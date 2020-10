Kommentar

Lett for deg å si, Trump

Av Astrid Meland

– Ikke la Covid-19 dominere livet ditt, skriver en aktiv Trump som føler seg bedre enn på 20 år.

Donald Trump er på vei hjem fra sykehus etter å ha fått en eksperimentell medisin som færre enn ti andre i verden har fått, sett bort fra kliniske tester.

– Ikke vær redd for corona, skriver presidenten på Twitter.

I løpet av sitt sykeleie har han lært mye om covid, ifølge en video han la ut på Twitter. Dette er livets skole, og ikke på den skolen hvor man leser seg frem til ting, sa presidenten, som lovet å fortelle mye om dette fremover.

Leksjon nummer en er kanskje at corona ikke er så farlig. – Ikke la corona styre livet ditt, skriver Trump, som har begynt å twitre svært hyppig igjen.

Men ingen av de over syv millioner smittede amerikanerne har fått tilbud om det koldtbordet av medisiner som presidenten har fått.

Ikke at det er særlig rart at verdens mektigste mann får VIP-behandling. Men selv om han er 74 år og overvektig, har nok mange andre enn ham enda mer grunn til å frykte corona.

I USA har over 210.000 dødd av viruset. I en rapport fra staten New York hevdes det at 4000 barn har mistet en mor eller far. Folk sliter i tillegg med å betale husleien og få seg jobb. I land der man ikke har noe omfattende velferdsstat, sykelønn og ledighetstrygd, er det selvsagt ekstra alvorlig å bli syk.

Trumps optimistiske budskap går neppe hjem hos dem som ikke har råd til å være i karantene. Eller dem som ikke har råd til å ta en test.

Han selv derimot, får verdens beste legehjelp med seg hjem. Man kan spørre hvorfor han i det hele tatt skulle innlegges, i og med at Det hvite hus er jevngodt med et sykehus.

Men hans mannsterke korps av leger, ledet av en som opprinnelig var osteopat, sier Trump ikke er «out of the woods» ennå.

Og om men er så uheldig å bli alvorlig syk, tar det i snitt en drøy uke fra symptomstart til innleggelse. For britenes statsminister Boris Johnson var det hjemmekontor i uke en, mens innleggelsen kom i uke to.

Så er selvsagt det aller vanligste å bli frisk av seg selv. Når Trump havnet på sykehus, kan det være enten fordi han ble svært syk eller bare fordi han er presidenten.

At han hadde trøbbel med pusten allerede første dagen med symptomer, er uvanlig og fører til spørsmål. Har han vært syk lenger? Har han ikke testet seg? Har han lungebetennelse? Og hvorfor startet legene så tidlig på en immundempende medisin?

Men legen hans vil ikke si så mye om dette og opplyser heller ikke når Trump sist hadde en negativ test.

Så spørs det hva legen kan si da. Det kan godt hende både han og Trump har vært mer engstelig enn de opplyser om.

Å si at man ikke skal være redd corona, etter å ha fått pleie av verdens beste leger og på verdens beste sykehus, er ufølsomt.

Men dette er kanskje i virkeligheten selvtrøst. Ikke vær redd! For det er høyst forståelig om Donald Trump fortsatt frykter Covid-19.

Publisert: 05.10.20 kl. 22:53 Oppdatert: 05.10.20 kl. 23:24