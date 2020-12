STØTTER KRITIKKEN: – Krenkefesten kommer til å fortsette hvis TV-selskaper og is-produsenter gir etter, skriver tidligere AUF-leder Mani Hussaini. Foto: Frode Hansen

Debatt

Det pågår en krenkefest, og ingen av oss er invitert

Å rope «ulv ulv» for mange ganger kan gjøre at folk slutter å tro på deg og slutter å ta deg alvorlig.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

MANI HUSSAINI, tidligere leder i AUF

Debatten om TV-Norge serien «Nissene over skog og hei», og logoen til Diplom-is har forståelig nok virkelig satt sinne i kok hos mange, også meg. For det handler om at ytringfriheten vår begrenses uten at vi får satt en stopper for det. TV-Norge serien har blitt utslettet på alle plattformer og Diplom-is logoen har blitt endret.

At komikere, kunstnere og reklamelogoer kan provosere noen er ikke noe nytt. Det skulle bare mangle, provokasjon er subjektivt utefra hvordan en opplever det, og det bør bli med det. Man bør i det miste se på konteksten før man kaller det for rasisme. En Instagram-konto bør ikke stoppe et uskyldig humorprogram, for hva blir neste? Skal alt som oppleves krenkende fjernes og sensureres? Det håper jeg virkelig ikke, for da kan jeg som samfunnsdeltaker knapt åpne kjeften uten å krenke noen, og komikere kan bare abdisere og finne seg noe annet å drive med.

les også SV-politiker: – Jeg er mørk, og jeg er dritlei av at folk lar seg krenke på mine vegne

Rasisme finnes dessverre i Norge, men Norge er ikke USA, og vi deler heldigvis ikke historien om undertrykkelsen av den afroamerikanske befolkningen. Det finnes ikke i vår historie. Å dra paralleller fra en karakterer i et juleprogram i Norge til slaveri i USA og «Blackface» er med respekt å melde å dra det alt for langt, og på en måte underkjenne den grusomme behandlingen afroamerikanere ble utsatt for i USA

Karakteren i «Nissene over skog og hei», «Ernst Øyvind», er ikke rasisme, Diplom-is skiltet er ikke rasisme. Det som er rasisme er når mennesker med full intensjon kaller deg jævla apekatt, og din svartskalle. Mennesker i Norge blir utsatt for dette i dag, og det bør opprøre og bidra til offentlig debatt og ransakelse, ikke et humorprogram som karikerer bedagelige sørlendinger. Å rope ulv ulv for mange ganger kan gjøre at folk slutter å tro på deg og slutter å ta deg alvorlig. Det gjør også at vi flytter fokus fra den virkelige rasismen som pågår der ute.

les også «25 under 25»: Tar feil om «blackface»

Denne krenkefesten, som jeg velger å kalle det kommer til å fortsette, og ingen av oss er invitert til å sette en stopper for den, i alle fall ikke hvis TV-selskaper og is-produsenter gir etter.

Ytringsfriheten og i alle høyeste grad kunstnerfriheten er kanskje det fremste kjennetegnet på et velfungerende demokrati, og vi må beskytte det for alt det er verdt, for det er virkelig under angrep.

Publisert: 10.12.20 kl. 13:57

