Mutantutbruddet kunne vært oppdaget og stoppet

Av Astrid Meland

Slik havnet halvannen million mennesker i lock down.

OSLO I LOCK DOWN: Kjøpesenter og cafeer er stengt, folk jobber på hjemmekontor. Oslo sentrum er for tiden stille. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Skal du inn i Norge de neste ukene må du ha en døende slektning eller være stevnet for retten.

Det har gått halvannen måned siden britene 14. desember varslet Folkehelseinstituttet om en mer smittsom coronavariant. Statsminister Boris Johnsen avlyste julefeiringen og innførte lock down lørdag 19. desember.

Dagen etter sendte Folkehelseinstituttet ut melding om mutanten. Risikorapporten deres fra dagen før var unntatt offentlighet. Der sto det at konsekvensene kunne bli store.

LOCK DOWN I NORDRE FOLLO: Skoler, barnehager, vinmonopol og kjøpesenter er blant det som fortsatt er stengt i kommunen. Foto: Tore Kristiansen

Regjeringen havnet i en ny u-sving. De stoppet direkteflygingene fra Storbritannia 21. desember og innførte flere innstramminger, inkludert krav om to tester etter ankomst for alle reisende fra øyriket.

Erna Solberg hadde på sin side varslet en oppmykning i julen. I motsetning til BoJo, som ikke hadde noe valg, gikk ikke Solberg tilbake på det. Å dra hjem til jul ble definert som en nødvendig reise og regjeringen tillot to fester med ti gjester.

Det skjedde selv om regjeringen i november hadde utredet å stenge hele landet i tre uker i julen. De hadde til og med regnet ut hva en tvungen ferie ville koste: 8 til 18 milliarder, avhengig av styrken på tiltakene.

Solberg avslørte 20. desember disse planene og sa at dalende smitte førte til at de la det bort. Da hadde smitten gått opp siden starten av desember.

SKOLESTENGING HELE UKEN: Nordre Follo har hatt utbrudd på en barnehage og på skole. Foto: Tore Kristiansen

Tredje juledag ble mutanten oppdaget i Oslo og Kinn. Den hadde kommet via reisende i desember. Smitten var isolert. Men andre smittede ble ikke oppdaget. Nordre Follo mener de fikk inn mutanten via flere personer i romjulen.

Erna Solberg takket denne uken folket for krafttaket etter nyttår, og sa at nedstengingen har hindret mutanten fra å spre seg enda mer.

Det er sant. Men samtidig: Norge har aldri hatt høyere smittetall enn i perioden. Da innstrammingene kom i hele landet etter jul, nærmet vi oss 1000 smittede per dag.

Det er lett å være etterpåklok. Men kanskje angrer Solberg på at de ikke stengte ned landet og stoppet flere innreiser i julen.

VG kunne i januar fortelle at tusenvis kjørte over stengte grenser, og at en stor andel ikke testet seg på Gardermoen.

MANGE KJØRTE FORBI: I denne rundkjøringen har mange av bilene kjørte rett til Oslo i stedet for å kjøre til teststasjonen. Foto Foto: Gisle Oddstad

Prøvene til dem som kom fra Storbritannia og som faktisk testet seg og fikk positivt svar, ville FHI ha til sitt laboratorium for såkalt sekvensering. Men der ble det kø. Det tok flere uker å påvise mutanten i Nordre Follo.

Før utbruddet i Nordre Follo ble FHI spurt av VG om de ville ta i bruk en dansk, enkel coronatest som kjapt kan indikere mutasjonen. FHI avviste det ikke, men sa det var mindre aktuelt i stort omfang.

Danmark på sin side bruker denne på alle positive prøver. Og de sier til Dagbladet at «Testen står altså mellom oss og en tredje bølge med mange smittede».

KØ HOS FHI: For å påvise mutanten brukte FHI i første omgang en tidkrevende sekvenseringsmetode. Nå har de forkortet tiden og bedt om hjelp utenfra. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Den 20. desember skrev det europeiske smittevernbyrået at land som har for lav kapasitet på sekvensering, kan bruke en slik test som gir en pekepinn på at noen er smittet med mutanten.

Britene hadde tilfeldigvis en slik test, danskene laget sin egen, og flere regioner i Sverige har tatt en variant i bruk.

FHI virket den gang mer skeptisk. De skrev 20. desember at de var kjent med at slike analysemetoder ikke vil fungere optimalt for den nye varianten.

Og problemet med slike tester er at det kan bli for mange og at de gir utslag på flere mutasjoner.

Men nå jobber FHI ifølge Dagbladet intensivt med å få danskenes test.

SKAL HJELPE: I et analyse-laboratorium ved Oslo universitetssykehus på Ullevål skal de nå begynne å analysere prøver for å finne korona, både med og uten mutasjon. Foto: Odin Jæger

FHI har denne uken i tillegg bedt om hjelp til sekvensering. De har erkjent at selv om de var i verdenstoppen, ble kapasiteten for lav. Ikke minst ble det mer å gjøre hjemme, hvor smitten fortsatte å gå opp.

Den 30. desember mente FHI likevel at rådet om å holde seg mest mulig hjemme og unngå sosial kontakt «bør vurderes fjernet» nasjonalt på grunn av svak etterlevelse. Samtidig var de skeptiske til obligatorisk grensetesting, fordi frivillighet kunne fungere bedre.

Helsedirektoratet skrev at fjerning av disse rådene vil gi et svært uheldig signal til befolkningen. De gikk inn for obligatorisk grensetest.

Nå i slutten av januar skriver FHI i sin siste rapport at «alle virus vi har hatt i Norge til nå, og som har gitt utbrudd, har kommet utenfra». Hjemmeavlede varianter slås ned og slutter og sirkulere.

STENGE NED RINGEN FRA HYTTA: Helseminister Bent Høie på pressekonferanse sist helg da ytterligere 15 kommuner fikk strenge tiltak. Foto: Regjeringen.no

Rådgivning i coronaens tid er ferskvare. Fakta på bakken endres så kjapt.

Det skulle bare gå tre dager før FHI den 2. januar anbefalte å unngå gjester hjemme og ha mindre kontakt, blant annet for å gi kommunene tid til å få på plass testing av innreisende.

Norge går i retning newzealandsk metode i kampen mot corona. Regjeringen har innført regler vi ikke kunne fantasert om i 2019.

Det er enkelt å si nå, at stress-opplegget forrige helg med hytte-nei skutt fra hofta og stengte barnehager, kunne vært unngått.

Men det virker som den politiske viljen er stor nok først når krisen er her.

Og et par mutantsmittede personer som reiser til Norge er ikke noe problem. Før de smitter andre. Da kan det til gjengjeld være for sent.