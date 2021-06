RASISME: – Er det virkelig sånn at en rasisme støttet av lovverk, domstoler og voldsmakt ikke er verre enn en rasisme som ikke har slik støtte, spør Jostein Gripsrud. Foto: UiB

Debatt

Bedre og verre rasisme?

Jeg tror jeg må kronikkforfatterne Mohammed Abdi og Lars Toft-Eriksen om å forklare.

Publisert: I går 09:23

JOSTEIN GRIPSRUD, professor i medievitenskap (UiB)

Mohammed Abdi og Lars Toft-Eriksen bidro 2. juni i VG ytterligere til min lyst til å se utstillingen av Edvard Munchs bilder med sirkusartisten Sultan Abdul Karem.

Jeg kan nok ha noen forslag til litt andre synsmåter i tillegg, for eksempel knyttet til et litt annet syn på «orientalismen» (jfr Edward Said) i malerkunsten: Er det ikke en slående beundring i blikket Karem betraktes med?

Jeg kunne også gjerne tenkt meg litt andre eksempler i tillegg i en artikkel som snakker om rasisme i allmennhet og utnyttelse av andre i allmennhet (hvorfor er ikke for eksempel slavehandelen over det indiske havet minst fra 800-tallet en gang hintet til?).

les også Abdi/Toft-Eriksen: «En riktig tiltalende neger»

Men i sammenhengen er dette uviktig i forhold til denne formuleringen, som jeg slutter meg til: «Samfunnet er ikke lenger gjennomsyret av rasistiske holdninger, men fortidens rasistiske forestillinger preger fortsatt vårt samfunn og er slik med på å opprettholde stigmatiserende, diskriminerende og ekskluderende strukturer.»

Helt på tampen av artikkelen heter det imidlertid at «[r]asismen i dagens Norge er ikke noe bedre fordi den ikke er så grov eller ekstrem som fortidens rasisme, eller fordi forholdene er verre andre steder.» Så siterer de en britisk-karibisk journalist, Gary Younge, som i fjor skal ha skrevet: «Rasisme er aldri bra eller bedre noe sted. Det finnes rett og slett ingen bedre rasisme.»

Der fikk de den, de i den amerikanske borgerrettsbevegelsen, alle som bekjempet Jim Crow-lovene i USA og trodde det betydde noe det de drev med. Der fikk de den, de drepte i Sharpeville-massakren og alle andre ofre for kampen mot apartheid i Sør-Afrika. Nelson Mandela trodde det var et framskritt da de svarte endelig fikk rettmessig politisk makt i landet.

Han tok feil, mener åpenbart Abdi, Toft-Eriksen og Younge: Det finnes rett og slett ingen bedre rasisme. Mindre «grov» og «ekstrem» rasisme er «ikke noe bedre».

Men er det virkelig sånn at en rasisme støttet av lovverk, domstoler og voldsmakt ikke er verre enn en rasisme som ikke har slik støtte? Er det sånn at rasismen bare enten fins eller ikke fins? Samtidig sies det jo i kronikken at «[e]nhver tid og ethvert samfunn har sin form for rasisme». Altså alle samfunn, alltid, over hele kloden. Og her fins det ingen skiller mellom bedre og verre varianter?

Jeg tror jeg må be Abdi og Toft-Eriksen forklare.