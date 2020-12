BEKYRMET: – Vi oppfordrer vi myndighetene til å føre en mer systematisk kartlegging av barnevernstjenesten og hvordan kommunene oppfyller sine plikter etter loven, skriver kronikkforfatterne. Foto: UNICEF Norge

Debatt

Et rop om hjelp på Snap

Regjeringen må på nytt å vurdere ratifisering av tilleggsprotokollen til Barnekonvensjonen, som gir barn mulighet til å påklage brudd på deres rettigheter til norske myndigheter og FNs barnekomité i Genève.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

CAMILLE VIKEN, generalsekretær UNICEF Norge

KRISTIN OUDMAYER, direktør barns rettigheter og bærekraft UNICEF Norge

27. november fikk vi et hjerteskjærende innsyn i hvordan noen ungdommer går til grunne under offentlig omsorg. Historiene om barn og unge som dokumenterer livene sine med rus, vold og selvmordsforsøk på Snapchat til unge følgere, er rystende lesning. De unge sier selv at de søker oppmerksomhet og å bli lyttet til, og at videoene de deler er rop om hjelp.

I alle saker som omhandler omsorgsovertagelse, beskriver Barnerettighetene tydelige plikter når det gjelder barneverntjenesten ansvar for å sikre at barn får best mulig hjelp og mulighet for personlighet utvikling.

Hensynet til barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle avgjørelser som gjelder barn. Dette gjelder også i saker om plassering av barn og ungdom i institusjoner, og hensynet skal reflekteres i tiltakene barnevernstjenesten iverksetter.

I saker som omhandler barn og unge med skadelig atferd rettet mot seg selv eller andre, er fokuset ofte hvilke lovendringer som kan gjøres for å kunne regulere adferd. Vi mener det er viktig å se nærmere på om lovverket er godt nok til at de ansatte har mulighet til å skape trygge rammer og sette grenser for det enkelte barn.

les også Akutt barnevern

Det er viktig for oss, også som bidragsytere i saken som ble publisert i Aftenposten, at dette ikke reduseres til en diskusjon om hvor mye, eller om ungdom skal ha tilgang til mobiltelefon og sosiale medier. Vi er også bekymret for de svært ulike rammene barneverntjenesten utøver sin funksjon innenfor, slik vår årlige Kommuneanalyse viser.

Derfor oppfordrer vi myndighetene til å føre en mer systematisk kartlegging av barnevernstjenesten og hvordan kommunene oppfyller sine plikter etter loven. Det vil bidra til tydeligere ansvarliggjøring av kommunestyrene når det gjelder ressurs- og kompetansesituasjonen i barneverntjenestene i kommunen, og vil kunne bidra til å synliggjøre hvorfor det leveres så ulikt på barnevernsfeltet.

Det kommer tydelig frem i sakene at én viktig motivasjon for å eksponere livet sitt på denne måten, er den manglende opplevelsen av å bli hørt av systemet og de voksne rundt seg. Å bli hørt og oppleve at det en selv mener blir tatt hensyn til, er en rettighet og et behov alle barn har.

Sosiale medier er kanaler der det er enkelt for ungdom å si fra om hva de mener er galt. Å poste noe på Snapchat er enklere enn å sende klage til Fylkesmannen. Det siste er det få som gjør. Enten kjenner de ikke til muligheten, eller så forstår de ikke hvordan klageadgangen virker. Mange orker heller ikke, fordi de har sagt ifra tusen ganger før og ingen lytter.

les også Frykter Norge kan få en «corona-generasjon»

For å bygge tillit, og for å styrke ungdommens autonomi nå, og senere i livet, er det avgjørende at barnevernet systematisk anstrenger seg for å finne ut hva barna selv ønsker og mener at de trenger. Dette er ifølge Barnerettighetene en grunnleggende forpliktelse barnevernet ikke kan velge å la være å forholde seg til.

Helsetilsynets tilsynsrapport fra 2018 viste at det sviktet flere steder i hvordan institusjonene gjorde seg kjent med barnet og systematisk fulgte opp og vurderte barnets uttalelser om egen situasjon. At ansatte kjenner barnet godt og til enhver tid er kjent med hvilke utfordringer det har, er avgjørende for å kunne gi forsvarlig og god omsorg.

Som et ledd i å sikre barns rett til å bli hørt, ber vi i UNICEF Norge regjeringen på nytt å vurdere ratifisering av tilleggsprotokollen til Barnekonvensjonen, som gir barn mulighet til å påklage brudd på deres rettigheter til norske myndigheter og FNs barnekomité i Genève. Samtidig oppfordrer vi regjeringen til å utbedre dagens klageordning til Fylkesmannen, slik at den blir mer tilgjengelig og forståelig for barn og unge.

Historiene viser at flere av ungdommene droppet tidlig ut av skolen. Gjentatte flyttinger og psykiske helsevansker gjør det ofte svært vanskelig for barn under barnevernets omsorg å oppleve mestring i skolesammenheng. Utdanning er en grunnleggende rettighet for alle barn, og en av de viktigste beskyttelsesfaktorene når det gjelder livskvalitet og økonomisk uavhengighet i fremtiden. Vi ønsker svar på hvorfor myndighetene tillater at barn er uten et tilpasset skoletilbud i årevis, og i hvilken grad dette prioriteres av de ansvarlige kommunene. Uten grunnleggende ferdigheter og kunnskap har barn få eller ingen muligheter til å realisere sitt potensiale som menneske.

Vi ønsker en opplyst offentlig debatt som fører til endringer av et system som ikke er tilstrekkelig rigget for å ivareta de mest sårbare og utsatte barna i samfunnet. For å lykkes med det, må vi tåle å lytte til de unge, som i den nevnte reportasjen gir et rystende innsyn i ungdomsliv vi ikke kan akseptere at noen skal måtte leve – og vi må tåle svarene de gir.

Publisert: 01.12.20 kl. 10:25