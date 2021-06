VARSLER: – Gangsteren Sedat Peker hevder at Erkam Yıldırım, som er sønn av en tidligere statsminister og venn av president Erdogan, fikk åpnet en flyrute fra Caracas til Istanbul for å ta over narkoruten til Europa, skriver Asle Toje. Foto: OZAN KOSE / AFP

Som et virkelighetens «Narcos»

Er en tyrkisk ministerssønn blitt kokainentreprenør, eller er det bare på TV?

ASLE TOJE, skribent og forsker

En ministersønn drar til et fattig land og gir nødhjelp til en skole. Et flyselskap får en uvanlig avtale som gjør at de får fly når andre står på bakken. Internasjonal politikk handler ikke bare om normer og verdier - det handler også om håndgripelige ting, som penger og kokain.

Det hevder i det minste den tyrkiske gangsteren, Sedat Peker. Peker er en interessant skikkelse. Han er kriminell av yrke, men også del av det tyrkiske etablissementet. Tenk på ham som filmfiguren «Keyser Söze» fra filmen «The Usual Suspects», djevelen som ingen våger å skyte i ryggen.

Sedat Peker hevder at Erkam Yıldırım, som er sønn av en tidligere statsminister og venn av president Erdogan, fikk åpnet flyruta fra Caracas til Istanbul for å ta over narkoruta til Europa.

Minstesønnen hevder han holdt turen hemmelig fordi han ikke ønsker å sole seg i glansen av sin filantropi. Faktisk var han i Venezuela for å dele ut smittevernsutstyr, på et tidspunkt da Tyrkia hadde ti ganger høyere smittetrykk. Han er ikke bare god, han er også ydmyk.

Tyrkiske medier avdekket at Venezuela har -som eneste latinamerikanske land – lagt til rette for at regimet i Tyrkia tar over skoler knyttet til den bannlyste Gülen-bevegelsen: Erdogan-regimet ligger i krig med denne avleggeren av det muslimske brorskapet.

På samme tid har avslutningen av borgerkrigen i Columbia ført til at deler av kokain-industrien har flyttet over grensen til Venezuela, et land som i sin fornedrelse har blitt en frihavn for ulike former for kriminalitet.

De siste dagene har Tyrkia fråtset i fortellinger fra Venezuela. Gangsterens YouTube-videoer føles som «direkterapportering fra innsiden av mafiaen» og bør tas på alvor, sa Gokcer Tahincioglu, en tyrkisk etterforskningsjournalist, til Reuters.

Kokainruten gikk før via Afrika, men FN-operasjonen i Mali vanskeliggjør storskala smugling. Store beslag på havseilere og lasteskip gjort direkteleveranser risikable. I 2017 beslagla politiet 50 tonn kokain i Antwerpen, det største i sitt slag noensinne.

Kokaineksport til Europa er årlig verdt 9,1 milliarder Euro - ifølge EUs narkotikamarkedsrapport 2019, større enn hele fiskerinæringen. Kokaavlingene høstes i Columbia, Peru og Bolivia – men Venezuela er en stadig viktigere utskipningshavn, ifølge FN.

I mars kastet Venezuela EUs ambassadør ut av landet. Det var uklart om dette har noe å gjøre med EUs kritikk av narkoøkonomien, menneskerettighetsbruddene, eller brudd på demokratiske spilleregler. Eventuelt alle tre.

Men er det virkelig sant at Tyrkia spiller en rolle i virkelighetens «Narcos»? Hva som er sant, vites ikke. I Tyrkia har sosiale medier sin egen, konspirative, virkelighet. Mange nærer orientalsk mistenksomhet til egne myndigheter, folk er villige til å tro hva som helst.

Dette ble TV underholdning 24. mai. Innenriksminister Suleyman Soylu skulle svare for sønnens Venezuela-tur. Det var gripende TV. Det er sjelden president Erdogans nærmeste grilles på TV. Enda rarere, journalistene gjorde det tilsynelatende uten frykt for represalier.

Prikken over i’en var at gangsteren Sedat Peker live-tweetet intervjuet fra Dubai. Han brukte sin kriminelle ekspertise til å latterliggjøre politikerens vagheter. På samme tid var Peker nøye på ikke rakke ned President Erdogan, det får være grenser.

Tyrkia danser etter sin egen pipe. Landet ble kastet ut av F-35-samarbeidet da de kjøpte russisk luftvern, mot deres alliertes advarsler. De kontrollerer en stor del av Syria, driver borgerkrig i Libya og bistod Aserbajdsjan i gjenerobringen av deler av Nagorno Karabakh.

De er ikke alene om å være rastløse. Usikkerhet omkring USAs vilje vil håndheve internasjonale spilleregler har oppmuntret risikooppførsel, spesielt blant mektige land på randen av det gode selskap. 2021 har vært preget av mye asosial oppførsel, mer enn før.

Stater parkerer fiskeflåter andres farvann, de tvinger ned passasjerfly for å fakke dissidenter, de slipper naboland løs på brysomme minoriteter, de presser åpent Europa for penger ved å dumpe migranter – de tar sjanser de ikke før ville våget.

Naturligvis er det godt tenkelig at alt dette er misforstått. Det er tenkelig at Turkish Airlines ser Venezuela som et viktig marked, at Erkam Yıldırım er en playboy med et hjerte av gull og at Ankara bedriver bramfri, men legitim utenrikspolitikk.

Hva med EU? Om så var tilfelle, om en alliert ser import av narkotika til Europa som næringsvei, vil Unionen akseptere dette? Unionen har konfrontert narko-økonomien som springer ut av Kosovo og Albania med taler og rapporter. Uten større hell.

Det kan se ut som om EUs verdi-drevne utenrikspolitikk gjør dem for gode for en verden hvor verdier teller, men interesser avgjør. Hvem kan glemme det ydmykende møtet i Ankara i april da EU-kommisjonens leder – Ursula von der Leyen – ikke fikk plass på podiet?

Tyrkias myndigheter har innsett at de aldri vil få EU-medlemskap. Brutte løfter har skapt bitterhet og harme. NATOs motvilje mot å forsvare Tyrkia mot krigene i nabolandene har skuffet Tyrkerne, med rette. Ruset på kokain, eller ei: Tyrkia nekter å underordne seg.