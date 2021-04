Kommentar

Montalbano: Smaken av Sicilia

Av Yngve Kvistad

Foto: TEGNING: MORTEN MØRLAND

Siden vi likevel ikke skal noe sted med det første; hva med å reise til Sicilia?

Italias mest berømte politimann – inspektør Montalbano – blir endelig å se på norske skjermer. NetFlix legger nå ut ni av i alt 37 filmer om den matglade sicilianeren.

Serien er en kjærkommen TV-vaksine for enhver italofil som aller helst skulle vært på sydligere breddegrader. Og er du blant dem som ennå ikke har besøkt Middelhavets største øy – la dette være en forsmak.

Hver episode avdekker et nytt mysterium. Hver gang introduseres vi for nye karakterer, ny lokalkoloritt, og alltid et nytt måltid. Den som oppklarer det hele, er imidlertid alltid den samme: commissario Montalbano.

Tittelrollen til tross; karismatiske Luca Zingaretti som gir blod og ånd til inspektøren, spiller ikke den egentlige hovedrollen. I sentrum for kameraets forelskede blikk, er sagnomsuste Sicilia. Italias myteomspunne øy. Der Vårherre holdt sin lupe over land og folk, og de særegenheter han i sin kjærlige nysgjerrighet ikke forstørret, kom han i skade for å brennmerke.

SEERMAGNET: Luca Zingaretti har spilt inspektør Montalbano helt siden 1999. Anslagsvis en milliard TV-seere i 66 land har i løpet av to tiår fulgt ham. Her sammen med Isabell Sollmann som spiller Montalbanos svenske venninne, Ingrid Sjöström. Foto: Fredrik Sandberg/TT / SCANPIX

Møtet med det sicilianske i Montalbanos univers er like intenst som det er insisterende. Det er en sanselighet som er i alt på denne øya. I smak og behag. Lynne og mentalitet. Sicilia er en tilstand.

Solen er den sterkeste, landskapet det mest sublime. Kirkene og mosaikkene er de best bevarte, de greske teatrene og templene de mest autentiske. Sitronene er de saftigste, tomatene de søteste. Olivenoljen er den fruktigste, Etnas druer de kraftigste. Vinen den eldste. Og en bit konditorvare er en invitasjon til sukkersjokk. Smaken av Sicilia er essensen av Sicilia.

TV-serien bygger på romaner og noveller som Andrea Camilleri (1925 – 2019) skrev i sin livsaften. Han var nesten 70 år og nyslått pensjonist fra sitt virke som regissør, TV-produsent og professor på Italias teaterakademi da han kvitterte ut sin første Montalbano-bok.

Ideen var å putte en tidløs Maigret-skikkelse – som Camillieri kjente godt etter å ha laget 30 TV-episoder om den lunefulle Paris-detektiven – inn i en samfunnskritisk setting. Hva om Dashiell Hammet hadde rappet Georges Simenons karakter og skrevet ham inn i en Henning Mankell-historie, var tankeleken.

Originalprosaen er italiensk, håndkolorert med sørlig slang, ispedd siciliansk – som ikke er en dialekt, men et eget språk. Vittighetene er mange, men ironien subtil. En form for sardonisk lokalhumor som lyder uoversettelig.

40 bøker, utgitt på 32 språk, solgt i mer enn 30 millioner eksemplarer, tyder på noe annet. Bare de tre første er utgitt på norsk, dessverre. De er til gjengjeld mesterlig oversatt, nærmest gjendiktet, av Jon Rognlien.

Og mens vi snakker om tall: Helt siden første avsnitt ble vist på statskanalen RAI i 1999, har Salvo Montalbano og hans faste team ved politistasjonen i den fiktive byen Vigàta satt nye seerrekorder ved hver eneste sesongpremiere i hjemlandet.

Opp mot 45 prosent av Italias TV-tittende befolkning har sittet klistret til skjermen for å følge den uregjerlige politiinspektøren hamle opp med underverdenen og overordnede. I et land med tusen millioner fjernsynskanaler og 60 millioner individualister kan det selvfølgelig si noe om hva de andre stasjonene byr på. Men likevel en indikasjon på karakterens appell og seriens slitestyrke.

Det er også den TV-serie med høyest kvinneandel blant publikum. Opp mot 60 prosent av seerne har vært kvinner, ifølge Il Foglio.

Den er vist i 66 land for anslagsvis en milliard seere. Mange av disse er blitt så inspirert at Sicilia de siste to tiår har opplevd en helt egen Montalbano-turisme. Især briter, canadiere, amerikanere og tyskere oppsøker den sørlige Ragusa-provinsen for å ta landemerkene fra serien i selvsyn. Sicilianske turistmyndigheter mener at reiselivsboomen på 40 prosent til dette området utelukkende skyldes Montalbano. Slik «Gudfaren» har skapt filmturisme på øyas østside.

