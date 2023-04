Leder

Vi må være på vakt!

Leder for kontraetterretning, Inger Haugland, advarer om at russisk etterretning fortsatt utgjør en trussel.

Faren er ikke over. Russland har fortsatt både vilje og evne til å drive spionasje i Norge. Myndighetene må være på vakt. Det gjelder også hver enkelt av oss.

Under PSTs pressekonferanse fredag ettermiddag advarte leder for kontraetterretning, Inger Haugland, mot å tro at vi er mindre utsatt for russisk spionasje etter at hele 15 russiske etterretningsoffiserer er utvist fra Norge. Med færre folk på bakken får Russland mindre kapasitet til å operere på norsk jord. Men de har fortsatt mye de kan spille på for å oppnå sine mål.

Etter PSTs syn vil Russland fortsatt utgjøre “en betydelig etterretningstrussel”. Russisk etterretning vil fortsette å jobbe i Norge. De vil ha folk her som jobber for dem, men som norske myndigheter ikke kjenner til. Som tilreisende agenter. Eller som såkalte illegalister, mennesker som skjuler sin egentlige identitet, og årsaken til at de befinner seg i Norge.

Under press

Russisk etterretning driver selvsagt også med avlytting og overvåking. Og de forsøker på ulike måter å få tak i norsk teknologi og utstyr. Sanksjonene og straffetiltakene mot Russland etter invasjonen av Ukraina har gjort at russerne har langt dårligere tilgang på teknologi og annet utstyr de trenger.

Russerne er under press. Og fordi de er under press, blir de mer villige til å ta risiko. De får mindre tid til å etablere kontakter de kan utnytte, og opptrer dermed mer brutalt, direkte og rått, ifølge PSTs folk. De får mindre tid til å planlegge og utføre operasjoner, og dårligere mulighet til å dyrke og utvikle kontakter med nordmenn de mener de kan ha nytte av.

Et stort antall ansatte ved den russiske ambassaden i Oslo er erklært uønsket i Norge, fordi PST mener de ikke er diplomater, men russiske etterretningsagenter.

Særlig er russerne opptatt av undervannsteknologi, både av militære og kommersielle hensyn. Oljebransjen og forsvarssektoren er særlig utsatt for russiske agenter. Derfor er advarselen fra PST klar og tydelig: Folk som jobber i disse bransjene, må være klar over hva som skjer. Og de må ikke nøle med å varsle dersom de ser eller opplever noe mistenkelig. Også vi andre må være våkne, og følge med.

Kan ikke ta lett på trusselen

Når Norge erklærer at hele 15 ansatte ved den russiske ambassaden er uønsket i Norge, er dette et historisk høyt antall. Det forteller mye om situasjonen Europa og verden befinner seg i. Mange av våre allierte har vært tidligere ute enn Norge når det gjelder å utvise russiske agenter. Det totale antallet utviste agenter blant våre allierte sies å være rundt 400.

PST ville på fredagens pressekonferanse ikke svare på hvor lenge de har advart om at svært mange av de ansatte ved den russiske ambassaden har vist seg å være etterretningsagenter.

Vi må ta for gitt at våre politiske myndigheter har handlet så raskt de har kunnet, basert på informasjonen de har fått til enhver tid. For ingen kan ta lett på trusselen fra Russland i tider som dette.

