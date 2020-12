Kommentar

Hard brexit uansett

"Av "Yngve Kvistad

Foto: Tegning: Roar Hagen

Etter fire og et halvt år med brexit-forhandlinger, hva vet vi?

For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Jo, at det er enklere å få til en vaksine mot et nytt virus som har forårsaket global pandemi, enn en regulerende avtale mellom to siviliserte unioner.

Det ser mørkt ut for begge parter. Og mørkere skal det bli.

Etter et symboltungt fiskemåltid i EUs hovedkvarter onsdag kveld, ble Kommisjonspresident Ursula von der Leyen og statsminister Boris Johnson kun enige om dette: En ny forhandlingsfrist.

Den er nå til helgen. Søndag 13. desember. Vintersolverv, etter den romerske kalenderen; årets lengste natt. Men det er også døgnet da alt snur, og vi går mot lysere tider. Et jærtegn?

Hva som egentlig ble uttrykt over kamskjellene i Brussel, vet bare de få som spiste dem. Kun det nødtørftigste er kjent. Resten er oppe for fortolkning.

les også Ikke enighet i brexit-forhandlingene: Avstanden er fortsatt stor

IKKE ENIGE: Boris Johnson og Ursula von der Leyen. Foto: AARON CHOWN / POOL

Slik minner toppmøtet i hjertet av kompromissmaskinen EU om Den katolske kirke, Det britiske kongehuset eller Cosa nostra, den sicilianske mafiaen. Uten sammenligning for øvrig. Konsensusorienterte organisasjoner som sjelden tar radikale steg hit eller dit. For å skjønne hva som skjer må man lese gester, forstå fasade og lytte til hvem som sier hva. Og når.

Ifølge Brussel-kremlologien er det urovekkende at von der Leyen og Johnson ikke kom med en felles uttalelse etter samtalene, men leverte hver sin. Selv om de uttrykte gjensidig respekt og tok høflig forbehold om forhandlingsveien videre, tolkes dette som diplomatiets signaler om en uenighet som stikker såpass dypt at det er vanskelig å stå side om side og smile hjertelig.

Tyngst å svelge for Boris er ikke fisken, men kravet om at britene må følge EUs spilleregler for å få fortsatt friksjonsfri tilgang til sitt største marked.

For å nyte godt av denne avgiftsfordelen, vil EU at alle aktører skal konkurrere likeverdig på likeverdige vilkår. Det betyr samme nivå på rammebetingelser, vilkår og standarder i hele EU. Boris Johnson ønsker imidlertid å forbeholde seg retten til selv å bestemme disse nivåene, også bruk av subsidier, selv om det er barnelærdom for de fleste konservative politikere at det er konkurransevridende.

På den annen side: når verdens fremste motstander av frihandel er en republikansk president i Det hvite hus, sier det noe om liv og ideologisk lære på høyresiden for tiden.

les også Brexit kan falle i fisk

Selv menyen forstås politisk. Kamskjell er et lukrativt eksportprodukt for britiske fiskere. Mens kamskjell for 170 millioner kroner årlig omsettes på hjemmemarkedet, er verdien av denne eksporten til Frankrike alene på over 600 millioner kroner. Totalt selger britene sjømat til EU for ca. 13 milliarder kr. i året. I så måte en påminnelse om hva Storbritannia går glipp av om det ikke blir en avtale.

I tillegg tolkes menyen som en referanse til konflikten i 2018 da britiske fiskere med EUs velsignelse kunne ta opp kamskjell i fransk farvann, i en periode av året da franske yrkesbrødre måtte etterleve nasjonale fredningsbestemmelser og hadde fangstforbud.

Til BBC torsdag sa Boris Johnson at det er stor sannsynlighet for at Storbritannia forlater EU uten en avtale. Det har han sagt før, og det må han si. Brudd med EU er hele hans maktgrunnlag. Men forhandlingene er ikke over før de er over.

les også Boris Johnson: Veldig sannsynlig at brexit ender uten EU-avtale

Strengt tatt er ikke fristen søndag mer endelig heller enn at brexitminister Michael Gove mener samtaler i prinsippet kan fortsette helt frem til 31. desember. Hvis partene har noe å diskutere.

