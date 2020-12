UNDERSPILT LIDELSE: – Når vi åpenbart har så utrolig mye å vinne på å prioritere hodepinesykdommer, hvorfor er det da så dårlig stilt med denne pasientgruppen? Dette gjør meg rett og slett forbanna, skriver Tuva Moflag (Ap). Foto: Illustrasjonsbilde: Nygaard, Wilma Nora D. / NTB

Ap-politiker etter VGs migrene-artikler: − Jeg blir rett og slett forbanna

Hodepine har altfor lenge vært bagatellisert og underprioritert. Det er på tide at denne folkesykdommen tas mer på alvor, og at vi får et bedre tilbud til de aller sykeste pasientene.

TUVA MOFLAG, stortingsrepresentant (Ap)

Migrene er folkesykdommen som rammer opp mot én million nordmenn. Hodepine og migrene koster samfunnet flere milliarder i året og 2,5 millioner arbeids- og skoledager går tapt i Norge hvert år.

Sykdommen ligger på topp i tilstander nordmenn – og da særlig kvinner i høyproduktiv alder – taper mest helse til.

Når vi som samfunn åpenbart har så utrolig mye å vinne på å prioritere hodepinesykdommer, hvorfor er det da så dårlig stilt med denne pasientgruppen? Dette gjør meg rett og slett forbanna!

Selv er jeg lettere rammet av migrene og jeg bruker ikke medisiner for å behandle dette. For min del starter migreneanfallet med ulike former for synsforstyrrelser. Det kan begynne med blinkende sikksakk-mønster i synsfeltet, eller bokstaver som blir borte når man forsøker å fokusere.

Deretter forsvinner gjerne sidesynet på høyre side, og synsforstyrrelsene fortsetter opp mot en times tid. Synsforstyrrelsene ledsages deretter av hodepine av varierende styrke og varighet. Noen ganger kan det verste gi seg etter bare noen timer, mens det andre ganger kan være en tyngde i hodet som sitter i noen dager.

Jeg har imidlertid en søster som har vært svært hardt rammet helt siden barndommen, med mye sterkere smerter og mer langvarige anfall. Jeg vet hvor tøft og invalidiserende det kan være.

Aller verst er det for kvinner i arbeidsfør alder, noe som utgjør en omfattende samfunnskostnad. Både i form av produktivitetstap og faktiske overføringer fra NAV.

En nylig publisert rapport fra Oslo Economics, finansiert av legemiddelselskapet Novartis, anslår at kostnadene knyttet til sykefravær og produktivitetstap alene er på 3,8 milliarder kroner. De totale samfunnsøkonomiske kostnadene er langt større, ikke minst når man tallfester den menneskelige kostnaden knyttet til invalidiserende smerter forbundet med migreneanfallene.

Det er i grunnen ganske oppsiktsvekkende at en sykdom som fører til to millioner sykefraværsdager for ansatte har fått så lite oppmerksomhet i arbeidslivet og i samfunnsdebatten. Det samme gjelder for skole og utdanning, hvor man anslår at en halv million undervisningsdager går tapt på grunn av denne sykdommen.

Vi i Arbeiderpartiet har tre krav til bedre oppfølging av migrenepasienter.

Vi må øke den generelle kunnskapen og kompetansen om migrene i helsetjenesten. Særlig gjelder dette fastleger og sykepleiere som gjerne er de første migrenepasientene er i kontakt med. For mange debuterer migrene allerede i barne- og ungdomsårene.

Vi vil etablere et eget hodepinesenter for de sykeste pasientene. De som er hardest rammet vil trenge mer spesialisert oppfølging enn fastlegen kan tilby.

Vi må ta i bruk de store framskrittene nye legemidler representerer, også de forebyggende medisinene. Mange pasienter opplever i dag at de får sykepenger for å være hjemme, når de heller vil ha medisin som gjør at de kan fungere i jobb. Nylige endringer knyttet til forskrivninger av medisin, har dessuten gjort en del av behandlingen mindre tilgjengelig, noe helseminister Bent Høie må svare på i dette skriftlige spørsmålet

VGs artikkelserie om migrene har skapt enormt engasjement, og etter at jeg deltok i en debatt i Dagsnytt 18 om dette temaet, har jeg fått uvanlig mange henvendelser.

Hodepine har altfor lenge vært bagatellisert og underprioritert. Det er på tide at denne folkesykdommen tas mer på alvor, og at vi får et bedre tilbud til de aller sykeste pasientene.

Migrenerammede fortjener bedre livskvalitet, og landet vårt fortjener å høste gevinstene av det. Nå er det deres tur!

