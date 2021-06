Kommentar

«Han er en drittsekk. Men han er vår drittsekk».

Av Ole Kristian Strøm

Vladimir Putin (68) holder seg for nesen når han støtter Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko (66).

Sist uke dro Lukasjenko til skruen ytterligere. Den som blir pågrepet to ganger i demonstrasjonstog, risikerer opptil tre års fengsel. Den som dømmes for å ha spredt «falsk informasjon som diskrediterer staten», kan få fire år i et ugjestmildt hviterussisk fangehull.

Møtte Putin

Hvordan kan det ha seg at Lukasjenko – en sann fiende av demokratiske og vestlige verdier, en pioner i å utvikle et nytt diktatur etter Sovjetunionens sammenbrudd, en naturlig alliert av Moskva og en gjeldstynget president som trenger støtte fra Kreml – er en kar som Putin aller helst vil bli kvitt?

Den politiske analytikeren Kirill Rogov skriver at «Hviterussland er et bein som har satt seg fast i halsen på Moskva – og ikke beveger seg verken framover eller bakover».

Lukasjenko var kjapp til å dra til Svartehavet og møte Putin, attpåtil få seg en hyggelig tur på den russiske presidentens yacht, etter flykapringen – der et Ryanair-fly med den opposisjonelle Roman Protasevitsj (26) om bord ble tvunget til å lande i Minsk og den hviterussiske aksjonisten dratt ut av flyet – og gud vet hvordan han har det nå.

Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko er avhengig av eksporten til Russland Foto: Sergei Sheleg / POOL BelTa

Behovet for støtte fra Putin var selvfølgelig et resultat av den massive fordømmelsen i vesten, og kravet om at det nå må settes inn enda sterkere lut mot Lukasjenko og hans regime.

«Vår drittsekk»

Til tross for at besøket varte i to dager, kom det fram lite informasjon om hva de snakket om. Bildene tyder ikke på at det var så veldig hjertelig, i hvert fall ikke fra Putins side. Og i de korte tv-opptakene vi fikk se, omtalte Lukasjenko sin presidentkollega i De-form, til tross for at de må ha snakket sammen hundrevis av ganger de siste 20 årene.

– Putin ser på Lukasjenko – som vi sier på russisk – «som en drittsekk, men han er vår drittsekk», sier Helsingforskomiteens Inna Sangadzhieva når vi snakker om forholdet mellom de to presidentene.

Det er viktig å huske på at dette er to karer med vidt ulik bakgrunn. Putin er KGB-agenten som plutselig ble president. Født og oppvokst i hjertet av storbyen Leningrad, nå St. Petersburg. Lukasjenko derimot var sjef for et svært kollektivbruk, altså et enormt jordbruk, og kom derfra til å bli president i det nye Hviterussland i 1994.

Sovjet-nostalgi

Så Putin ser nok på Lukasjenko litt som en bondeknøl. Til tross for at den hviterussiske presidenten er minst like opptatt av pomp og prakt som sin russiske kollega og – i motsetning til Putin – ikler han seg gjerne generaluniformen.

Og dette er kanskje typisk for forskjellen mellom dem: Mens Lukasjenko er en kar som uttaler seg rett frem og uttrykker seg så alle forstår det, tilhører Putin agenttradisjonen med at man gjerne skal formulere seg på en mest mulig tvetydig måte, for å skape spenninger og usikkerhet til egen fordel.

Russlands president Vladimir Putin er gammel KGB-agent Foto: MLADEN ANTONOV / POOL

Det er også interessant at mens Lukasjenko åpenbart er preget av Sovjet-nostalgi, er det ikke sånn med Putin (selv om han gjerne beskyldes for det i vestlige medier). For i Putins kleptokrati handler det snarere om luksus, gjerne på vestlig vis.

Ukraina ble fiende

Til besøket hos Putin ved Svartehavet hadde Lukasjenko tatt med seg sønnen Kolja (16), den yngste, som han har med elskerinnen. De to eldre sønnene, som han har med sin kone, er også plassert i sentrale posisjoner den siste tiden. Men det er ingen tvil om at det er Kolja som Lukasjenko satser på. Trolig håper han at 16-åringen kan etterfølge den 66 år gamle faren som president etter hvert.

Forholdet mellom Russland og Hviterussland ble annerledes etter at russerne annekterte Krim. På den måten ble det historisk sett allierte Ukraina en fiende, som plutselig ble sterkere knyttet til Vesten.

Moskva trodde nok at Minsk den gang skulle gli ganske lett i rekken som Kremls eneste fullverdige allierte. Men luringen Lukasjenko har aldri anerkjent Krim som russisk – til Putins grenseløse irritasjon.

Avhengig av eksporten

Lukasjenko har også vært klar på at Hviterussland ikke skal bli en del av Russland, noe mange hviterussiske velgere setter stor pris på. På denne måten har han også holdt døren på gløtt mot Vesten.

Derfor har han også satset stort på IT-industrien. Men Hviterussland er fortsatt veldig avhengig av eksporten til Russland for å holde økonomien på fote.

Etterdønningene av det skandaløse valget i august 2020, protestene og nå flykapringen, har trukket Lukasjenko mot Moskva.

Det hersker apati

Sanksjonene skaper trøbbel for begge presidentene. Putin hadde helst sett at Lukasjenko hadde blitt erstattet med mer Kreml-tro president ved valget i august. Men han vil selvfølgelig ikke ha Svetlana Tikhanovskaja, som riktignok har snakket varmt om å ha et godt forhold til Russland, men som har blitt stadig sterkere knyttet til Vesten etter at hun måtte flykte fra Lukasjenkos regime og til nabolandet (og EU/NATO-medlem) Litauen.

Opposisjonen i Hviterussland sliter. Folk flest er ikke like sugne på å ta til gatene som de var i høst. Det hersker apati. De som fortsatt kjemper mot regimet, blir knust.

Aleksandr Lukasjenko gjør alt for å bli sittende med makten. Med eller uten Putins hjelp.