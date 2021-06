Leder

En europeisk verdikamp

Foto: Roar Hagen

EU er mye mer enn et økonomisk fellesmarked. Det er også et verdifellesskap.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Europeiske verdier sto ikke på dagsordenen under toppmøtet i EU før helgen. Det oppsto likevel en intens og engasjert verdidebatt som strakk seg langt i nattetimene i Brussel. Det er en viktig debatt som også angår Norge. Ikke bare fordi Norge er nært knyttet til EU gjennom EØS-medlemskapet. Vi deler også de grunnleggende verdier som EU bygger på.

Den utløsende årsak til debatten på toppmøtet var at Ungarns statsminister Viktor Orbán ønsker å innføre en lov som forbyr fremstilling av homofile og transpersoner i innhold som er rettet mot barn. Mange av de andre regjeringssjefene tok skarp avstand fra det ungarske lovforslaget som de oppfatter som diskriminerende og intolerant.

les også Norges utenriksminister til kraftig angrep på Ungarn: – Det går i feil retning

Viktor Orbán, Ungarns statsminister. Foto: Marko Djurica / X01390

Kritikken ble særlig sterk fordi EU-ledere over lang tid har sett med bekymring og irritasjon på Orbans mange angrep på det liberale demokrati. Orban fremstiller seg som en forsvarer av tradisjonelle kristne verdier, men på EU-toppmøte skal han ha blitt belært i kristen etikk og toleranse av blant andre Latvias statsminister Krisjanis Karins, kommisjonspresident Ursula von der Leyen og Italias statsminister Mario Draghi.

Møtet gikk for lukkede dører, men rapportene er mange om ordene som falt. Nederlands statsminister Mark Rutte skal ha gått så langt som å be Orban vurdere å utløse EUs utmeldings-artikkel 50, hvis han ikke er villig til å trekke tilbake den nye LHBT-loven.

EU-president Charles Michel sa at verdier som frihet, toleranse og menneskeverd er kjernen i det europeiske samarbeid. Dette må ligge til grunn, uansett hvilke partier velgerne gir regjeringsmakt i de enkelte medlemsland.

Orbans langvarige kampanje for å bygge det «illiberale demokrati» bryter med dette. Orban står ikke alene. Han skal ha fått støtte fra Polen og Slovenia på det stormfulle EU-møtet.

les også Ungarn ensrettes

Vi tror Frankrikes president Emmanuel Macron har rett i at EU må kjempe en «kultur- og sivilisasjonskamp» for å stanse fremveksten av illiberale holdninger. Det er en strid som må føres med rasjonelle argumenter. Men både EU og Norge kan sette makt bak ordene. Når rettsstaten er truet i et medlemsland kan EU-kommisjonen holde tilbake økonomiske støtteordninger.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) var prisverdig klar i et intervju med VG. Hun sa at Orbans lovforslag er et eksempel på at Ungarn er på vei bort fra rettsstat og demokrati. Vi mener en naturlig konsekvens av dette er at Norge, i dagens situasjon, holder tilbake EØS-midler til landet.

I en tid hvor innflytelsen fra autoritære politiske systemer er voksende er det desto viktigere at Europa står opp for rettsstaten, uavhengige medier og minoritetenes rettigheter.