– Jeg kjenner meg ikke igjen i demoniseringen av au pair-ordningen og vertsfamiliene. Ordningen er til glede og nytte for begge parter, så lenge au pairen blir behandlet skikkelig og får lønn og fri og norskkurs etter avtale, som seg hør og bør, skriver Sanna Sarromaa.

Jeg har en au pair!

Jeg bor ikke på Oslo vest og jeg er ikke spesielt velstående. Ikke utnytter jeg au pairen, heller.

SANNA SARROMAA, finne, feminist, forfatter og foredragsholder

Men jeg er alenemor, helt og holdent alene om en liten toåring. Det er ingen far, medmor, onkel, tante eller besteforeldre som kan trå til når det kniper. Det er utrolig sårbart – og derfor har jeg au pair.

Synet regjeringen og venstresiden har på folk som meg, provoserer meg. Som om vi alle bodde på Holmenkollen og jobbet i en investeringsbank med lange dager og velstelte negler.

Jeg skriver denne kronikken mens jeg er hjemme med den syke toåringen min. Jeg skulle vært på jobb og undervist nå, men veslegutten har vært syk i en uke.

Vi var hos legen i går, men det var virus, så det var ikke noe hjelp å få utover omsorg og omtanke.

Barnet sover akkurat nå, og det skal jeg også gjøre snart – nettene har vært urolige i det siste.

Alle som har eller har hatt småbarn, vet at det er mye sykdom de første leveårene. Flere av de dagene toåringen har vært syk og hjemme fra barnehagen, har jeg delt med au pairen.

Hun har vært hjemme halve dagen og jeg den andre halvparten. Min kollega på jobben med to små barn deler slik med mannen sin.

Jeg fikk ideen av henne, men jeg gjør det med au pairen siden jeg ikke har noen andre.

Når barnet er sykt, gir au pairens arbeidstid på fem timer meg akkurat tre timer på jobb, ettersom jeg har en lang pendlervei.

Mine meninger og mitt politiske ståsted har så langt, tror jeg, svekket sjansene mine for å få en jobb nærmere hjemmet.

Her hvor jeg bor, kommer man lengst om man ikke mener noe i det hele tatt. Hvis man absolutt skal ha noen meninger, er det best om de er Arbeiderpartiet sine. Denne meningen, om å være for au pair-ordningen, er et eksempel på det.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Når jeg har au pair, rekker jeg altså å undervise klassen min på Hamar i tre timer istedenfor å være borte en hel dag når minstemannen er syk. I dag er det bare jeg som er hjemme; au pairen er på norskkurset.

Jeg deler dagene med henne kun de gangene veslegutten ikke er altfor syk, som for eksempel når barnehagen skal ha de to karensdagene etter oppkast.

Men det er ikke bare sykedagene. Det er andre dager også. Når jeg er ferdig på jobb halv fire og barnehagen stenger halv fem på Lillehammer, har jeg en backup, hvis veien er glatt eller Mjøsbrua stengt.

Det er fint å kunne dele på henting, og det hjelper masse at au pairen kan ta gutten til barnehagen de dagene jeg må kjøre tidlig hjemmefra.

På fredag skal jeg til Oslo. Jeg har først et møte og så skal jeg være med på en podkast.

Før jeg fikk au pair, kunne jeg ikke gjøre to ting når jeg først var der nede.

Alt måtte skje i et tidsrom fra klokken 10 til klokken 13 slik at jeg både rakk å hente og levere i barnehagen.

Nå har jeg en fleksibilitet og en slingringsmonn. Jeg kan faktisk være en hel dag i Oslo.

Au pairen har også gjort det mulig for meg å gjøre ting helt alene og ikke minst alene med de store barna jeg har. Det har vært utrolig verdifullt å ha alenetid med bare ett barn om gangen.

Hun også har gjort ting med mine store barn – dratt på kino eller på shopping. Til sommeren blir hun med oss til Finland – hun er jo en del av familien.

Som vertsmor er man også litt mor for au pairen. Man er jo en mer erfaren og eldre kvinne. Det er spesielt her det å ha au pair skiller seg kraftig fra annen form for lønnet arbeid.

Man er ikke bare arbeidsgiver, man er litt forelder også. Man gir ikke bare lommepenger, kost og losji, men også omsorg og gode råd når de trengs.

Og au pairen selv er også litt mamma for veslegutten. Han er ordentlig glad i henne – hun i ham. Det er vidunderlig å se, og gjør meg lykkelig langt inn i hjerteroten.

Snart skal au pairen ha en velfortjent ferie i hjemlandet sitt, Sør-Afrika. Da skal vi klare oss noen uker uten henne.

Jeg gruer meg ikke for jeg har jo klart meg uten henne tidligere også, men jeg vet at jeg er veldig, veldig sårbar – både som menneske, mor og arbeidstager – når hun ikke er her.

Alle aleneforeldre vet hvordan det er å være helt alene om alt hele tiden.

Sanna Sarromaa og minstesønnen, som nå er blitt to år gammel.

Uten au pair hadde jeg vært en større belastning både for arbeidsgiveren og for samfunnet. Nå har jeg løst privat det omsorgstomrommet det offentlige ikke dekker. Før var det husmorvikarer, nå er det ingenting.

Da jeg skulle føde for et par år siden med planlagt keisersnitt, spurte jeg kommunen om det fantes noe hjelp til meg hjemme etter keisersnittet.

«Hjelp baserer seg på eget sosialt nettverk», meldte helsestasjonen kaldt til meg. Det fantes ingen hjelpetiltak for nybakte foreldre eller aleneforeldre.

Det var da jeg begynte å se etter en au pair.

En av de gamle au pairene våre, fra tiden de tre store barna var små, besøkte oss både i fjor sommer og nå igjen i mars. Han og kjæresten hans, som også var med, ble så gode venner med au pairen vår at de inviterte henne på besøk til dem.

Det skapes med andre ord bånd over språk, land og kulturer.

Venstresiden liker å fortelle at dette er billig husarbeid eller til og med slaveri, og ikke kulturutveksling, men det er vanskelig å kjenne seg igjen i det.

Au pairen min er ikke her for å sende masse penger til hjemlandet. Hun kommer ikke fra fattige kår.

Det var Europa hun ville oppleve som au pair.

Historieprofessor Einar Lie skrev nylig en kommentar om hvordan politikkutformingen lenge har vært preget av utredninger og konsultasjoner for å bygge konsensus på tvers av partier.

Tradisjonen med systematisk å gi faglige begrunnelser for politikken har stått sterkt, mener Lie.

Men slik er det ikke er slik lenger. Regjeringen både reverserer den forrige regjeringens reformer og kommer med egne tiltak.

Lie nevner ikke au pair-ordningen, men han kunne ha gjort det. Au pair-ordningen er ikke utredet, men skal bare avskaffes, siden venstresiden ikke liker den.

Jeg kjenner meg ikke igjen i demoniseringen av au pair-ordningen og vertsfamiliene. Ordningen er til glede og nytte for begge parter, så lenge au pairen blir behandlet skikkelig og får lønn og fri og norskkurs etter avtale, som seg hør og bør.

Hvis regjeringen virkelig vil avskaffe au pair-ordningen, hva med å gjeninnføre de kommunale husmorvikarene?

Eller så får vi bare vente til de borgerlige tar over regjeringsmakten ved neste valg – og au pairene blir ønsket velkommen tilbake til landet igjen.