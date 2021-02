Kommentar

Ap, Frp og 22.juli-terroren

Av Hanne Skartveit

Klimaet har blitt hardere. Og Arbeiderpartiet har blitt svakere. Ti år etter terrorangrepet mot AUF, strever partiet fortsatt med å finne tilbake til seg selv.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det er ulike årsaker til Aps krise de siste årene. Men langtidsvirkningene etter 22.juli 2011 kan ikke undervurderes. Ikke bare mistet Ap mange av sine unge talenter på Utøya. Enda flere ble skadet for livet, fysisk og psykisk. Andre trakk seg unna politikken, noen for godt.

De menneskelige kostnadene har vært - og er - enorme. Men det handler om mer enn det. En organisasjon har på et vis sitt eget liv, med tradisjoner og historie, og vaner og rutiner som binder menneskene sammen. Massakren av AUFerne på Utøya rokket ved alt dette. Ved tryggheten og stabiliteten.

Splittet toppledelse

Og det rokket ved Aps selvtillit. Styringspartiet hadde ikke klart å styre Norge på en måte som sikret borgernes liv og sikkerhet. Det ble særlig tydelig da Gjørv-kommisjonen året etter terroren kom med sin rapport, med sterk kritikk av beredskapen både under angrepet, og i årene forut.

Det er rimelig å tenke seg at en organisasjon, eller et parti, kan bli traumatisert av voldsomme opplevelser. At sjokket og sorgen setter seg. At tillitsvalgte blir utslitt, eller utbrent etter å ha stått i følelsesmessig utmattende situasjoner. Gjennom mange år. At det blir vanskeligere å få opp energi og entusiasme for hverdagspolitikken, når det så lenge har handlet om liv og død.

Daværende statsminister og Ap-leder Jens Stoltenberg var opptatt av samhold, ikke splid, etter 22.juli. Foto: Tore Kristiansen

Særlig kan det bli tøft dersom det er ulike meninger om hvordan organisasjonen skal takle det som har skjedd. Denne uken fikk vi innsyn i splittelsen i Aps toppledelse i synet på hvordan de skulle svare på terroren. Partiet har selv tatt initiativet til boken “Arbeiderpartiet og 22.juli”, som er skrevet av historikeren Hallvard Notaker.

Daværende partisekretær Raymond Johansen presset på for å ta et ideologisk oppgjør med Frp i ukene og månedene etter 22.juli 2011. Statsminister og Ap-leder Jens Stoltenberg satte foten ned, ved flere anledninger. Stoltenberg ville holde nasjonen samlet i møte med en politisk motivert massakre på norsk jord.

Samholdet hadde en pris

Stoltenberg hadde rett. Vi kan prøve å se for oss hvordan det hadde gått, dersom Ap høsten etter angrepet på regjeringskvartalet og Utøya hadde gått løs på Frp. Mens rosetog og ord om kjærlighet dekket over det uforløste raseriet, og vi alle strevde med å forstå det uforståelige. ‘

Splittelsen i det norske samfunnet ville blitt dypere. Motsetningene i det politiske Norge ville blitt sterkere. Samholdet ville blitt svekket.

Men det er også åpenbart at samholdet har hatt en pris. I Ap og AUF opplever de at det i ettertid har handlet for mye om angrepet på hele Norge, og for lite om at dette faktisk var et angrep på dem. Anders Behring Breivik massakrerte ungdommer fordi de var sosialdemokrater, fordi de var med i AUF.

Unge AUFere opplever fortsatt hatet, i form av trusler, hets og trakassering. De har erfart at hat kan føre til handling. Og de etterlyser et skarpere oppgjør med de høyreekstreme kreftene i det norske samfunnet.

Kunne radikalisert Frp

Det er lett å stille seg bak et slikt ønske. Men svaret ligger ikke i å gjøre kampen mot høyreekstremismen til et oppgjør med Frp, slik Johansen ivrer for. Frp er ikke et høyreekstremt parti. Det er et populistisk parti, til høyre i det politiske landskapet.

Siv Jensens Frp er et populistisk parti, til høyre i det politiske landskapet. Foto: Harald Henden

Frp har fanget opp mye av misnøyen, og mye av uroen mange nordmenn kjenner ved et Norge som har forandret seg mye og raskt gjennom de siste tiårene. Frp har, og har hatt, elementer i seg som frir til mørke politiske krefter. Men det er grunn til å tro at Frp har sørget for at vi ikke har et stort ytterliggående høyreekstremt parti i Norge, slik som vi ser i mange andre europeiske land.

Et angrep på Frp rett etter 22.juli kunne radikalisert både partiet, og deres velgere. Å stenge dem utenfor den kollektive sorgen, utenfor det fellesskapet alle nordmenn, uavhengig av bakgrunn og opphav, var del av i disse ukene og månedene, kunne blitt farlig.

Beredskap i to betydninger

Motsatt av det Raymond Johansen synes å mene, kan Stoltenbergs håndtering ha gitt de ekstreme kreftene mindre plass i det norske samfunnet enn de ellers ville fått. Stoltenberg dempet motsetningene, samtidig som han skjerpet kravene til oss alle om å være beredt, om å slå tilbake. Om å beskytte anstendigheten i det politiske ordskiftet.

Det skjedde da Sylvi Listhaug for to år siden, som justisminister, beskyldte Ap for å sette hensynet til terroristene foran hensynet til landet. Den massive fordømmelsen av hennes giftige angrep på Ap ble så kraftig, kanskje nettopp fordi mange hadde 22.juli i bakhodet. Mange kjente ansvar for å si fra. Listhaug måtte motvillig beklage - og til slutt gå ut av regjeringen.

Daværende Ap-sekretær, nåværende byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, ville ha en annen linje fra Ap enn Jens Stoltenberg la opp til. Foto: Terje Bringedal

Vi fikk en omfattende debatt om beredskap etter 22.juli. Beredskap handler om evnen til å beskytte landets borgere. Men også om evnen vi som samfunn har til å stå imot autoritære og totalitære ideologier, og til å slå ned på rasisme og diskriminering. Og ikke minst - vår evne til å se hverandre som enkeltmennesker og individer, med samme rett til frihet og beskyttelse mot diskriminering og overgrep.

Tar tid å heles

Det er denne siste typen beredskap mange AUFere etterlyser. I dette inngår også kampen mot ekstremisme. Ekstremismen fores av løgner og konspirasjonsteorier. Vår beste beredskap er å snakke sant - og å snakke sammen, fra ulike ståsteder, om det som er vanskelig.

Vi må ikke blande uenigheter i innvandringspolitikken, og oppgjør med høyreekstremisme. Min påstand er at vi har hatt en ganske god debatt om integrering og innvandring hos oss. Det er, og har vært, viktig at virkelige problemer diskuteres, og at andre enn ytre høyre setter ord på utfordringer og problemer som oppstår. Spørsmål som sosial kontroll, likestilling, menneskerettigheter og grunnleggende frihet for alle. Her har vi i Norge hatt en annen og mer åpen debatt enn for i eksempel i vårt naboland, Sverige.

Det er antagelig lenge til Ap og AUF klarer å heles etter det som skjedde sommeren for knappe ti år siden. Vi andre kan bidra ved å erkjenne at det mest av alt var et angrep på dem. På deres ungdommer, på deres verdier, og på alt de står for.