Nei, Trump er ingen due

Den utenrikspolitiske arven etter Trump et økende kaos med kimen til en lang rekke nye regionale og internasjonale konflikter og kriger.

BJØRNAR ØSTBY, høyskolelektor i freds- og konfliktstudier ved Bjørknes Høyskole og vert for podcasten «Hva skjer med verden?»

Nylig oppfordret NUPI-forsker Morten Bøås oss til å «se mer edruelig på den utenrikspolitiske arven Trump etterlater seg». Ifølge Bøås er denne intet mindre enn revolusjonerende.

Han baserer dette på at Abraham-avtalene mellom Israel og arabiske land har skapt en ny geopolitisk virkelighet i Midtøsten, mens forhandlinger med Taliban har lagt til rette for en avslutning på amerikansk krigføring i Afghanistan. Og fremfor alt har Trump greid noe hans forgjengere ikke maktet – han har ikke startet noen ny internasjonal krig.

Det er ikke vanskelig å slutte seg til oppfordringen om å være edruelig og nyansert i analysene av amerikansk utenrikspolitikk, både under Trump og mer allment. Men den lave terskelen som Bøås legger til grunn får Trump til å fremstå som en utenrikspolitisk due, som foretrekker å løse internasjonale tvister med overlegne forhandlingsevner og fredelige midler. Det er simpelthen ikke tilfellet.

Tvert imot er den utenrikspolitiske arven etter Trump et økende kaos med kimen til en lang rekke nye regionale og internasjonale konflikter og kriger.

Hvorvidt og for hvem Abraham-avtalene blir en suksess er for tidlig å si noe om. Jeg vil derfor ta utgangspunkt i Bøås’ i overkant edruelige terskel for vellykket utenrikspolitikk – at Trump ikke har startet noen ny internasjonal krig. Spørsmålet er da om dette egentlig er Trumps fortjeneste?

Etter et år med pandemi, er det lett å glemme at 2020 startet med et verdenspolitisk brak da den iranske generalmajoren Qassem Soleimani ble drept på Trumps ordre i et amerikansk droneangrep i Baghdad 3. januar.

Det finnes sikkert dem som mener at Trumps overlegne utenrikspolitiske ferdigheter alene forklarer hvorfor vi unnslapp en katastrofal ny krig i Midtøsten. Men utenrikspolitisk brinkmanship av denne typen innebærer alltid en risiko for katastrofale feilberegninger. Å slippe unna handlet her dessuten om at «kun» 176 sivile ombord på et ukrainsk passasjerfly ble drept.

Når Trump-administrasjonen ikke startet en ny krig handler dette så definitivt ikke om manglende vilje til å bruke dødelig militærmakt.

Ettersom krig med Iran – i alle fall foreløpig – ser ut til å ha blitt avverget, har Bøås rett i at det ikke er noe nytt «Afghanistan, Irak, Libya eller Somalia som ligger der» etter Trump. Men det amerikanske militæret har ikke gått tom for aktive krigssoner av den grunn.

Hvis vi retter blikket mot noen av landene som Bøås nevner oppdager vi at Trump har intensivert amerikanske droneangrep, spesielt i de mer perifere traktene av krigen mot terror (som Somalia og Jemen). Han har også firt på flere av militærets engasjementsregler, noe som har ført til at amerikanske militæroperasjoner under Trump tar livet av flere sivile.

Hva så med Trumps arbeid for å få USA ut av disse krigssonene? Er det ikke prisverdig at han jobber mot en avslutning av krigføringen i Afghanistan?

En slutt på USAs krigføring i landet er en ting. Men Bøås får det til å virke som om krigføringen i Afghanistan er i ferd med å ebbe ut, og at en amerikansk exit nødvendigvis vil bringe krigen til en endelig slutt. Dette er i beste fall misvisende.

Taliban er i dag på sitt sterkeste siden 2001, og 2019 var etter alt å dømme konfliktens dødeligste år; over 24,000 mistet livet i kamprelaterte handlinger, mens anslagsvis 400 sivile ble drept i amerikanske luftangrep i det FN har beskrevet som en av de dødeligste periodene for sivile i hele krigen.

Det er prisverdig at Trump-administrasjonen har ført Taliban og Kabul til forhandlingsbordet. Men det er naivt å tro at USAs «endless wars» tar slutt bare fordi amerikanerne har gått lei og drar hjem. Det fikk Irak smertelig erfare etter at Obama-administrasjonens altfor tidlige tilbaketrekning i 2011 la til rette for Den islamske stat i Iraks comeback.

Selv om Trump ikke startet noen ny internasjonal krig har hans administrasjon gjort heller lite for å hindre andres kriger fra å bryte ut, det være seg i Kaukasus eller på Afrikas horn.

For Trumps USA ville ikke lenger lede den liberale verdensordenen. Selv om vi kan diskutere hvor ordnet og liberal denne egentlig har vært, er det neppe noen grunn til å se frem til det som kommer etter. Og vi skimter konturene allerede.

Bøås har nemlig helt rett når han påpeker at «det endrede politiske landskapet i Midtøsten som Trump har bidratt til, vil være en faktor i internasjonal politikk en god stund fremover». Men det er ikke Bahrain, Emiratene og Israel som ruver i dette terrenget. Den rollen har Putin og Erdogan tatt.

Når USA i stadig mindre grad er villige og i stand til å håndheve internasjonale normer, har kløktige opportunister som disse gang på gang vist at militære og økonomiske mellommakter som dem selv kan karre til seg uforholdsmessig stor internasjonal innflytelse uten at noen hindrer dem.

Resultatet er at det i dag er Putin og Erdogan som definerer utfallene av konfliktene i Libya, Syria og Kaukasus. Det bør bekymre USA og EU – og dermed også Norge.

Bøås tror at fremtidens historikere kanskje vil legge mest vekt på det Trump ikke gjorde – «han startet ingen nye kriger». Men det er en terskel så lav at den kan få nærmest hva som helst til å fremstå som en ubetinget suksess.

For Trumps presidentskap tok USA og Iran til kanten av stupet, gjorde amerikanske krigsteatre dødeligere, det internasjonale systemet mindre stabilt, og makthungrige ledere modigere. Dersom fremtidige historikere bruker ordet «revolusjonerende» om Trumps utenrikspolitikk, er det derfor neppe med positivt fortegn.

Publisert: 20.11.20 kl. 08:24

