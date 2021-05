ADVARER HØYRE: – Norge trenger både breddeidrett og frivillighet, men vi trenger ikke mer pengespill, skriver trekløveret Bjørgen, Jacobsen og Skarstein. Foto: Terje Bringedal, Mattis Sandblad, Helge Mikalsen

Debatt

Spill-debatten: − Vit hva dere risikerer, Høyre

Norge trenger breddeidrett og frivillighet. Ikke mer pengespill.

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

MARIT BJØRGEN

ASTRID UHRENHOLDT JACOBSEN

BIRGIT RØKKUM SKARSTEIN

Denne helgen behandler Høyre forslag om å oppheve enerettsmodellen. Forslaget har fått støtte fra spillbransjen og Magnus Carlsen. For oss i idretten er det viktig å slå ring om enerettsmodellen, fordi vi vet hva vi risikerer.

Norsk spillpolitikk skal sikre at inntektene fra pengespill kommer hele samfunnet til gode. Den skal støtte opp om breddeidretten og frivilligheten. Men, den skal også forebygge at folk blir spillavhengige og hjelpe de som sliter. Økte skatteinntekter eller profitt kan ikke skygge for dette viktige målet.

Norsk toppidrett hviler på skuldrene til en folkebevegelse som er i stand til å tilby idrettsglede og aktivitet til alle – uavhengig av folks økonomi og bakgrunn. Dette er mulig på grunn av solidaritets- og frihetsprinsippet den norske idrettsbevegelsen er tuftet på. Vi står samlet om et sett grunnleggende verdier. Tildelte midler fordeles til alle, uavhengig av den enkelte klubb, forening eller forbunds markedsverdi.

les også Høyre-toppen får Carlsen-hjelp i spillpolitisk thriller

Slik er det mulig å drive med aktiviteten folk ønsker, ikke nødvendigvis aktiviteten som får inn mest penger i klubbkassa. Slik sikres valgfrihet og inkluderende fellesskap.

Dette er et helt grunnleggende verdigrunnlag for oss. Vi som kjenner internasjonal idrett, vet at det er få nasjoner som kan vise til det samme. Å bo i et land der både idretten og frivilligheten har tryggheten som ligger i forutsigbare rammebetingelser gjør oss stolte og privilegerte.

Det gjør vi takket være klok politikk. Dette er en modell Høyre har forsvart og forvaltet med rak rygg.

les også Sårbare brikker i spill

En rent kommersielt pengespillmarked vil mest sannsynlig gi toppidrettens enere større sponsoravtaler og bedre vilkår. Kanskje klinger det noen ekstra kroner i skattekassa også. Husk bare at det ikke er skatteinntektene som utgjør forskjellen for den samlede norske frivillighets- og idrettsbevegelsen, men overskuddet fra Norsk Tipping. En del av dette vil i stedet havne i utlandet, hos investorer som ikke utøver samme ansvar for å begrense spillavhengighet.

Dette tjener verken Norge, frivilligheten, idretten eller de mest sårbare blant oss.

Norge trenger både breddeidrett og frivillighet, men vi trenger ikke mer pengespill. Dagens modell fungerer godt og har samlet norske politikere på tvers av partigrenser i mange tiår. Først og fremst fordi den forvalter en viktig verdi for Norge, en verdi våre barn også bør få nyte godt av.

Den arven håper vi Høyre vil bevare for kommende generasjoner.