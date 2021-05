REAGERER: – Bli gjerne med når jeg underviser i retorikk, og se om 3-eren i matte gjør meg ukvalifisert i mitt yrke, Erna. Foto: Skjermdump: NRK

Jeg fikk 3 i matte og 6 i norsk

Jeg jobber som lektor på videregående skole, men jeg hadde ikke kommet inn på lærerutdanningen i dag.

ANNE ULLMANN TØRDAL, lektor og selvstendig næringsdrivende

«Virkeligheten er nok sånn at har du 6 i norsk, så er det lite sannsynlig at du har en veldig dårlig mattekarakter», sa Erna Solberg i spørretimen 5. mai. Konteksten var Jonas Gahr Støres bekymring for at man kan ha «6 i norsk og 3 i matte», men ikke få bli norsklærer på grunn av kravet om karakter 4 i matte. Det er lærermangel. Halvparten av alle lærere vurderer å slutte som lærere og planen er å avskilte alle lærere som ikke har mastergrad i 2025.

Dette er et regnestykke som Støre – og selv jeg – ser at blir negativt.

Jeg jobber som lektor på videregående skole, men jeg hadde ikke kommet inn på lærerutdanningen. Solberg sier at firerkravet er skal «sørge for at elever kan møte godt kvalifiserte lærere i klasserommet». Jeg har studert i 9,5 år og undervist i språk i åtte år. Bli gjerne med når jeg underviser i retorikk, og se om 3-eren i matte gjør meg ukvalifisert i mitt yrke.

«Alle lærere som blir lærerutdannet i Norge har obligatorisk matematikk», sier Solberg. Nei. Jeg har styrt unna matte etter videregående. Jeg har, som de fleste gjør, valgt utdanning etter ferdigheter og interesser. Likevel ble jeg «ferdig lærer», som Solberg gjentar at man får flere av med firerkrav. Statsministeren viser til den typiske «lærerutdanningen», der man utdanner seg til å jobbe på barne- eller ungdomsskole.

Dette bør endres. På ungdomsskolen skal man også bare undervise i fag man har 60 studiepoeng i – hvorfor skal et mattekrav hindre motiverte studenter fra å bli gode norskdidaktikere? Solberg viser til at man bør kunne «elementær brøkregning» for å bli lærer. Det kan jeg jo. Det var karakteren i videregåendematte, ikke barneskolematte, jeg fikk 3 i og søkte høyere utdanning med. Det er den karakteren jeg i dag ikke ville ha kommet inn på lærerutdanningen med.

De jeg spør om råd, og som er de dyktigste pedagogene jeg vet om, har sikkert en bedre karakter enn meg i matte, men ikke alle har en mastergrad. Med den planlagte avskiltingen av lærere, mister skolene de beste, de som har to års ansiennitet på dem som tok master. Det er nemlig ikke usannsynlig at man blir en bedre pedagog av å være i klasserommet og å få hjelp av erfarne kollegaer, enn å passivt høre på teori, og å drikke te og skrive en teoretisk oppgave om hva man vil i et år. Mange orker ikke tanken på denne ensomme oppgaveskrivinga, forståelig nok. Mange som er motiverte for å jobbe i skolen og komme ut i jobb, kommer plutselig ikke inn på det obligatoriske årstudiet «praktisk pedagogisk utdanning» lenger heller.

Det har jammen blitt vanskelig å bli lærer. Kanskje det hever yrkesstatusen i et langtidsperspektiv, men bidrar dette til å få de mest motiverte og beste pedagogene? Ja, vi ønsker oss etter- og videreutdanning, slik Solberg sier, men ikke ved avskilting av gode lærere og utestenging av potensielt gode pedagoger. Da sitter vi igjen med de beste teoretikerne og lærermangel.

Og så: den «veldig dårlige» mattekarakteren Solberg refererer til. Karakter 3. Det å kalle 3 en «veldig dårlig karakter» er fryktelig dårlig gjort. Det ligger mye hardt arbeid bak mange 3-ere. Jeg har undervist elever som har 6 i matte og 3 i norsk. Jeg har hjulpet dyslektikere som briljerer i matte, men som jobber mest med norskfaget for å få 3. Selv fikk jeg denne «veldig dårlige karakteren», men det har gått bra, og jeg har til og med lurt systemet og blitt lærer.

Halvparten av lærere tenker på å bytte yrke – kanskje blir jeg én av dem en dag. Vet Solberg hvor mange vurderinger og rettebunker man må gjennom når året deles inn i to terminer og elevene skal ha tre karakterer i norsk? Det er særlig på grunn av det stadig økende papirarbeidet og rapporteringsplikten at det å være lærer i dag er krevende. Alle fraværskoder og prosenter må være rett registrert, man må finne fram i plattformjungelen, trafikklysskjemaer må fylles ut og fristene kommer på løpende bånd.

Jeg elsker å være kontaktlærer, men vil helst unngå det. Det er fordi det innebærer ekstra mye papirarbeid. Det er synd. Jeg er flink til å være der for elever, fange opp at noen har det tøft eller støtte ungdom for å nå ambisjoner.

Det kommer jeg til å fortsette å gjøre, selv med en gammel 3-er i matte.