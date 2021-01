Kommentar

Håp i en mørk tid

Av Hanne Skartveit

WASHINGTON, D.C. (VG): Joe Bidens tale tenner håp, og stiller samtidig krav til amerikanerne. Ikke om å bli enige om alt. Men om å begynne å se hverandre. Lytte til hverandre - og snakke sammen.

Biden var mild i formen, men skarp i innholdet. Han tok i sin innsettelsestale et oppgjør med løgnene og hatet som har preget amerikansk politikk de siste fire årene - uten å nevne navnet til Donald Trump.

Men han inviterte også politiske motstandere til samarbeid. Det er ikke overraskende. Biden er en samarbeidets mann, en politiker som alltid har søkt kompromisser og løsninger på tvers av skillelinjene.

Joe Biden ble tatt i ed som USAs 46.president, omgitt av både republikanere og demokrater. Selv den republikanske senatoren Ted Cruz, en av de hardeste forsvarerne av Donald Trump og hans løgner om det stjålne valget, møtte opp.

Dette var en dag for samling. For å forsøke å bygge broer i dette dypt splittede landet.

Og nettopp samling og brobygging var det overordnede temaet for Bidens tale. Han vet at hans viktigste oppgave er å forsøke å forene amerikanerne, få dem til å snakke sammen på tvers av alt som skiller dem.

Derfor var det ikke tilfeldig at han henvendte seg direkte til Trump-velgere, til dem som ikke hadde støttet Biden i presidentvalget. Han ba dem om å vurdere ham ut fra jobben han kommer til å gjøre for dem, og lytte til ham med et åpent sinn.

Joe Biden i dag. På første rad til venstre, hans kone, Dr. Jill Biden. Til høyre, visepresident Kamala Harris. Foto: Patrick Semansky / POOL / AP POOL

Joe Biden er mannen USA trenger nå. En mann som forstår smerte, som kan sette seg inn i livet til de mange amerikanerne som har mistet mye av det som gir livet mening. Noen de er glade i, jobb og inntekt, nattesøvn fordi de lurer på hvordan de skal klare neste måneds husleie. Mennesker som har møtt nederlag og skuffelser.

Joe Biden har opplevd alt dette. Hele USA kjenner til hans tap. Som ung, nyvalgt senator mistet han sin kone og datter i en bilulykke. Sønnen Beau døde av kreft for få år siden.

Biden er en mann som vet hva sorg er, hva det vil si å være fortvilet, hjelpeløs og føle at livet er uten mening. Og ikke minst - hvordan det er mulig å komme videre, å reise seg igjen.

«Rescue and repair», redde og reparere, var et av hovedpoengene i talen hans. I første omgang må USA reddes gjennom pandemi og økonomiske nedgangstider, deretter må mye bygges opp igjen.

Det er en enorm oppgave Biden har tatt på seg. Hvis noen skal klare å ta de første skrittene på den veien, så er det han.

Morgenen her i Washington i dag var grå og kald. Men så, rett før den høytidelige innsettelsesseremonien begynte, brøt solen frem. Det ble varmere. Lysere og lettere. Det lå en slags vår i luften. Et tegn på at det går mot lysere tider. Også for USA.

Her kan du se Bidens tale: