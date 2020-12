GIKK I SEG SELV: – Alkohol ble med tiden et uttrykk for følelsene mine. Var jeg glad, måtte jeg drikke, var jeg stressa roet alkoholen meg ned, var jeg deppa løftet den meg opp igjen. Det var jo så enkelt, skriver Jesper Kolstad Rødseth i denne kronikken. Foto: William Karlsen

Debatt

Kjære ungdom, skål og god jul!

Jeg måtte ta et oppgjør med hvordan og hvorfor jeg drakk, før det gikk galt.

For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

JESPER KOLSTAD RØDSETH, regissør

Når du er ung er livet en fest. Du møter nye mennesker og livet handler om øyeblikket, her og nå. Det er sånn det er, og det er sånn det skal være. Generasjonene før oss gjorde det, vi gjør det, og de som kommer etter oss kommer også til å ta den festen.

Festkulturen er en del av vår utvikling og levemåten i vårt samfunn. Det binder oss sammen, gir oss minner og skaper bånd. Det kommer spesielt frem i høytider, som julen. I vår kultur er også alkohol en viktig ingrediens i den sammenhengen. Vi nordmenn elsker noe godt i glasset, det er helt greit. Men for mange av oss kan det også skape problemer videre i livet.

Og ja, jeg skal være han kjipe som prater litt alvor midt i festen. Jeg har blitt han jeg sverget på at jeg aldri skulle bli.

les også Nye drikkevaner i coronatid: – En trøstebelønning mange mener de fortjener

I år er det et spesielt år. Det er også det 25. året jeg feirer jul uten min far. Han døde da jeg var 9. Han døde etter en fest. En brann der de aldri fant ut hva som skjedde, det var enten et stearinlys eller en røyk som tok fyr i sengen hans.

Det hadde ikke skjedd hvis han var edru. Det er tungt å tenke på, selv for meg, som aldri har nektet noen en fest. Tidlig fikk jeg kjenne på at alle valgene vi tar, også når vi er fulle, har konsekvenser. I pappas tilfelle ble de fatale.

Det har jeg forstått, etter at jeg har måttet gå i meg selv og ta et oppgjør med mitt eget forhold til alkohol. Det startet med et filmprosjekt om min far, men endte med en film om meg selv, filmen «Kjære pappa». Jeg måtte ta et oppgjør med hvordan og hvorfor jeg drakk før det gikk galt.

Det var ingen enkel oppgave, og det tok lang tid før jeg greide å se på meg selv som den jeg er. Er jeg faktisk en som ikke takler å drikke?

Er jeg en av dem, en alkoholiker? Jeg fungerte jo på jobb, og jeg hadde det gøy på byen. Det kunne jo ikke være så galt?

Men som så mye annet i livet skjønte jeg etter hvert at dette ikke er svart/ hvitt. Det er ikke enten eller. Jeg måtte gå dypere. Hvorfor drikker jeg?

les også Lange køer ved Vinmonopolet: - Folk trenger å kose seg litt

Jeg var en av de gutta med overdrevent god selvtillit etter noen glass. Kongen på byen, med godsmilet på plass. Det var jo ikke noe galt med meg.

Problemet var at det ikke var sånn jeg følte det dagen derpå. Den indre stemmen og tankene jeg hadde, en evigvarende samtale med meg selv, sa det motsatte. «Du er en taper! Du får ikke til noe som helst!»

Jeg har alltid satt meg store mål, jeg har lært at jeg kan bli hva jeg vil. Via sosiale medier ble jeg konstant eksponert for hva lykke liksom er. Gutta som hadde alt og kjørte på. Men selv fikk jeg det ikke helt til. Jeg ble ikke fallskjermjeger, og jeg kom ikke inn på skolen jeg søkte på. «Det er min egen feil, jeg er ikke god nok. Jævla taper.»

Selv etter å ha kommet til siste runde og slått hundrevis av andre, kom jeg ikke i mål som vinneren. Da er det godt å ta noen øl og få godfølelsen tilbake:

«Jo, jeg er god nok, jeg er fuckings best! Min bestevenn, han som alltid er der og støtter meg uansett.»

Alkohol ble med tiden et uttrykk for følelsene mine. Var jeg glad, måtte jeg drikke, var jeg stressa roet alkoholen meg ned, var jeg deppa løftet den meg opp igjen. Det var jo så enkelt.

Det er her, kjære ungdom, vi går fra fest til farlig. Når alkoholen tar over. Det er så enkelt, men samtidig så vanskelig. For det er ikke noe som skjer fra en kveld til en annen. Det er en nesten usynlig prosess som skjer over tid, og du merker det ofte ikke selv.

Jeg har nå brukt 16 år på en fest som aldri tok slutt. En fest som fort kunne ha sluttet som festen til min far, om jeg ikke hadde gjort noe med det.

les også Petter Northugs julelåt stuper på Spotify

Jeg har fått mange tilbakemeldinger om at jeg er modig som snakker om dette. Det er hyggelig, men samtidig litt trist. Hvorfor er det sånn at jeg må være modig for å si høyt at jeg ikke alltid takler alkohol? Skal ikke det være greit å snakke om?

For min egen del måtte jeg forbi alkoholen for å finne kjernen i problemet, den egentlige grunnen til at jeg drakk. Det kjipe og vonde jeg hadde holdt inne i meg selv så lenge. For det er det som er modig. Finne ut av hvorfor man ikke har det bra, og motsi deg selv med; «Jo, jeg er god nok!»

Jeg tror at alle kan være like modige. Alle har det i seg. Man må bare finne sin vei. Du trenger ikke å lage en film og vise det til hele verden.

Finn ditt verktøy og snakk høyt om det. Snakk med en venn, en person du stoler på, en du møter på kjøkkenet på en fest. Få det ut! Det hjelper. For min del ble det da jeg endelig måtte forholde meg til det. Det ble virkelig, ekte og jeg måtte finne en løsning. Det var ikke lenger bare en evigvarende negativ stemme som hamret løs på meg når jeg lå alene i mørket.

Vi er alle modige på vår egen måte. Du må bare tørre å ta det første steget, som alltid er skumlere enn man tror.

Stol på meg, det er ikke så ille. Det jeg fryktet mest å si høyt, er det jeg prater mest om i dag. For de vanskeligste utfordringene er ofte de som skaper størst endring. Og husk at livet skal være en fest, men festen er ikke livet. Det er da det begynner å bli farlig.

Publisert: 09.12.20 kl. 15:20

Les også