Sexkjøpsloven er viktigere enn noen gang

Det er et stort samfunnsproblem at flere og flere unge kvinner ser seg nødt til å ty til såkalt «sugardating».

JOEL YSTEBØ, bystyrerepresentant, Bergen og sentralstyremedlem i KrFU

Torsdag 14. januar ble et nytt program sendt i dokumentarserien «Insider» på FEM, hvor programleder følger masterstudenten med det fiktive navnet «Sara» fra Bergen.

«Sara» hadde på grunn av manglende studiestipend, valgt en alternativ vei for å tjene til livets opphold. Hun gjorde det som flere og flere unge kvinner de siste årene har sett seg nødt til å gjøre, hun opprettet en bruker på en såkalt sugardating-sider. Disse sidene blir brukt av eldre menn til å treffe yngre kvinner for å kjøpe sex.

Det dokumentaren setter søkelyset på er bakgrunnen for hvorfor unge kvinner velger å selge sex. Årsakene som pekes på er blant annet ensomhet, behov for penger og dårlig selvtillit. Selv om dette for noen kanskje kan oppfattes som en gullkantet måte å tjene penger på, så var «Saras» fortellinger om møtene med mennene på sugardating-siden på ingen måte lysbetonte.

I en av fortellingene endte «Sara» opp med å gå: «Tidligere på kvelden hadde han gjort ting jeg ikke syntes var greit. Han var så påtrengende at jeg endte opp med å ha sex med han. Jeg hadde sagt nei, og jeg begynte å gråte, men så tenkte jeg: Jaja, kanskje det bare er én gang».

Det at flere og flere unge kvinner ser seg nødt til å ty til «sugardating» for å enten tjene til livets opphold, få bedre selvtillit eller en kombinasjon, er blitt til et stort samfunnsproblem. Et samfunnsproblem kyniske eiere av disse datingsidene nyter godt av. Møtene unge kvinner som «Sara» forteller om skildrer middelaldrede menn uten respekt for unge kvinner og tydeligvis uten dårlig samvittighet for at man utnytter studenter i en krevende livssituasjon.

Sugardating er blitt til en råtten industri som utnytter sårbare kvinner. En industri som har fått solid fotfeste også i Norge. Denne industrien må knebles og det må også skje politisk. Her er sexkjøpsloven et av våre viktigste verktøy.

Ifølge August Simonsen og Ane Breivik i Unge Venstre er det viktig å fjerne dagens sexkjøpslov. Fordi «i en liberal stat som Norge er det et viktig utgangspunkt at man kan gjøre som man vil, så lenge man ikke skader andre. Dersom to voksne mennesker ønsker å ha sex med hverandre, må de selvfølgelig få lov til det. Vi ser ikke hvorfor dette utgangspunktet skal endres bare fordi det kommer penger inn i bildet».

En slik liberal tilnærming til lovverket, som underkommuniserer hvilke store skadelige konsekvenser kjøp av sex kan få for mennesker i en sårbar situasjon, er det siste vi trenger for at nettopp studenter som «Sara» ikke skal påføres livsødeleggende opplevelser på grunn av et forsøk på å løse en krevende livssituasjon.

For selv om kjøp av sex fortsatt skjer i Norge, til tross for sexkjøpsloven, gir forbudet et hodebry for dem som benytter seg av denne industrien, og gjør det vanskeligere å kjøpe sex. En av måtene dette kommer til å utrykk på, er at mennene som oppretter profiler på disse datingsidene, blir nødt til å bruke andre plattformer for å kommunisere kryptert.

Dette viser både at vi må sette inn enda flere tiltak slik at flere blir domfelt for kjøp av sex, men også at sexkjøpsloven er viktig for å hindre fullt frislipp. Sexkjøpsloven er viktigere enn noen gang.