HER KAN DU BO: Huset i Punta Secca som brukes som inspektør Montalbanos private hjem i TV-serien, har en lang historie. Dagens eiere har innredet det som et B&B og tilbyr overnatting med frokost på den berømte terassen. Foto: Yngve Kvistad

Hvorfor ingen norsk kanal har viet en av tidenes største TV-suksesser noen som helst interesse, er uvisst.

Neppe på grunn av upassende innhold, iallfall. Riktig nok er det en serie med mange sterke scener. Det sicilianske landskapet, dets kulturminner, ivaretatte arkitektur og øyas hemmelig strender kan ta pusten fra noen hver. Likeså de UNESCO-beskyttede barokkbyene hvor det meste er spilt inn.

Du kan sagtens også slås i bakken av Montalbanos mat-eksesser. For de av oss som ubetinget elsker det sicilianske kjøkken, er det fullt mulig å hensettes i omvendt ketose når Vår Mann suger i seg melis-søt ricotta fra en connolo-kjeks, eller forenes med en nyfritert arancino – sprø riskrokett full av deilig ragú og smeltet mozarella.

MONTALBANOS KONTOR: De første årene ble alle eksteriørscener spilt inn på Sicilia, mens kontorscenene ble gjenskapt i RAIs studio i Roma. Men da rådhuset i Scicli skulle bygges om (det spiller «rollen» som politikammer) ble Montalbanos kontor gjort permanent. På forespørsel kan publikum besøke kontoret. Det ble også brukt under innspillen av «Den unge Montalbano» med Michele Riondino i tittelrollen. Her har VGs kommentator sneket seg med på bildet. Foto: RAI / Knut Magnus Berge

Moltanbanos favorittrestauranter «da Calogero» (A Rusticana i Ragusa Ibla) og «da Enzo» (Enzo a Mare i Punta Secca) finnes for øvrig i virkeligheten. Det gjør også Montalbanos hjem, et B&B hvor man kan leie rom og spise frokost på terrassen hans. Til og med Montalbanos kontor er et faktisk sted som kan oppsøkes; det ligger i rådhuset i Scicli.

Håndgemeng, derimot, finnes knapt. Til å være en dramatisk politiserie fra territoriet hvor alle forbryterorganisasjoners onde oldemor ble født, er det lite action. Den eneste vold er stort sett den som Montalbanos kollega, Mimi, utøver når han til sjefens gjentatte raseri dreper enhver matrett med obscøne mengder parmesan.

På Sicilia har strukturell kriminalitet et navn. Det er historisk betinget. Gjennom inspektør Montalbano tar Camilleri raffinerte oppgjør med disse strukturene og viser dem frem på måter som er motsatsen til Hollywoods glam-estetikk. I de sammenhenger der mafiaen spiller en rolle, er disse karakterenes handlinger så fortvilende virkelighetsnære, at den kynismens de representerer oppleves kun nedbrytende, og bare det.

Også slik er Camilleris litterære forelegg som Sicilia selv. Det har lag på lag. Ikke sjelden tar historien en uventet avstikker fra det man har antatt er et hovedspor. En digresjon som ikke har noe med løsningen av den aktuelle saken å gjøre, men som likevel forklarer hvordan – eller hvorfor – det hele kunne skje.

Av og til er bildet så komplekst, etterforskningen så pratsom og fortellingen så intrikat skrudd sammen, at selve oppklaringen blir litt uviktig. Tyven blir tatt, morderen avslørt, va bene. Men den underliggende problemstillingen lodder dypere. Velkommen til Sicilia!

PS! Kommissærens navn er en hommage til den spanske forfatteren og journalisten Manuel Vázquez Montalbán og hans gastronom-detektiv Pepe Carvalho. Slik også Montalbanos operative distrikt, den fiktive byen Vigàta, er et nikk til Andrea Camilleris fødeby, Porto Empedocle på Sicilias vestkyst. En gest byen i 2003 kvitterte for ved å omdøpe seg selv til Porto Empedocle Vigàta.

PS! PS! Lenge før Andrea Camilleri døde i 2019 skrev han Montalbanos siste sak. «Riccardino» er det eneste manuskriptet som ennå ikke er filmatisert. Det ligger i en safe i Palermo og er det endelig farvel med inspektøren. Han dør ikke, har Camilleri forsikret, men har kryptisk sagt at han «opphører, slik at det ikke vil være mulig å gjenopplive ham, slik Conan Doyle gjorde med Sherlock Holmes».