Kommentar

Demokratiet slo tilbake

Av Hanne Skartveit

PHILADELPHIA (VG): Joe Bidens lange erfaring, og høye alder, er kanskje det USA trenger akkurat nå. Han er antagelig den eneste som kan samle amerikanerne igjen.

For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Noen vil kunne si at årene med Donald Trump har vært en slags nasjonal oppvåkning. At underliggende konflikter har kommet til overflaten. At mennesker som tidligere har vært oversett, nå har blitt hørt. Andre vil mene at Trump har revet landet enda mer fra hverandre, laget enda dypere kløfter, satt grupper opp mot hverandre, styrt ved hjelp av splitt og hersk.

Begge argumenter har noe for seg. Donald Trump steg ikke opp fra ingenting. Han har både synliggjort og forsterket problemer i det amerikanske samfunnet som hadde bygget seg opp lenge. Kanskje vil historien vise at Trump ga amerikanerne en mulighet til å skjære så langt ut i feil retning at de ble nødt til å finne tilbake til kjernen i det amerikanske samfunnet. Det grunnleggerne ønsket å skape. En mer perfekt union. En nasjon som hele tiden strever etter å bli bedre.

Winston Churchill

For det er slik det ofte har vært i USA. Amerikanerne går for langt i en retning før de retter opp - og blir en enda bedre utgave av seg selv. USA er et selvkorrigerende samfunn. Britenes tidligere statsminister Winston Churchill blir tillagt sitatet om at vi alltid kan stole på at USA, etter å ha prøvd ut alle andre muligheter, til slutt ender opp med å gjøre det riktige.

Gjennom de siste tiårene har forskjellene økt i USA, både økonomisk og på andre måter. Den teknologiske utviklingen har skapt nye vinnere, og mange nye tapere. Kultur og livsmønstre er endret, nye grupper er blitt akseptert og inkludert, mens andre brått har følt seg oversett og fremmedgjort. Alt dette utnyttet Donald Trump.

Joe Biden må samle USA igjen. Men han kan ikke gjøre det alene. Han må spille på lag med republikanerne, skal han lykkes. Uavhengig av om han trenger stemmene deres for å få gjennom sin politikk. Foreløpig er det uklart om demokratene får flertall både i senatet og i representantenes hus.

Biden i skvis

Biden må uansett ha et større mål enn å gjennomføre sitt partis reformer de neste årene. Han må reparere skadene etter Donald Trump. Gjenreise USA som et hjem for de store drømmene, og som en nasjon der presidenten følger demokratiske spilleregler.

Det blir ikke lett. Biden står i en nesten umulig skvis, mellom venstresiden i sitt eget parti, og skuffede republikanere som nettopp har mistet makten. Bidens egne må la ham få bygge bro til de republikanerne som ønsker forsoning. Og kanskje enda viktigere - republikanske ledere må se at også de har et ansvar for at denne nasjonen heles. At de står opp for demokratiet, og slutter å dilte etter en autoritær og selvopptatt Donald Trump.

Det har blitt brukt mot Biden at han lenge har vært del av den etablerte makteliten i Washington, D.C. Først gjennom flere tiår som senator, deretter som visepresident under Barack Obama. Fra hans egne på venstresiden kritiseres han for å være for moderat, og for at han gjennom årene har vært for samarbeidsvillig overfor republikanerne. Men alt dette kan nå vise seg å bli hans viktigste styrker.

John Lewis og Georgia

En interessant parallell kan være Lyndon B. Johnson, visepresidenten som ble president da John F. Kennedy ble skutt i 1963. Som mangeårig senator hadde han lang erfaring fra kongressens korridorer, og var rå til å få både demokrater og republikanere med seg. Det var Johnson som fikk gjennom viktige borgerrettslover, etter at Martin Luther King og andre gjennom mange år hadde kjempet mot raseskillet i sør, noen av dem med livet som innsats

John Lewis fikk i 2011 USAs høyeste utmerkelse, Medal of Freedom, av daværende president Barack Obama. Foto: ALEX WONG / AFP

Blant disse aktivistene var også den nylig avdøde John Lewis, legendarisk svart kongressmann som gjennom en mannsalder representerte sørstaten Georgia. Clayton County var del av hans valgkrets. Symbolsk nok var det her at det først vippet i Bidens retning, natt til fredag.

Lewis, sønn til en bomullsplukker i Alabama, hadde en plakat der det sto at “Hånden som plukker bomull, kan nå plukke våre folkevalgte representanter”. Lewis´gamle valgdistrikt i Georgia plukket Biden. Og dermed også USAs første kvinne som visepresident, Kamala Harris. Hun er en mulig arvtager etter Biden, når den tid kommer.

Må strekke ut en hånd

Biden og Harris har en tung jobb foran seg. Det som kan gi håp om forsoning, er at også republikanerne gjorde et svært godt valg, selv om de ser ut til å tape presidentvalget. Aldri før har så mange stemt på republikanerne. Mens Biden er den presidentkandidaten som har fått flest stemmer gjennom historien, så er Trump den som har fått nest flest.

Årsaken er selvfølgelig at oppslutningen om årets valg har slått alle rekorder. En slik seier for demokratiet forplikter. Resultatet bør gi både demokratene og republikanerne den nødvendige selvtilliten til å strekke ut en hånd. Både til hverandre, og til folket de skal tjene.

Det var i Constitution Hall, her i Philadelphia, at uavhengighetserklæringen ble fremforhandlet, for nesten 250 år siden. I denne byen ble de skapt, ideene som denne nasjonen hviler på. Verdiene amerikanerne fortsatt klarer å samles om, selv i et dypt splittet USA.

“Vi holder disse sannheter for å være selvinnlysende, at alle mennesker er skapt like, at de er utstyrt av sin Skaper med visse umistelige rettigheter, at blant disse er liv, frihet og søken etter lykke.”

Demokratiet vant

De som møttes den gangen, i disse historiske lokalene i Philadelphia, var uenige om mange grunnleggende spørsmål. Men de klarte å finne frem til løsninger, tross store motsetninger. Og de ga amerikanerne formuleringer som fortsatt bærer dette landet.

Kampen for demokratiet er aldri vunnet en gang for alle. De siste årene har vi sett en amerikansk president angripe de prinsippene han er satt til å beskytte. Men demokratiet vant til slutt.

Publisert: 07.11.20 kl. 09:00

Les også