Bedre på pandemi enn på politikk

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Foto: Roar Hagen

Regjeringen trives på pressekonferanser hvor de kan snakke om julefeiring og hvorvidt nissen kan kysse mor, men snubler i de politiske sakene.

Selv om regjeringen fortsatt håndterer pandemien med stødig hånd, har det buttet mer imot. Trivselen er ikke like stor når de må svare på vanskelige spørsmål om importsmitte, karantenehotell og støtteordninger som ikke treffer.

Aftenpostens avsløring av industriens press for å lette på karantenekravene for gjestearbeidere tidligere i sommer, er en ripe i lakken. Nå skapes det et inntrykk av at de famøse sms’ene til Bent Høies statssekretær har ødelagt julen for oss. Opposisjonen overdriver betydningen for smittespredningen, men det gir et inntrykk av en regjering som er i lomma på industrilobbyen.

Selvsagt hadde det vært kritikkverdig om regjeringen ikke hadde kontakt med næringslivet, men det er noe med den servile tonen i sms-korrespondansen som får mange til å stusse. Spørsmål som melder seg er hvilke andre næringer som har like mye innpass. Reiselivet? Serveringsbransjen? Kulturnæringen? Neppe.

Heller ikke ordningen med karantenehotell ble noen suksess. Det bærer preg av at hastverk er lastverk, og regjeringen måtte også endre ordningen.

Statsminister Erna Solberg oppsummerte det politiske halvåret for pressen onsdag. Foto: Fredrik Hagen

Heller ikke de få politiske sakene som har nådd gjennom pandemiens røykteppe har vært god reklame for de borgerlige. Det såkalte skatteparadiset i Vesterålen har gått fra å være en kuriositet oppi all pest-praten, til å bli en plage.

Sture Pedersen er en populær Høyre-ordfører i Bø, og mange heier på distriktskommuner som prøver nye ting. Men få har særlig tro på at det å lokke rikinger til bygda med lavere skatt er veien å gå. Når Bø taper store skatteinntekter, valgte regjeringen å komme med nødhjelp til den slunkne kommunekassen. At kommunen gjør sin egne valg er så sin sak, men det rikker ved folks rettferdighetsfølelse når skattebetalerne må ta regningen.

Innføringen av fritt skolevalg i den videregående skolen ble møtt med minimal begeistring, også blant deres egne. Her ble man møtt med motforestillinger om alt fra det lokale selvstyret til dårlig distriktspolitikk. Det var knapt noen som forsvarte en rettighet som tross alt er viktig for enkeltelever.

Heller ikke statsbudsjettet ble en seiersgang selv om milliardene satt løst. Sjelden har noen brukt så mye penger og fått så lite igjen for det. Det handler også om innretningen på pengebruken. Det skal eksempelvis brukes svært mye penger før avgiftskutt merkes på lommeboka til folk.

Samtidig er det brist i troverdigheten til et Høyre som tradisjonelt har manet til forsiktighet i omgang med vår felles pengebinge. Nå virker Erna Solbergs tålmodighet å være så endeløs at selv Frp-ere mumler om at hun er for slepphendt med pengebruken.

Siden pandemien slo inn i april, har Høyre i gjennomsnitt vært Norges største parti på målingene. Men det drysser lite stjernestøv over på samarbeidspartiene. På målingene ligger Venstre og KrF i stabilt sideleie godt under sperregrensen. Med noen få unntak gjør de lite ut av seg.

Noen bør snart sende ut en lavinehund etter KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad. Dersom ikke den nye strategien er å være mest mulig usynlig, begynner han å få det travelt med å vise hvordan han skal slite KrF over sperregrensen.

At statsråder ikke synes, betyr ikke nødvendigvis at de gjør en dårlig jobb. Det er ikke bare opposisjonen som havner i pandemiens skygge. Selv om det er de som har makten som så langt har tjent på en coronaeffekt, legger pandemien beslag på svært mye av det interne arbeidet i departementet. Det gir ikke mye overskudd til å utvikle annen politikk.

Dessuten viser dette spesielle året at alle andre saker havner fullstendig i skyggen. Selv ikke budsjettforhandlingene klarte å bryte lydmuren i nevneverdig grad. Politiske resultater er selvsagt det viktigste, men politikerne lever også av å synliggjøre sine gjennomslag.

På høyresiden har de fortsatt tro på at den høye tilliten til Erna Solberg kan berge regjeringen. God håndtering av pandemien er for øyeblikket det sterkeste kortet, men det er også et svært usikkert kort. Trøttheten befolkningen begynner å føle på kan smitte over på dem som styrer. Alle coronatillegg kan forsvinne som dugg for solen når vaksinene er satt.

Skal de borgerlige vinne igjen holder det neppe å lykkes med pandemien. Da må også lykkes langt bedre med de politiske resultatene.