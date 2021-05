FRA SUKSESS TIL URETT: – Historien om norsk boligpolitikk er på mange måter en suksesshistorie. Men ikke nå lenger. Nå er boligmarkedet blitt grunnleggende urettferdig, skriver kronikkforfatteren. Bildet er fra Norges første drabantby Lambertseter, og ble tatt i 1956. Foto: NTB

Vi trenger en totalrenovering av boligpolitikken

Vi har overlatt all styring av hvordan folk bor i Norge til markedet. Det største oppussingsobjektet er norsk boligpolitikk.

KARI ELISABETH KASKI, stortingsrepresentant (SV)

For noen uker siden kom regjeringen nok en gang med en innrømmelse som burde få mye mer oppmerksomhet. Bortgjemt i papirbunkene til revidert nasjonalbudsjett sto denne setningen:

«Høy gjeld i husholdningene og høye eiendomspriser er de største sårbarhetene i det norske finansielle systemet».

Vi har fått mange advarsler om dette i lengre tid. Boligmarkedet er blitt en trussel mot norsk finansiell stabilitet.

Likevel har regjeringa gjennom åtte år ikke tatt noen grep tilstrekkelig for å roe ned prisveksten og gjeldsveksten. Enda mer slående er dette: Mot denne store sårbarheten presenterer ingen, verken regjering eller det meste av opposisjonen, noen ny politikk. Norsk boligmarked skal mer eller mindre fortsette som det har gjort.

Boligprisene løper løpsk, og det er dem som står utenfor som betaler prisen. Boligpolitikken i Norge øker forskjellene.

Norge har et av Europas mest deregulerte boligmarkeder. Etter å ha overlatt all styring av boligsektoren til markedet i tiår etter tiår har vi fått et marked som løper løpsk, som ikke lenger fungerer slik det skal. Boligmarkedet øker de økonomiske ulikhetene i samfunnet, og særlig dramatisk er forskjellen mellom de som er på innsiden og de på utsiden.

Gjennom de store skattefordelene for de på innsiden, forsterkes forskjellene ytterligere.

Det er vanskeligere å komme seg inn på markedet. Mellom 2003 og 2019 har boligprisene steget med 163 prosent, over dobbelt så mye som lønnsveksten i samme periode. Det hjelper ikke å kutte middager ute eller la være å kjøpe nye jeans: Man kan ikke spare seg til bolig, markedet vil, som regel, løpe fra deg. Konsekvensen er at de fleste er avhengig av «foreldrebanken», og slik går også denne skeivfordelinga i arv.

I hovedstaden, der jeg bor, har økningen vært tre ganger så høy som lønnsveksten. Men også i resten av landet har prisveksten vært formidabel og altfor høy. Boligprisene for brukte boliger i Norge har nesten doblet seg de siste ti årene. Veien inn i boligmarkedet for dem som står utenfor, blir stadig vanskeligere. Døren til den første leiligheten er for veldig mange fortsatt låst.

Det er ikke tilfeldig hvem som står utenfor boligmarkedet. De som tjener minst, er også de som eier minst og denne utviklinga er forsterket de siste årene.

Ta sykepleierne, for eksempel. Organisasjonen Eiendom Norge har i mange år hatt den såkalte «sykepleierindeksen». Den viser at en person med en vanlig sykepleierlønn bare har råd til 2,5 prosent av boligene i Oslo, hvis ikke de er så heldige å kunne få hjelp av foreldre eller andre.

I Norge er mye av boligpolitikken konsentrert rundt boligeierne. Men da glemmer en at boligformuen er svært ujevnt fordelt. En fjerdedel av nordmenn eier ikke egen bolig. Bare 14 prosent av den tiendedelen som tjener minst, eier egen bolig, mens hele 92 prosent av den tiendedelen som tjener mest, gjør det. De som står utenfor, går glipp av mye, ikke minst de økonomiske fordelene som følger med det å eie bolig, som enorme skattesubsidier fra myndighetene.

