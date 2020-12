GUDS FØDSEL SOM MENNESKE: – Hendelsen som fant sted i Betlehem julenatt fanger opp noe av det paradoksale og mystiske i kristendommen. Gud den allmektige skaperen blir en skrøpelig og sårbar skikkelse, avhengig av en ung og fattig kvinnes omsorg, skriver Kim Larsen. Foto: Leif R Jansson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Debatt

Hvem er barnet i krybben?

Det radikale som skjedde julenatt er kanskje dårskap for mange, men for kirken er det selve nerven og kjernen i det kristne budskapet.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

KIM LARSEN, katolikk og førsteamanuensis ved NLA Høgskolen Bergen

Foto: NLA Høgskolen

I den kristne kirke regnes adventstiden som en forberedelsestid til julehøytiden. Tiden er utfordrende på mange måter, og bærer i seg et fortettet budskap. I noen kirker kalles denne perioden for julefasten. Tanken bak adventstiden er at den gir oss mulighet til å rette oppmerksomheten vår mot det viktige som står for døren – Kristi fødselsfest.

Tiden er i så måte oppdragende og hjelper mange til å gjøre oppakningen i livet litt lettere. Sansene skjerpes, og mange velger å sette tydeligere grenser i sine liv. Adventstiden er på mange måter en ventetid som på sitt beste kan bidra til en dypere forståelse av han som kommer julenatt.

Men det kan det være utfordrende å oppdage det radikale i julebudskapet. I det kjente motivet Jesu fødsel i ikonkunsten, fremstilles Josef som en mann fylt av uro og tvil – hvor en djevel prøver å friste ham til å ikke tro det utrolige. Mysteriet som skjer julenatt, må utvilsomt ha vært et vanskelig budskap for Josef å fordøye. Han var en from jødisk mann, som ikke hadde hatt seksuell omgang med Maria. Og nå var hun gravid og skulle føde en sønn.

les også Søndagskronikk: Bønnene som Gud ikke svarer på

Det uttrykket som kommer tydelig frem i ikonkunsten, fanger opp en slik uro. For hos Josef fantes det bare to muligheter: Enten var barnet som Maria bar på blitt unnfanget ved utroskap, eller så var det Gud selv som fylte Marias livmor. Forestillingen om en guddommelig inngripen, var mildt sagt en urovekkende tanke, den gang som nå – og gikk mot alt en rett-troende jøde hadde hørt og lært.

Men hvis det var Gud selv som tok bolig i Maria, noe som er et fremtredende motiv både i ikonkunsten og Bibelen, hvordan skulle kirken forholde seg til det? Det vanskelige rundt dette spørsmålet har vært gjenstand for omfattende teologisk diskusjon gjennom hele kirkens historie. For hva betyr det at Gud ble menneske, at han ble kjøtt og blod, at universets skaper tok bolig i en fattig jødisk kvinne?

Slike spørsmål kjempet den unge kirken med. Den første debatten varte til langt ut på 300-tallet, og dreide seg om hvordan man skulle forstå forholdet mellom Gud Fader og Sønnen. Det var særlig en mann som skapte hodebry for kirken: Presbyteren Arius fra Alexandria (ca 260-336).

les også Fråtseriets innerste vesen er likegyldighet

Arius argumenterte for at kirken i alt for stor grad betonet enheten mellom Gud Faderen og Sønnen. Ifølge Arius hadde ikke barnet i krybben vært til fra evighet av. I hans forståelse måtte Jesus være underordnet Gud Faderen. Barnet i krybben kunne umulig være «Gud av Gud, sann Gud av sann Gud», slik kirken hevdet.

Ifølge Arius ble Jesus vitterlig født julenatt, og kunne gjerne bli omtalt som «sterk Gud» eller «fullt Gud», men aldri som «sann Gud». At barnet i krybben var Gud i virkelig forstand, var en umulig tanke for Arius, og hans argumentasjon er ikke vanskelig å forstå. Alle som blir født har en begynnelse, og dermed måtte det finnes en tid da Jesus ikke eksisterte. Barnet i krybben var skapt på et bestemt tidspunkt i historien, og kunne derfor ikke være Gud lik, var tanken. Arius kunne strekke seg til å se på Jesus som en type mellommann, kanskje også overordnet skaperverket, men aldri som den allmektige Gud. Jesus var og ble alltid underordnet Gud Faderen selv.

Det var logikk i Arius’ tenkning. For hadde ikke Jesus selv sagt at Faderen var større enn ham? Og hvordan kan to kalles Gud når Gud er en? Arius’ intensjon var kanskje god, for han ville verne om Guds enhet i en tid med flerguderi. Men hans tenkning om Jesus som en type halvgud, stred mot kirkens overleverte tradisjon.

Kirken kunne ikke akseptere denne formen for teologisk rasjonalisme. Mysteriet rundt barnet i krybben forsvant, åpningen av Johannesevangeliet ble parkert («I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud…»), og verst av alt; hvis Jesus ikke var Gud, hvem skulle da frelse menneskeheten?

Forestillingen om at «Gud ble menneske for at mennesket skulle bli guddommeliggjort» ble avgjørende for kirken. Det var bare Gud som kunne frelse menneskeheten, og hvis Jesus ikke var Gud, kunne ikke menneskeheten gjenopprettes.

Hendelsen som fant sted i Betlehem julenatt, er derfor en av de viktigste begivenhetene i kirkeåret. Den fanger opp noe av det paradoksale og mystiske i kristendommen. Gud den allmektige skaperen blir en skrøpelig og sårbar skikkelse, avhengig av en ung og fattig kvinnes omsorg. Ifølge kirkens tenkning er ikke Gud lenger en guddommelig størrelse høyt hevet over det skapte. Han er Logos, Ordet, som har blitt kjød i Marias liv. Barnet i Betlehem viser en Gud som har kommet nær, som har gjort seg fattig og sårbar, og som kjenner på sorg, sinne, frykt og glede.

Dette store mysteriet som skjedde julenatt for over 2000 år siden, og som i disse dager feires i alle kristne kirker, er kanskje dårskap for mange, men for kirken er det evangeliets nerve. Ifølge kirken kom ikke barnet i krybben for å overbringe relevant himmelsk informasjon. Et verk måtte til, som ikke bare peker på liv og salighet, men som selv har det, og som selv tilbyr det.

God jul.