Sommeren får den kroppen jeg har å by på!

Fellesferien er rett rundt hjørnet, og folk stresser for sommerkroppen mens aviser og ukeblader skriver om sine beste slanketips for en slank start på sommeren. Slanking og kroppspress ødelegger sommeren for mange av oss.

CARINA ELISABETH CARLSEN, master i empowerment og helsefremmende arbeid/Fat studies and body politics

Her om dagen leste jeg et innlegg på Instagramkontoen @norskehemmeligheter, hvor en innsender hadde skrevet: «Jeg gruer meg så mye til sommerferien, når jeg må vise den bleke huden min og alle kiloene jeg har fått det siste året». Illustrasjonen var av en blek klump med blå kjole. Med all respekt for kunstneren – det er en skikkelig stygg illustrasjon, men den treffer fordi den nok fanger opp slik veldig mange føler seg. Alarmerende mange tror de ser denne stygge klumpen når de ser seg selv i speilet.

Rundt om i de norske hjem sitter det mange, spesielt kvinner, og gruer seg til å måtte være med familie og venner på stranden. Veldig mange vil skylde på hodepine, mensen eller finne andre unnskyldninger for å slippe unna. Presset om å være solbrun (men ikke for brun), trent (men ikke for trent), slank (men ikke for slank) og sunn (men ikke for sunn), kan ta knekken på enhver, og gjøre sommeren til alt annet enn det hyggelige avbrekket det egentlig skal være.

Da jeg var yngre, gjorde jeg det samme. Jeg lærte meg å ta bilder, slik at jeg slapp å være med på bildene selv, holdt meg unna alle sommerlige aktiviteter, gikk i lange bukser og store t-skjorter, og badet i shorts og t-skjorte. Jeg gjorde i det hele tatt solide forsøk på å være usynlig, mens jeg i aller høyeste grad ble synlig. Det er en tid jeg aldri vil tilbake til, og jeg håper at du som leser dette slipper å kjenne på disse følelsene. Det er noe jeg ikke unner noen.

La kropp være kropp!

Har du noen gang tenkt på de begrepene vi bruker for kroppen vår? Kroppen får ikke lov til å bare være kropp. I fjor var det «coronakroppen», en kropp mange nå forsøker å kvitte seg med før de skal innta «bikinikroppen», «strandkroppen» eller «sommerkroppen». Som regel handler det om frykten for en bestemt kropp, ofte den tykke kroppen, og ønsket om å se ut som en magasinframside – eller et Instagramfilter.

Personlig mener jeg at så lenge du har en kropp, og det er sommer, har du en sommerkropp. Samme hvordan den ser ut. Så kan en jo fleipe litt med at en strandkropp er noe forbeholdt krabba, eventuelt stille spørsmålstegn ved hvorfor det er så appellerende å skulle bli en strand. Og ikke minst – for å få en bikinikropp – eller en badebuksekropp for den del – er det vel strengt tatt bare å ta på seg en bikini…?

Men skal vi legge flåseriet til side er det jo dessverre ganske alvorlig at jakten på en bestemt kroppstype blir veien til lykke og selvrealisering. Ofte gir den ringvirkninger som er svært uheldige, og skadelige. Kroppspress handler om et press for å se ut på en bestemt måte, og går svært ofte utover den psykiske helsen til den enkelte.

Urettferdig sammenligningsgrunnlag

Jeg mener vi lever i et samfunn som sammenligner seg med Photoshop, og det tross for at vi vet at de vi sammenligner oss med er fikset på. Vi sammenligner oss ikke lengre med den peneste jenta i klassen, men med hele verden – og i motsetning til da jeg gikk på ungdomsskolen og de peneste jentene tross alt så ut som ganske vanlige jenter på ungdomsskolen, er det vi nå finner på nett retusjert, sminket med både produkter og metoder jeg ikke skjønner noen ting av og med et smakfullt filter.

I en undersøkelse gjort av Norstat, publisert på norstatpanelet.no på Instagram, kom det frem at svært mange nordmenn sier de seg påvirke negativt av hva de ser i sosiale medier. Sammenligningsgrunnlaget ser heldigvis ut til å avta med alderen, men det er likevel tankevekkende at så mye som 10% av de over 60 år kjenner på et kroppspress på bakgrunn av hva de får presentert gjennom skjermen. Enda mer bekymringsverdig er det at så mange som 65% av ungdom i alderen 15-17 kjenner på det samme presset. Her er det all grunn til at foreldrene må på banen for å forklare poden et og annet om kildekritikk og selvaksept.

Det er viktig å huske på at det vi blir eksponert for, er det vi etter hvert anser som normalt, og derfor er det ikke så rart at mange tror at det er feil å ikke ha den kroppen som selges inn som «normen», eller på andre måter føler seg feil. Hvis du ikke følger noen mennesker på sosiale medier som ligner på deg, skaper du også en avstand mellom hva du ser i speilet og hva du ser på skjermen. Da havner du gjerne på siden av ditt eget liv – og ikke minst er det stor sannsynlighet for at du, som innsenderen til Norske Hemmeligheter, gruer deg til sommeren hvor vi alle er mer synlige.

Plei den psykiske helsen

Jeg mener vi må slutte å sammenligne oss med alle andre, og gi oss selv en pause fra kroppspresset. Det er selvfølgelig lettere sagt enn gjort, men: Altfor mange baserer sin egen verdi og selvverd på negative kommentarer eller hva de tror andre tenker og mener om kroppene deres. Det gir en begrenset livskvalitet, og du frarøver deg selv late dager i sola, bading og sommerhygge.

Verden har vært i en pandemi, og at du eventuelt har gått opp noen kg og sett lite sol får så være. Det har de fleste andre også. At du har gått opp eller ned i vekt er ingen indikator på om du er et godt eller dårlig menneske eller hvor mye eller lite selvkontroll du måtte ha. Det eneste den sier noe om er hvor stor eller liten du er.

Du har den kroppen du har, her og nå. Du kan ikke hate deg selv glad, og du kan ikke kritisere deg selv til å bli en annen. Derimot kan du gjøre små grep i egen hverdag for å være litt snillere med deg selv, senke skuldrene og puste med den magen du har.

Du kan for eksempel avfølge alle som får de til å føle deg ræva i sosiale medier, spesielt i en tid som dette når det florerer bilder av kropper som potensielt gir deg dårlig samvittighet. Alternativt anbefaler jeg å lete opp kontoer med folk som ligner deg. Ser du noe mange nok ganger, blir det også normen.

Du kan øve på å si hyggelige ting til deg selv, eller i det minste nøytrale ting. Klarer du ikke si at du har pene ben, så tenkt i det minste på hva du kan gjøre med de bena.

Du kan tenke på alle de fine opplevelsene kroppen din har gitt deg. Kanskje har du båret frem barn, kanskje har du gjort spennende ting, opplevd nytelse, gode smaker, glede og fine eventyr. Kroppen din er ganske kul når du først tenker etter!

Så pakk vekk den dårlige samvittigheten – den gir deg intet annet enn svekket livskvalitet. Spis heller en is og bruk bikini – hvis du vil. Både stranda og sommeren er for oss alle, og sommeren, den tar gladelig imot den kroppen du gir deg. Husk at en sommerkropp, kan like gjerne være en helårskropp, og helårskroppen – den har mange former og fasonger.