interne kommunikasjonen ikke samsvarer med hva programlederne fortalte til millioner av seere. Internt ble påstandene om valgfusk omtalt som absurde og falske. Utad fortsatte flere av programlederne å dyrke forestillingen om et stjålet valg.

Donald Trump har gjort den store løgnen om at han egentlig vant valget i 2020 til en hjørnestein i valgkampen foran det neste presidentvalget. En høy andel av republikanske velgere tror på ham. De har samtidig mistet tillit til at valgene er åpne og rettferdige. Konspirasjonsteorier har visket ut forskjellen mellom sannhet og løgn.

Et forlik kan ikke alene bøte på dette. Men for Fox har saken fått konsekvenser. Og vi har fått et avslørende innblikk i hvordan konspirasjonsteorier blir brukt for å viske bort forskjellene på sannhet og løgn.

