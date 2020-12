LÆRE AV KINESERNE? – Det er kanskje grasrotengasjementet som har bidratt aller mest til at den vanlige kineser har forstått alvoret, og blitt helhjertet med på dugnaden, hevder forfatterne. Foto: UiO/ODIN JÆGER, VG

Grasrot-engasjement berget Kina fra coronaen

Hvorfor har kineserne fått langt bedre kontroll med korona-pandemien enn mange land i Vesten har maktet, til tross for at tiltakene innenfor og utenfor Kina har vært ganske like?

NILS CHR. STENSETH, professor i økologi og evolusjon, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

ERIK SOLHEIM, seniorrådgiver, World Resources Institute

Vi har begge kunnet observere det kinesiske samfunnet gjennom mange år – fra grasrota til det kinesiske lederskap. Her formidler vi hva vi har observert under corona-pandemien.

Vi er overbevist om at fem forhold har vært avgjørende for hvorfor Kina har lykkes med å få epidemien under kontroll:

Det er langt nærmere kontakt mellom fremragende forskere og myndighetene i Kina enn i mange andre land – og myndighetene lytter til forskerne. Norge har et tilsvarende nært forhold mellom forskere og beslutningstakere. Dessverre er ikke dette tilfelle i mange andre vestlige land. Kinesere flest har stor tiltro til myndighetene – folk flest opplever at myndighetene vil innbyggerne vel. Tilsvarende har nordmenn stor tillit, men dette er langt fra tilfelle i mange andre vestlige land. Myndighetene brukte sosiale medier som WeChat og Sina Microblog i stort omgang, ikke minst helt i begynnelsen av pandemien. På denne måten ble både lokale, nasjonale og internasjonale forhold formidlet. Også folk flest spredde informasjon seg imellom via sosiale media – det oppstod hva som med rette kan kalles en grasrotbevegelse. Nabo-grupper oppsto spontant der man passet på hverandre, slik at alle gjorde det som måtte gjøres for å kontrollere pandemien.

Det er kanskje grasrotengasjementet som har bidratt aller mest til at den vanlige kineser har forstått alvoret – og blitt helhjertet med på dugnaden.

I dag er pandemien i det store og hele under kontroll i Kina. Så godt som alle nye corona-tilfeller er et resultat av smitte som er kommet inn fra utlandet.