Boris Johnson ville neppe reist til Brussel om det ikke var noe å oppnå. Noen hevder det eneste han ønsket var å vise at han prøvde til det siste; men nei – disse hersens EU-folkene var ikke til å rikke. De ville ikke anerkjenne Storbritannias suverenitet, og det var tross alt det brexit handlet om. Så da så.

Andre mener dette er «typisk Boris»; at det føyer seg inn i hans modus operandi av beslutningsvegring. På den ene siden har han lovet en brexit uten fremtidige bindinger til EU, og han vil få bråk med den harde kjerne på ytre euroskeptiske fløy i Torypartiet om bruddet ikke blir tydelig nok. Disse hardlinerne har varslet mistillit mot statsministeren hvis han ikke leverer på dette.

les også Britiske konservative: frykter borgerkrig

Med god majoritet i underhuset trenger Boris Johnson ingen avtale for å regjere. Men han vil nok foretrekke en. Det vil gjøre det enklere for ham å styre landet og kunne fokusere på andre ting.

Uten en avtale vil han måtte bruke tid og krefter på å gjenopprette infrastruktur som bortfaller 1. januar, men som britene tar for gitt etter 47 år i EU. Så dårlig som Boris Johnson har taklet coronakrisen vet han hva det kan koste ham politisk.

Internasjonalt setter han også Storbritannia i et dårlig lys ved å fremstå som en upålitelig alliansepartner. «Hvem vil gjøre en avtale med oss etter dette?» spør kommentatoren i den konservative storavisen The Times. Andre er bekymret for at Boris Johnson vil bli britenes mest isolerte statsminister i fredstid.

At Boris først og fremst gjør det som tjener Boris, og gjerne setter sine egne interesser foran landets, er ikke et utsagn fra britisk venstreside. Det kommer fra Torypartiets indre kynikere. I dette tilfellet kan interessene være sammenfallende. For Boris Johnson vil først og fremst være statsminister, og han vil være likt av folket.

les også Storbritannia knaker i sammenføyningene: Landskampen

Det vil han ikke bli dersom han beskikker sitt bo slik at skotske nasjonalister får full uttelling for løsrivelse. Uten noen som helst avtale kommer EU-lojale Skottland til å starte en uavhengighetsprosess som London ikke har sett maken til siden den kontinentalt orientere kong Jakob V gikk til krig mot England.

Med en hard grense mellom provinsen Nord-Irland og republikken Irland kan det også bli fortgang i gjenforeningsprosessen på den irske øya.

Men tyngst blir det å stå i stormen når de økonomiske realitetene velter innover det som måtte være igjen av fordums Great Britain. Både sentralbanken Bank of England, det britiske finansdepartementet og London School of Economics har forskuttert entydige modeller som viser resesjon, fall i BNP, økte mat- og boligpriser og dyrere biler.

les også KOMMENTAR: Boris Fleksnes

All økonomisk misere og logistiske sammenbrudd som finner sted på øyriket de kommende år vil – uansett om det har noe med saken å gjøre, eller ikke – bli tillagt brexit. Uten avtale vil det ettermælet bli klistret til Boris. Det er han livredd.

En økonomisk nedgang vil imidlertid slå inn selv med avtale, ifølge de samme beregninger. En hard brexit kommer uansett. Verdifull suverenitet har også en pris.

Til sist må Boris Johnson vurdere hva han frykter mest:

Scenarioet der militante oppviglere på partiets ytterfløy reiser mistillit, eller folkets vrede når Storbritannia går i oppløsning og økonomien krymper.

Hør siste episode av podkasten Giæver og gjengen her, om Brexit og corona-stengt Oslo:

Publisert: 11.12.20 kl. 13:25

Les også