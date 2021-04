SENABORT: – Jeg er en av dem som har hatt behovet og benyttet meg av muligheten for senabort. Når jeg hører argumentene som fremmes kjenner jeg meg ikke igjen, skriver Line S. Wegger. Foto: Privat

Et lite gjennomtenkt forslag

Kan politikerne som vil utvide retten til selvbestemt abort ha latt seg forlokke og forlede av kampen for kvinners rettigheter, uten egentlig å sette seg inn i hvordan dagens system fungerer, eller hvilke konsekvenser en liberalisering av abortloven vil medføre?

LINE S. WEGGER, sivilingeniør

Flere partier har på sine landsmøter vedtatt en radikal endring av dagens abortlov. Vedtakene begrunnes med at man har lyttet til kvinners erfaringer og de som opplever nemndsystemet som en belastning.

Jeg håper også at det vil bli lyttet til min erfaring.

Det understrekes at kvinners selvbestemmelsesrett og muligheten til å få utført abort selvfølgelig skal ivaretas. Jeg er en av dem som har hatt behovet og benyttet meg av muligheten for senabort.

Når jeg hører argumentene som fremmes kjenner jeg meg ikke igjen, og jeg undrer meg over om de som har foreslått dette egentlig vet hvordan systemet med nemndbehandling fungerer i dag?

Vi fikk nemndbehandling da jeg var i uke 15 pluss fem dager. Jeg hadde da følt meg gravid i lang tid og tanken på at jeg skulle ha gått gravid i ytterligere seks uker før inngrepet, fremstår som den reneste tortur. Nå vil noen åpne for selvbestemt abort på et tidspunkt der man i flere uker kan ha kjent liv.

Mannen min og jeg møtte sammen i nemd. Nemden var helt tydelig på at det var fint at han var med som støtte, men at all kommunikasjon ville foregå med meg. Vi hadde altså laget dette barnet sammen og vi ønsket oss det, men nå var det kun meg som skulle få lov å mene noe.

Slik må det være, men det er likevel verdt å tenke over at en abort berører flere enn bare kvinnen. De to legene som utgjorde nemden var hyggelige, informative og forståelsesfulle. Det ble også opplyst om at en senabort medfører økt risiko for spontanabort ved ev. senere svangerskap. Selve nemndbehandlingen tok mellom fem og ti minutter, og ga meg en trygghet i min beslutning.

Etter nemndbehandlingen ble vi sendt videre til en sykepleier. Det er i utgangspunktet ikke tillatt med utskraping, så jeg fikk piller som avsluttet livet i magen og forberedte og modnet til forløsning. Et par dager senere var vi tilbake på sykehuset for forløsning/fødsel.

Det er en opplevelse jeg ikke unner min verste fiende.

Hvordan dette skal håndteres fremover? Skal det tillates utskraping frem til uke 22, eller skal det fremdeles gjennomføres fødsel? Hva hvis livet ikke har rukket å bli avsluttet i magen? Skal helsepersonell kunne reservere seg mot dette? Og har man tatt stilling til hvordan fosteret skal håndteres? Skal det destrueres, skal man ha mulighet for eget gravsted eller skal det i en fellesgrav? Hvilke medisinske og etiske vurderinger ligger til grunn for et slikt vedtak?

Forslagene fremstår svært lite balansert og lite gjennomtenkt. Kan man i sin iver etter å forbedre en ordning eller en situasjon, faktisk forverre den og gi økt belastning for dem det gjelder?

Før, under og etter inngrepet opplevde vi ikke annet en veiledning, omsorg og støtte. For meg, og mannen min, var det betryggende å ha fagfolk som ivaretok meg gjennom hele prosessen, også i selve nemndbehandlingen.

Ordet nemd er kanskje modent for utskifting, men abortsaken må ikke reduseres til polemikk.

Den berørtes reaksjon ved en abort eller senabort er vanskelig å forutse, og kanskje vet man ikke alltid hva man trenger eller har behov for. Av og til kan det å motta obligatorisk hjelp, for eksempel ved en samtale, være enklere enn å selv be om hjelp.

Dagens abortlov balanserer hensynet til kvinners rettigheter og fosterets rettsvern. Kan man ha latt seg forlokke og forlede av kampen for kvinners rettigheter, uten egentlig å sette seg inn i hvordan dagens system fungerer, eller hvilke konsekvenser en liberalisering av abortloven vil medføre?

Er det virkelig nødvendig, og ikke minst, er det klokt, med selvbestemt abort frem til uke 22, eller er det mulig å utvikle og forbedre dagens tilbud?

Det viktigste, uavhengig av utfall, vil være å sikre likebehandling, uansett hvor i landet man måtte søke hjelp.