Treningssenter og bar kan være mye verre enn vi tror

Av Astrid Meland

KRANGEL OM TRENINGSSENTER: Bransjeorganisasjonen Virke mener smittetallene viser at det er tryggere å være et treningssenter enn ute i samfunnet under corona. Foto: Kyrre Lien / SCANPIX

Vi vet ikke hvor folk flest smittes av corona. Men likevel (mis)bruker lobbyister, forskere og politikere tallene når det er noe de vil ha vedtatt.

Hvorfor er treningssentrene stengt, når det er så lite smitte der, lurte forsker Mette Kalager i Debatten på NRK denne uken.

Hun snakket om egen forskning og tall fra Virke som tyder på at norske treningssenter bare har hatt 210 corona-smittede innom.

Også statsepidemiolog Anders Tegnell viste til lite smitte i kollektivtransporten da han på en pressekonferanse nylig argumenterte mot munnbind der.

Men et par uker tidligere frarådet han folk å reise med kollektivtransport. På spørsmål om hvorfor, når det er så lite smitte der, sa han at det nesten er umulig å smittespore i kollektivtransporten. Altså mente han at de lave tallene ikke er til å stole på.

Og der har han et godt poeng.

SKEPTISK TIL MUNNBIND: Svenskenes statsepidemiolog Anders Tegnell. Foto: Amir Nabizadeh/TT / TT NYHETSBYRÅN

Tidligere i høst gikk Oslos byrådsleder Raymond Johansen ut mot skjenkestopp fordi få smittes på bar i motsetning til på privatfest hvor smitterisikoen er større.

Det hørtes ut som en god hypotese. At det var lite smitte på utesteder var også mediene opptatt av.

Men tallene var i realiteten små. Bak prosentene skjulte det seg rundt 60 smittet på privat arrangement, 50 på ukjent sted og 30 på serveringssted de ukene dette var en stor sak.

Da Johansen i oktober endelig strammet inn skjenkingen, argumenterte han fortsatt smittefaglig. Han sa at det var smart å gjøre dette nå fordi politiet observerte færre hjemmefester.

Det er mulig han ikke lenger mente hjemmefestene ville bli flere, selv om han strammet til.

MÅTTE TIL SLUTT INNFØRE SKJENKESTOPP: Byrådsleder Raymond Johansen. Foto: Berit Roald

At politikere bruker funn som støtter det de har bestemt seg for, er ikke noe nytt. Journalister og forskere kan det trikset, de også.

Denne uken sa Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet at de nå bare har oversikt over hvor rundt 16 prosent ble smittet og at smittesporings-tallene må brukes med forsiktighet.

Tallet er ekstra lavt nå, fordi det er mye smitte og systemet er belastet. Men det gjelder generelt. I vår testet vi antakelig bare rundt ti prosent av de smittede.

FHI argumenterte selv med lav smitte på svenske skoler da de i vår gikk imot å stenge skoler og barnehager. Det virker i ettertid som et klokt råd. Men akkurat da var det svært få som ble testet på svenske skoler.

Nå som FHIs nye tall over smitte på skolene er kommet, oppgis det mer smitte blant unge og at de fleste smittes hjemme. Men tallene viser er at vi ikke vet hvor halvparten av skoleelevene er smittet.

FHI skriver at det vanligste er enkeltsmitte blant barn og ungdom. Men her kan det ha skjedd supersprederhendelser vi ikke vet om. Barnehagebarn er fortsatt dem vi tester minst.

Heller ikke treningssentrenes egne tall over smittede, er forskning. Tallene sier bare at treningssentrene har blitt kontaktet av en smittesporer til sammen 210 ganger. Det skjer når noen har testet positivt og oppgitt at de var på trening.

VET IKKE HVOR FLERTALLET ER SMITTET: FHIs direktør Camilla Stoltenberg. Foto: Mattis Sandblad

Så er det bra at blant annet treningsenter og barer har begynt å føre lister over besøkende.

Men smittesporingstallene blir likevel skjeve fordi smittesporerne ser mest på situasjoner som er enkle å spore. Det er derfor familie og jobb er de mest vanlige smittestedene.

Kor, faste møter og steder hvor eldre folk møtes, er mye enklere å spore enn offentlig transport, uteliv og andre steder hvor mange unge som sjelden blir syke møtes.

Og hvordan kommer smitten seg egentlig inn i hjemmene?

Et annet svært vanlig sted å bli smittet er «ukjent». Og i den kategorien kan det skjule seg treningssenter, barer, frisører og skoler, for å nevne noe.

Vi kan ha en supersprederhendelse på en bar eller et treningssenter med for eksempel ti smittede uten å oppdage det.

Om mange er unge, kan halvparten være uten symptomer. Inkubasjonstiden varierer slik at tre av dem kan være vanskelig å tidfeste. En bor i en annen kommune og får smittemåte «ukjent». Og slik vil bare én person bli registrert smittet på baren.

Kjernen i denne diskusjonen er om vi skal være føre var eller om vi må bevise at risikoen er høyere før vi kan stenge ned et sted.

Alle ønsker seg naturligvis tiltak som vitenskapen vet fungerer. Innvendingen mot å stenge treningssenter, bar eller skole, er at vi ikke har påvist noen sikker effekt vitenskapelig.

Problemet er at vi etter snart et år med pandemi, fortsatt ikke vet sikkert hvor effektivt det er å bruke munnbind, stenge skoler, påby hjemmekontor eller lukke frisørsalonger.

Dette er det vanskelig å forske på. Smittesporingstall er det beste vi har. Alle bruker dem. Vi har ikke noe bedre.

Men de gir ingen fasit. Og om vi skal stenge det tallene viser er farligst av alt, må vi oppløse familiene.

