Helt feil, VG

Nei, Stortinget har ikke vedtatt at mottakere av sykepenger må være i Norge. Overskriften VG hadde på nett tirsdag formiddag var feil, og skaper i verste fall unødvendig usikkerhet for mange mennesker.

TORBJØRN RØE ISAKSEN, arbeids- og sosialminister (H)

Som begrunnelse for sin sak viser VG til endringen som er gjort i Folketrygdloven 9-4. Den handler ikke om sykepenger, men om pleiepenger. Selv om VG rettet overskriften til å gjelde pleiepenger, er saken fortsatt misvisende.

Oppslaget gir inntrykk av at Stortinget nærmest tar en omkamp om EØS-saken. Det er fullstendig feil.

For pleiepenger er loven vedtatt med et krav om opphold i Norge, men det står klart i saken til Stortinget flere steder at reglene ikke gjelder innen EØS. For eksempel her: Under 4.2.4. – EØS-avtalen medfører at opphold i andre EØS-land likestilles med opphold i Norge for dem som er omfattet av forordningen.

Hvorfor endrer man ikke da ordlyden slik at det står f.eks. «Norge og EØS-landene»? Som sagt er det ingen tvil om dagens praksis eller akkurat denne forståelsen av regelverket, men man kunne vel ryddet i dette?

Svaret er at vi skal endre hele loven slik at EØS-retten kommer klarere frem, men det må gjøres helhetlig, ikke stykkevis og delt. Skulle vi gjort dette stykkevis og delt, ville det noen steder stått Norge og andre steder Norge og EØS-landene (for å bruke et eksempel). Det er ingen god idé.. Det kan også være at hele loven må bygges opp på en annen måte.

Om noe, så har NAV-saken vist oss hvor viktig et godt lovarbeid er. Derfor har vi et lovutvalg som siden i fjor har jobbet med en helhetlig revisjon av lovverket, og som legger frem et forslag i juni. Da vil vi ha et godt utgangspunkt for å endre hele lovverket, og det er nødvendig. Utvalget har også et vidt mandat, og skrittvise endringer ville være å forskuttere deres arbeid.

Stortingets vedtak betyr altså ikke at mottakerne av pleiepenger ikke kan oppholde seg i andre EØS-land. Praksis er klar, og VGs sak bidrar dessverre til å skape en usikkerhet det ikke er grunnlag for.

Hva så med sykepengene? Her skaper avisen unødvendig usikkerhet rundt dagens regelverk for sykepenger og opphold i utlandet. For hva er regelverket og hva er foreslått?

For opphold i Norge og EØS-landene er det ingen begrensninger på oppholdslengde under sykepengeperioden. NAV har heller ikke søknads- eller meldeplikt for slike opphold.

For opphold utenfor EØS er det begrensninger i dag. Etter søknad kan det gis rett til sykepenger under utenlandsopphold i en «begrenset periode». Med sykepengeforslaget som behandles nå blir det presisert i loven at en «begrenset periode» betyr inntil fire uker i løpet av en tolvmånedersperiode. (Dette samsvarer med hva som er hovedregelen i praktisering av bestemmelsen i NAV i dag.)

Kunne man ha brukt denne runden i Stortinget til å rydde i oppholdskravet på sykepenger? Igjen – lovutvalget skal komme med en helhetlig revisjon av lovverket og foreslå endringer. Nå venter vi på deres forslag.