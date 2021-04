Leder

Arrogant og omtrentlig forsvarsminister

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen hadde ikke et heldig møte med Stortingets utenriks- og forsvarskomite denne uken. Han bød hverken på ydmykhet eller gode svar.

Da Rolls Royce ønsket å selge motorfabrikken Bergen Engines til det russiskeide selskapet TMH, var det mye som gikk galt, før regjeringen til slutt trakk i bremsen og stanset salget. Fordi et slikt salg, med statsminister Erna Solbergs egne ord i ettertid, ville representere en klar sikkerhetsrisiko, fordi Bergen Engines har levert mye til det norske forsvaret. TMH ville fått tilgang til motorer, teknologi og strategisk plassert eiendom, i tillegg til sensitiv informasjon av stor verdi for russiske myndigheter.

Bør gå på tå hev

Takket være god og grundig journalistikk fra avisen Bergens Tidende, har offentligheten fått kjennskap til saken. Under høringen fikk vi også vite at det var en ren tilfeldighet som gjorde regjeringsapparatet oppmerksom på det som var i ferd med å skje: En anonym tipser varslet Næringsdepartementet om hvilken risiko et slikt salg kunne innebære.

Gjennom høringen har vi fått avdekket manglende samordning mellom departementene, og manglende kommunikasjon både internt, og overfor Stortinget og offentligheten. Det kanskje mest alvorlig er de manglende instinktene som denne saken avslører. For det er instinktene som hjelper oss når vi står overfor det ukjente eller usikre. Eller som her, når vi står overfor en mulig fare. Med dagens trusselbilde bør alle med ansvar for vår sikkerhet gå på tå hev.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen opptrådte retthaversk og selvrettferdig i møte med Stortingets utenriks- og forsvarskomite denne uken Foto: Tore Kristiansen

Det er urovekkende å se hvordan ansvaret i denne saken har blitt pulverisert, ikke plassert. Ansvar som ikke plasseres, betyr trøbbel. Alltid. Ulike departementer og statsråder har håndtert ulike sider av det planlagte salget. Ingen ser ut til å ha hatt et overordnet blikk for hva som sto på spill.

Erna har ikke levert

Dette erkjente, langt på vei, både utenriksminister Ine Eriksen Søreide, justisminister Monica Mæland og næringsminister Iselin Nybø. De var ydmyke og åpne i sitt møte med stortingskomiteen. I motsetning til forsvarsministeren. Bakke-Jensen opptrådte retthaversk og selvrettferdig, og svarte omtrentlig og tidvis aggressivt på gode og helt opplagte spørsmål. Han ga ikke inntrykk av å forstå alvoret i saken. Det er i seg selv alvorlig.

Erna Solberg gikk til valg på bedre beredskap. Det har hun ikke levert på. Sist så vi det da coronakommisjonen nylig la frem sin rapport. Regjeringen reddet seg inn på at den klarte å improvisere, og håndtere krisen da den først kom. Men Norge var ikke forberedt på den kanskje best varslede krisen i vår tid - en global pandemi.

Gjennom høringen denne uken kan vi få inntrykk av at regjeringen heller ikke er forberedt i møte med det internasjonale trusselbildet Norge står overfor, med et stadig mer aggressivt Russland som nabo. Vi håper dette er et feilaktig inntrykk. Eller at regjeringen har lært. Og at det også gjelder forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.