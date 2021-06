Leder

Bedre rettsvern for lærere

TRYGGHET: Trygge lærere skaper trygge elever. Derfor må lærere sikres rettsvern. Foto: Line Møller

Elever har rett til en mobbefri hverdag på skolen. Det samme må lærere ha. «Krenkeparagrafen» svekker dette.

Da opplæringslovens kapittel 9 A om elevenes skolemiljø trådte i kraft 1. august 2017, var det på høy tid. I mange år hadde det vært en stor offentlig debatt om mobbing på skolen. Mange elever manglet god nok rettsvern. Konsekvensene av mobbing er alvorlige og kan i enkelte tilfeller føre til ødelagte liv.

Den ferskeste elevundersøkelsen viser at 1,2 prosent av de norske elevene forteller at de er blitt mobbet av en voksen på skolen. Andelen har gått ned. Det ser ut til at loven virker etter hensikten.

På samme tid er det stor økning i vold begått av elever mot skoleansatte. Særlig i Oslo, hvor man har sett en femdobling de siste årene. I all hovedsak skyldes tallene bedre rapporteringsrutiner. De gir et godt innblikk i hva lærerhverdagen kan bestå av.

Volden blir for det meste begått av yngre elever, men også den typen vold kan ha alvorlige konsekvenser for lærere som mister sin trygghet i arbeidshverdagen.

Det er avgjørende at det finnes rettslige virkemidler som ivaretar elever på skolen. Det skal være nulltoleranse for skoleansatte som mobber elever.

Samtidig er det er viktig å ivareta læreren. Og her finnes det nå flere eksempler på at lærere opplever å miste sitt rettsvern og sin autoritet i klasserommet. Rundt om i Kommune-Norge står striden om at elevenes rettigheter kommer i konflikt med skoleansattes rettigheter. 9 A har skapt en fryktkultur hos lærere.

Ofte handler det om krenkelser. Opplæringslovens paragraf 9 A-5 «krenkeparagrafen», slår fast at det er en skjerpet aktivitetsplikt dersom en som jobber på skolen krenker en elev. Her, som i de fleste slike saker, blir det ofte ord mot ord. Og det er den sterke part, altså læreren som må be eleven om unnskyldning.

Det kan være på sin plass. Men der det ikke er tilfellet, svikter praktiseringen av den nye loven. Det kan være en fare for at en slik bestemmelse kan bli misbrukt av elever som er misfornøyde med læreren sin.

Clemens Saers-saken er en av de første sakene hvor denne paragrafen ble brukt og læreren ble nektet å undervise i faget han hadde undervist i i 46 år. Tre år i forveien hadde læreren blitt brutalt slått ned av en elev på skolen.

En gjenganger i slike saker er at lærerens rett til kontradiksjon og innsyn ser ut til å stå svakere. Slik svekkes læreres rettssikkerhet.

Elevenes beste står ikke i strid med lærernes rettigheter. De to henger snarere tett sammen.

Lærere skal føle seg ivaretatt på jobb, de skal ha verktøy til å håndtere voldelige elever, og de skal ha arbeidsgiveren i ryggen. Bare slik kan de gjenopprette den autoriteten de er i ferd med å miste i klasserommet. Trygge lærere gir trygge elever.