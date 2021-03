Kommentar

Det var Raymond som kom best ut av dette

Av Astrid Meland

Men Erna har lurt ham litt.

Raymond Johansen fikk sin beklagelse fra en ukomfortabel statsminister som hadde hentet frem kasserolle-lokkene hun hadde etter Listhaug tirsdag kveld.

Dem prøvde hun å legge på saken.

Men Johansen endte med nesten all sympatien. Og på toppen av det hele fikk han vaksinedosene sine. Dem har han mast på lenge.

Nå blir det slik at Oslo får doser som var tiltenkt til Båtsfjord, Utsira og alle andre kommuner med lite corona.

Skreller man bort det politiske spillet, er dette stridens kjerne.

Under Erna Solbergs vikariat som HR-sjef har hun vært opptatt av at vi ikke må sette by og land opp mot hverandre.

Det er en tom frase. For det første går hun inn for å gi ekstra doser til Oslo. Skal de kommunene som mister doser liksom ikke si noe?

For det andre prøver tydeligvis hennes egne fotfolk å undergrave det valget regjeringen selv har tatt om å prioritere Oslo først.

Det virker å være en motvillig regjering som har gått inn for å fordele vaksinene annerledes. De er redd for at de skal fremstå som urettferdige.

Folkehelseinstituttet har regnet på dette flere uker nå. Og de virker heller ikke særlig begeistret selv.

Men de anbefaler altså «Oslo først». Og regjeringen går for det.

Regjeringen kunne ha droppet det. Det kunne forsvart det faglig sett. Fordi forskjellene er små.

Men FHI har altså laget et regnestykke som sier at Oslo-først kan lønne seg – litt. Vi sparer noen svært få liv på å gi vaksiner til utvalgte bydeler i Oslo og andre smittebefengte kommuner i nærheten før andre.

Regjeringen har hardnakket hevdet at dette er en rent faglig vurdering. Interessant nok er ikke FHI-leder Camilla Stoltenberg enig i det. Hun mener det er mye politikk og.

Og dette virker som en vurdering som har presset seg frem. Kanskje mest for å slippe mer mas fra Johansen og frykten for enda flere sure Oslo-velgere.

Men det er i virkeligheten bare peanøtter regjeringen gir Oslo. Om ser vi nærmere på det opplegget som FHI anbefaler, kan det gi anslagsvis 12–52 færre innleggelser og man kan spare 1 – 5 liv i Oslo og de andre prioriterte kommunene de neste tre månedene.

Det er altså nesten ingen ting.

I «beste fall», om de hadde valgt en annen modell, kan Oslo spare 110 liv. Men det forutsetter høy smitte og er ikke så realistisk.

Det er marginale gevinster vi får av å prioritere Oslo på den måten de gjør nå.

I noen av regnestykkene til FHI fører Oslo-først-tanken faktisk til flere dødsfall nasjonalt. Det skjer om vi velger å vaksinere veldig mange flere i Oslo helt ned mot 45 års alder. Men den modellen er selvsagt ikke mulig politisk å velge.

Årsaken til at mange vil prioritere Oslo først, tror jeg er håp om at dette hindrer smittespredning og at det også kommer resten av landet til gode.

Men det skjer ikke. Omleggingen som Raymond Johansen er glad for, vil ikke føre til at vi kan lette på tiltakene. Å vaksinere flere eldre i Oslo kommer ikke til å merkes på smittespredningen.

Skulle vi valgt å få ned smitten, måtte vi prioritert de yngre.

For pandemiens superspredere er Norges mest populære mennesker, for å si det enkelt. Pensjonistene og hjemmeværende er også greie folk. Men flertallet av dem møter færre mennesker enn en tenåring som går på skole eller folk som er på jobb hver dag.

Oslo-først-strategien, som helsemyndighetene ikke engang vet om er lovlig ennå, skal etter planen starte i midten av mars og vil være aktuell bare i halvannen måned om juristene godkjenner den.

For i mai regner man med at vi får så mange doser at dette ikke er noe stort poeng lenger.

Det største plusset virker å være at regjeringen slipper enda mer vrede fra Raymond Johansen.

For dette virker som mye styr for minimal gevinst. Helsemessig er den nær null.

Politisk er den nok noe større i Høyres kjerneområde.

Men det er klart andre lager bråk. For ikke bare er ordførere på Vestlandet forutsigbart forbannet fordi de må gi fra seg noen doser.

Vanlige folk kan vel også bli litt urolige av dette her. For enkelte av dosene til eldre i kommuner med lite smitte omprioriteres nå til kommuner som ikke har klart å slå ned coronautbrudd.

Men i det som FHI kaller en «minuskommune», altså de flinkeste 330 kommunene i Norge, rykker de nå bak i køen. Dette er kommuner som har hatt så få innleggelser som følge av corona at de må gi fra seg vaksinedoser.

Dermed er det ikke sikkert at den dosen kommer før påske likevel, som mange hadde sett for seg.

I realiteten er omleggingen av vaksinestrategien ikke egentlig noe å bli verken sint eller glad for.

Og ikke noe av dette fjerner det som egentlig er problemet. Som er at vi fortsatt har altfor få vaksinedoser.

Og som vi vet. Alle kan bli Ulvik. Men det kommer neppe noe nytt utbrudd fra Molde med det første.