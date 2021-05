Leder

Offentlig gransking

SERIEOVERGRIPER: Psykolog Sverre Varhaug begikk overgrep mot egne pasienter i tiår uten å bli tatt.

Dukkemann-saken er en omfattende og alvorlig overgrepssak. Det er avgjørende at alle sider av denne saken blir belyst.

Den siste tiden har VG avslørt hvordan psykolog Sverre Varhaug utsatte sine pasienter for psykiske og seksuelle overgrep gjennom tre tiår.

Mannen ble dømt for overgrep mot til sammen seks pasienter. I tre ulike rettsprosesser, fordelt over flere år. VG har funnet dokumentasjon om ytterligere fem ofre, og enda flere har meldt seg etter at sakene har stått på trykk.

Overgrepene er usedvanlig brutale – særlig fordi de ble begått av en person i en offentlig betrodd stilling. Og overfor i utgangspunktet svært sårbare mennesker. Psykologen var anerkjent og respektert, og hadde blant annet vært sjefpsykolog ved Rogaland sykehus i et tiår.

Det er alltid skjev maktbalanse mellom en pasient og en behandler – men i dette tilfellet var skjevheten uvanlig stor. Varhaug fikk kontroll over ofrene og misbrukte dem i årevis uten at de klarte å komme seg ut.

Det som gjør saken mer graverende er at Varhaug fortsatte å ta imot pasienter i 29 år etter det første pådømte overgrepet. Dette kunne skje fordi han fikk tilbake autorisasjonen til å praktisere etter at han ble dømt første gang. I tillegg fikk han statlig refusjonsordning – altså at det offentlige helsevesenet henviste pasienter til ham.

Systemet sviktet på flere nivåer og over flere tiår. Politiet klarte ikke å fange opp at Varhaug var en serieovergriper. Dette på tross av varsler og rettskraftige dommer.

Allerede i 1976, da første overgrep ble etterforsket, er det Varhaug selv som ga en liste over egne pasienter til politiet. Ingen av disse ble kontaktet av politiet. Dette gjentok seg ved neste etterforskning. Til sammen er det over 50 pasienter politiet aldri tok kontakt med. I tillegg til sakene Varhaug ble dømt for er det fem pasienter som har varslet politiet eller helsevesenet om overgrep, uten at disse sakene er blitt etterforsket eller prøvd for retten.

Disse forholdene gjør det nødvendig at det settes i gang en full offentlig gransking.

Svikten fra de offentlige institusjonene er gjennomgående, og listen over ofre er lang. Dette kombinert med alvorsgraden av overgrepene og dets langvarige virkninger på ofre og pårørende gjør det maktpåliggende å komme til bunns i saken.

Vi må vite nøyaktig hvor mange som er blitt utsatt for den hensynsløse og brutale psykiske og seksuelle volden. Og deretter må ofrene få en offentlig unnskyldning. For at systemet sviktet dem når de trengte det som mest.