Skattefordelene er verdsettelsesrabatt i formuesskatten, rentefradrag for inntektsbeskatning, eller manglende beskatning av salg og utleie av deler av egen bolig. Alt dette gir store fordeler til dem som har kommet seg inn på boligmarkedet, betalt av dem som står utenfor, gjennom skattesystemet. I et vanlig år mottar de som eier hus og hytte over 30 milliarder kroner i skatterabatt av staten.

I realiteten er det en overføring fra dem som har minst til dem som har mest. I tillegg kommer en skattesubsidie på om lag én milliard kroner gjennom BSU-ordningen, som også favoriserer dem som er i posisjon til å spare, som regel med hjelp av foreldre, på bekostning av dem som kommer fra en mindre bemidlet bakgrunn.

Skattesystemet gir altså svært uheldige insentiver til å investere i eiendom på bekostning av andre investeringsobjekter. Det presser opp videre opp prisene. Nordmenn har i dag i gjennomsnitt lån på over 245 prosent av inntekten. Det er svært mye, både i en historisk kontekst og når man sammenligner med andre land.

Den norske gjeldsveksten har fortsatt nesten uavbrutt siden slutten av 1990-årene. Dersom renta øker, vil svært mange måtte kutte i annet forbruk for å betjene et dyrere boliglån. Det vil igjen kunne gi en nedtur for hele økonomien.

Alle skal ha mulighet til å skaffe seg og beholde en egnet bolig og være en del av et trygt bomiljø og lokalsamfunn. Bolig verken kan eller skal være et gode forbeholdt de som kan få hjelp til å komme seg inn på markedet.

SV har fremmet en pakke med forslag i Stortinget nå som vil gjøre noe – ikke alt, men noe – for å begynne arbeidet med å reise norsk boligpolitikk på ny. Vi vil endre skattesystemet, regulere måten boliglån gis, bygge opp en ikke-kommersiell boligsektor, og lage en boligplan for hele landet.

La oss ta skatt først. En skatt på bolig, særlig store boliger, er med på å temme markedet, gi mindre spekulasjon og dermed dempe prispresset. Økt skatt på eiendom og redusert skatt på inntekt er også i tråd med rådene fra usedvanlig samstemte økonomer både nasjonalt og internasjonalt.

Bolig og eiendom er sterkt subsidiert i skattesystemet. I et normalår er skatteutgiftene til bolig og fritidseiendom over 30 mrd. kroner. Det er ganske vilt å tenke på, men den norske boligbeskatningen omfordeler altså et titalls milliarder kroner hvert år direkte fra dem som har minst, til dem som har mest.

Det er ikke bare på skatt en må ta grep for å dempe presset. Det bør vi også gjøre på boliglånsreguleringen. Regjeringen har tidligere begrenset bankenes utlån gjennom høyere krav til egenkapital. Dette har nok i for stor grad favorisert dem som allerede var inne på markedet på bekostning av dem som var utenfor. I stedet bør vi begrense bankenes utlån i større grad til de som putter pengene i flere boliger.

En ide som veldig mange andre land har benyttet seg av, men som Norge – landet uten boligpolitikk – ikke har tatt i bruk, er det som kalles «tredje boligsektor». Det er kort fortalt en mellomting mellom å leie og eie. Dem som bor i dem leier dem, men har rett til å bo der så lenge de vil. I Danmark for eksempel bor nesten en million mennesker i det som der heter «allmenne boliger». Det gjør at flere får tilgang på stabile boliger der de kan bo over lang tid, til en overkommelig pris og der de kan være hjemme.

Det handler om å gi flere folk flere veier inn i boligmarkedet. Dette kan for eksempel gjøres ved at staten, kommuner eller ikke-kommersielle boligselskap eier boliger som folk kan leie til en rimelig og regulert leie så lenge de vil, og selv disponere boligen som de ønsker, eller kjøpe boligen på sikt.

Historien om norsk boligpolitikk er på mange måter en suksesshistorie. Men ikke nå lenger. Nå er boligmarkedet blitt grunnleggende urettferdig, og mer dramatisk, det øker forskjellene mellom folk og truer finansiell stabilitet.

Nå må politikken gjøre bolig til et velferdsgode igjen, og ikke et spekulasjonsobjekt.