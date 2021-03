Kommentar

Hun var utvilsomt ekstremist

Av Astrid Meland

NEKTER STRAFFSKYLD: Den 30 år gamle norsk-pakistanske kvinnen vedgår at hun reiste frivillig, men sier hun ble tvunget til å bli værende i Syria. Foto: Odin Jæger

OSLO TINGRETT (VG) Blindet av forelskelse dro den 30 år gamle norsk-pakistanske kvinnen på husmorferie til Kalifatet.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Du ville ikke lagt merke til henne i mengden. En vever og tilsynelatende ordinær ung norsk-pakistansk kvinne står tiltalt for å ha vært med i terrororganisasjonen IS.

Den svarte heldekkende nikaben er vekk. Det korte, svarte håret hvilte over lyse, moderne klær da hun tok plass i vitneboksen mandag. Hun brøt raskt sammen da hun forklarte seg om livet i det såkalte Kalifatet i Syria.

– På dagtid pleide han å plante veibomber, fortalte hun i retten om dagliglivet med ektemannen og fremmedkrigeren Bastian Vasquez.

– Der og da tenkte jeg ikke noe negativt om det. Jeg hadde samme tankegang som ham, sa hun.

I løpet av sitt 30 år lange liv har hun vært gjennom flere ekstreme hendelser enn noen norsk soldat. Hun har levd seks år i Syria. Hit dro hun frivillig, delvis for å slippe å gifte seg med en fetter i Pakistan og dels fordi hun var ideologisk motivert, fortalte hun. Men mest av alt fordi hun var blindet av forelskelse, mente hun.

De to turtelduene snakket igjen og igjen på telefon, blant annet om at han kriget ved fronten, at han skar halsen av en general og la ut veibomber. Hun dro ned til ham likevel.

– På den tiden tok jeg det useriøst. Jeg lo av det. Jeg viste ingen følelser. Jeg ble bare glad. Fnisete. Jeg ble ikke sjokkert, forklarte hun i retten.

Hennes plan påsto hun var en to uker lang husmorferie. Men hun kalte det også sin hellige krig.

Ektemannen lokket med flott hus og svømmebasseng i Syria. Men livet i Kalifatet ble klaustrofobisk. På rad og rekke giftet hun seg med tre ulike menn ettersom de døde. Hun ble låst inne i sitt eget hjem hvor hun fikk to barn og ble banket og voldtatt, forklarte hun. Den ene ektemannen var kriger, den andre sharia-dommer, en slik som avsa straff om avkapping av halser.

Hvordan endte hun der?

Kvinnen kom til Norge som barn, begynte i barnehage, flyttet litt rundt i Oslo, slet med mobbing, fant seg endelig til rette, men kom etter eget utsagn i kontakt med ekstremister da hun begynte å studere ved Høyskolen i Oslo.

Hun beskrev sin egen familie som lite opptatt av religion. Foreldrene protesterte da hun begynte med hijab. De prøvde å få henne til å slutte i de ekstreme studentorganisasjonene. Men selv kjøpte hun seg heldekkende klær og planla turen til Syria i hemmelighet. Å bli islamist var hennes opprør mot sin egen familie.

Det er en interessant sak fordi det ikke er opplagt at det å være husmor i Kalifatet kvalifiserer som deltagelse i en terrororganisasjon. Kvinnen var hjemmeværende i alle disse årene. Hun vasket klær, laget mat, fødte og passet barn. Er det straffbart?

Mennene som er dømt for å ha reist til Syria har det vært enklere å få dømt, fordi de ofte har skrytt og posert med våpen i sosiale medier.

Forsvaret legger vekt på at den norsk-pakistanske kvinnen dro til Syria før IS oppsto og før opprørsgruppene i Syria ble listet som terrororganisasjoner.

Men hun dro altså ned til en halshuggende ektemann. Og hun ble værende etter at det var overtydelig at IS var en terrororganisasjon.

Det er en klassisk historie hun forteller om et mobbeoffer på jakt etter en trygg havn. Den fant hun i et ekstremt miljø.

Selv hevder hun at hun ikke fikk lov å dra tilbake til Norge. 30-åringen nekter straffskyld og sier det er hun som er offeret som ble holdt i Kalifatet med tvang.

Hun vedgår at hun støttet ekstreme tanker da hun dro, men at hun ikke skjønte hvor ille det var og at hun igjen og igjen prøvde å rømme.

Men den halshuggingen visste hun altså om.

Det er ingen tvil om at hun var ekstremist og at hun støttet sin bestialske ektemann. Det er ikke lett å forstå at hun kunne ende der. Men skal hun bli dømt for terror, må hun ha gjort mer enn å ha sagt fæle ting.

Var hun både husmor og terrorist? Norsk likestillingsdebatt er noe annet enn jus. Men her har omsorgsoppgaver lenge gitt pensjonspoeng.