Leder

Kampen mot fugleinfluensaen

Folk fra kommunen, sivilforsvaret og private i lang tid samlet døde fugler i Vadsø.

Fugleinfluensaen herjer. Tragedien som i disse dager rammer særlig Finnmark, trenger handling på nasjonalt nivå.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Den allerede utrydningstruede krykkja er ille ute. Bestanden i fastlands-Norge er redusert med 80 prosent de siste årene. Nå er det funnet 11.000 døde krykkjer i Vadsø. I verste fall kan halvparten av denne viktige fuglekolonien være døde.

Når bestanden går ned, mister krykkjene beskyttelsen som ligger i å være mange i en koloni. På den måten kan en tilsynelatende solid bestand plutselig være borte.

Fugleinfluensaen rammer særlig Øst-Finnmark - men sykdommen har spredt seg sørover langs hele kysten vår.

Forskerne er bekymret og snakker om at de aldri har sett et like alvorlig utbrudd av fugleinfluensa i Norge. Nesten alle fugler som får viruset, dør.

De døde fuglene blir samlet i sekker. Eksperter sier at det er svært viktig å få fjernet de døde fuglene før trekket starter.

Fugleinfluensaen smitter i all hovedsak mellom fugler. Men enkelte ganger påvises den også hos pattedyr. Onsdag kom meldingen om at Veterinærinstituttet har påvist fugleinfluensa-viruset hos en død rødrev-valp i Tromsø.

Forskerne er redde for at sårbare fuglearter eller krykkjekolonier nå skal smittes av det pågående utbruddet. Fugleforsker Geir Systad ved Norsk institutt for naturforskning sier at det særlig vil være tragisk om sykdommen spres til alkebestandene i Finnmark.

En annen fare er at smitten kan nå krykkjekoloniene på Bjørnøya og Svalbard. Derfor er det et viktig tiltak nå å samle inn død fugl før trekket starter.

Selv om mulighetene til å begrense en fugleinfluensa hos ville dyr er begrenset, må både faglige og politiske instanser gjøre alt som er mulig i en slik situasjon.

FUGLEKOLONI: Bildet er fra munningen av Sjåbuselva mellom Ekkerøy og Vadsø.

Derfor er det bekymringsfullt når Vadsø-ordfører Wenche Pedersen etterlyser mer hjelp fra sentrale myndigheter. Hennes kritikk går både mot Mattilsynet og mot landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

Statsråden kommer riktig nok til Finnmark torsdag, men det var tross alt helt i begynnelsen av juli at restauranteier Eva Lyngvær i Vadsø brente de første døde måkene og satte saken på dagsorden. Vadsø med sine drøyt 6.000 innbyggere har fått en enorm oppgave i fanget og har gjort en stor innsats med å fjerne døde fugler, de siste dagene med hjelp fra Sivilforsvaret.

Det bør forventes at de lokalsamfunnene som må ta seg av de døde fuglene, får den støtte og hjelp som trengs. Det som nå skjer i Øst-Finnmark, er en tragedie som trenger nasjonal handling.

Det er også grunn til å spørre om beredskapen har vært god nok. Det trengs åpenbart en plan for hvordan Norge raskt skal kunne håndtere slike situasjoner.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post